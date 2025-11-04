網上熱話｜港男銀行戶口突獲陌生人轉賬10萬 網民憂新型詐騙 建議用1手法處理

網上熱話｜港男銀行戶口突獲陌生人轉賬10萬 網民憂詐騙 建議用1手法處理

自從網上銀行愈來愈方便之後，不少人都轉用轉數快FPS或payme等方法轉數，但每次過數，都怕自己入錯電話或銀行號碼，入完後要反覆對幾次！近日一位港男表示，突然經轉數快收到陌生人轉賬10萬！雖然「咁大個仔個戶口第一次有六位數」，但大批網民就極力提點，指事件有可能是新型網騙陷阱，叫事主切勿輕舉妄動，更勸他用1方法處理！

港男銀行戶口突獲陌生人轉賬10萬 早前一位港男在社交平台發文，劈頭直指「小弟最近突然收到成十萬銀嘅轉賬」。從他上傳的照片中，可見對方疑似經由轉數快轉賬，但可能因為入錯電話號碼而誤轉到事主戶口，「跟住有人又whatsapp我又打俾我，話係過錯數，我就叫佢搵銀行搞返，叫銀行做中間人去搞返退款」。

事主唔敢輕舉妄動 對方極力強調只是「轉錯數」，但事主仍然留有戒心，強硬地稱「我與你互不認識又無關係」，建議對方「耐心地等候銀行處理」。而事主亦在文中驚魂未定地指「大佬，十萬銀齊齊整整五個零，你話幾千幾百都可信，又或者只係過錯幾百蚊嘅話，我都可以直接過返俾你」，惟因為是次牽涉金額太大，「十萬蚊我真係唔敢郁」。