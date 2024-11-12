電影《破．地獄》開畫破盡票房紀錄，在全港掀起話題，電影借殯儀業談生死，暗喻人生如何面對逆境。 行內人有恥笑 有讚賞 Facebook專業「賣棺材的男孩」指，《破．地獄》在殯儀行業，亦成為談論焦點，該版主寫道：「昨晚看完電影《破．地獄》，是晚返回真身在殯儀館工作看『真．破地獄』。這套電影真的很厲害，平常行內行家見面時候大多會問：『食咗飯未？』『最近多唔多嘢？』(工作忙嗎？)但今天行家相見，不論土工大哥、喃嘸師傅、堂倌先生、殯儀館職員都會問：『你睇咗《破．地獄》未？』甚至看過的都在討論劇情，當中有讚賞的，也有在恥笑的。」

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