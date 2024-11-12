電影《破．地獄》開畫破盡票房紀錄，在全港掀起話題，電影借殯儀業談生死，暗喻人生如何面對逆境。
行內人有恥笑 有讚賞
Facebook專業「賣棺材的男孩」指，《破．地獄》在殯儀行業，亦成為談論焦點，該版主寫道：「昨晚看完電影《破．地獄》，是晚返回真身在殯儀館工作看『真．破地獄』。這套電影真的很厲害，平常行內行家見面時候大多會問：『食咗飯未？』『最近多唔多嘢？』(工作忙嗎？)但今天行家相見，不論土工大哥、喃嘸師傅、堂倌先生、殯儀館職員都會問：『你睇咗《破．地獄》未？』甚至看過的都在討論劇情，當中有讚賞的，也有在恥笑的。」
電影提升殯儀從業員形象
「賣棺材的男孩」稱，《破．地獄》的出現，給予香港殯儀行內一陣新話題新娛樂，同時好像給予殯儀行業從業員的形象提升，及自我肯定。不過更為有趣的是，電影的金句出現後，於行內引申一些有趣金句，如「行街就文，喃嘸就武，咁土工係咩先？」、「一陣要超渡生人。(與家屬洽談)」、「好靜冇工開，我自身好多地獄要破呀。(我很缺錢)」版主又稱：「不能否定，黃子華先生的金句渲染力，自古以來都是相當強力的，能將一個古老傳統行業的溝通模式及用詞扭轉，真的厲害。」
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教友返教會討論《破．地獄》
網民紛紛在「賣棺材的男孩」的帖上留言，指「土工同事背後默默耕耘，真係好重要，不論任何背景」、「我唔明點解啲人會睇唔起喃嚤師傅，唔好話收錢幫人做嘢，其實佢地呢行都係做緊功德」、「好想知行內睇完會恥笑啲咩？其實同行內真實情況有幾大出入？」、「岩岩睇完……有經歷的人真係特別揪心，包咗3包雲吞」、「我勁中意佢將婚禮做比喻女因為我自己好多年前已經有依個感覺」、「其實就算我返教會，前日同教友見面都係問『睇唔睇/睇咗破．地獄』未」。