網上熱話｜花店事頭婆低調炫富 坐5位數辦公椅 網民：街市先賺錢

所謂人靠衣裝，有時出街想威風啲，好多人都會喺「行頭」埋手，但其實真正有錢的人，多數選擇低調行事，所用之物看似好普通？其實貴到你唔信！早前，有眼利網民發現街市花店事頭婆的1工作用具竟然價值5位數，對奢侈品少啲認識都睇唔出！

花店事頭婆靠1物低調炫富 真正的有錢就係低調地炫富，有時對貴價物品少啲認識的話，真係擺喺你面前都未必睇得出。早前，有網民路經街市時，就發現在街市擺檔賣花的事頭婆其實內有乾坤，只因佢坐緊嗰張辦公椅，原來一啲都唔簡單！

美國辦公椅價值5位數字 有眼利的網民認出事頭婆坐緊的辦公椅出自美國經典家具品牌「Herman Miller」，是他們其中一樣王牌產品「Aeron chair」，官方售價大約港幣14,215起，一般只會出現在高級寫字樓，令發文者都不禁表示「街市賣花都坐herman miller」。

圖片來源：Herman Miller香港官網

網民笑稱：街邊貨色 雖然發文者對此表示震驚，但一眾網民就早已見慣不怪，直言「好多寫字樓唔續約，夜冷舖又收唔晒，有啲櫈下場就咁」，有人影相表示街邊都見到好多同牌子的辦公椅，亦有人cap夜冷舖網站標價，一張亦售港幣2,600。不過，有網民就批發文者睇嘢太表面，「賣花嘅隨時full pay一層樓」、「有錢過你呀」、「坐成日，坐好啲都應該嘅」，更大讚事頭婆「有要求」、「所以佢話『專賣靚嘢』應該係真」。