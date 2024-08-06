中港兩地文化大不同，這點在日常生活的點滴中可見一斑。最近有內地網民於社交平台上求助，表示自己雖然到過不少香港茶餐廳，還是首次看不懂這間茶餐廳餐單上的獨特術語，引來不少港人紛紛討論，表示作為香港人同樣看不懂。

香港茶記特有語言體系 似足解碼遊戲 不少內地遊客訪港旅遊，都會選擇光顧茶餐廳，一來價錢較為實惠，二來亦可體驗香港地道飲食放化。不過早前就有一位內地網民發帖，表示看不懂一間茶餐廳的餐單，並問道：「這是中文嗎？」

大批網民熱議紛紛解讀 考起港人掌握地道術語能力 帖文一出不少網民嘗試解答：「（上行）凍茶（奶茶），凍檸茶，凍啡，凍鴛鴦（奶茶加咖啡）+3蚊，可樂（冇冰）+5蚊，冰底（冰連杯）+1蚊 凍檸樂+8蚊。（下行）奶茶，檸茶，檸水，咖啡，鴛鴦，阿華田，柯力>Horlicks（好立克），杏仁霜，以上冇C不是凍飲不用加錢」、「c=cold,t=tea茶，0=檸，6=樂(可樂)，T-=茶走，田=華田，力=可立，央=鴛鴦(奶茶+咖啡)，CT=凍奶茶」 亦有港人表示看不懂：「只知道T=茶，多謝解答」、「土生土長既（嘅）香港人表示睇唔明」 亦有網民指出平常的茶記不會這樣寫，這或者只是讓侍應和水吧易於閱讀的水吧單。