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生活
2024-07-15 15:00:00

網上熱話｜葵廣名店又一戟疑突然結業 網民直呼不捨 1女星原來都係Fans！

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網上熱話｜葵廣名店又一戟疑突然結業 網民直呼不捨 1女星原來都係Fans！

網上熱話｜葵廣名店又一戟疑突然結業 網民直呼不捨 1女星原來都係Fans！

香港的飲食業面對重重困難，除了要面對有增無減的舖租，又要避免加價加到趕走顧客，不單連鎖餐廳要減店瘦身，亦有不少小店近年因難敵以上挑戰而陸續結業。近日有網民就發現葵涌廣場(葵廣)名店「又一戟」疑突然結業，引來大批網民直呼不捨！

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照

葵廣名店又一戟疑突然結業

近日有網民在社交平台上發布了一張照片，直指屹立葵廣30多年的排隊店「又一戟」疑突然結業。發文者寫道「震驚到我，佢係執咗定點」、「明明尋晚仲喺度，我細個成日喺葵廣食」，而照片則影住又一戟的舖位在一夜之間清空，由貼滿Pancake圖片的小店，變成一間冷冰冰的吉舖。

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圖片來源：Threads

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圖片來源：Threads

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大批網民直呼不捨：由細食到大

又一戟結業的消息除了震驚發文者外，亦令到大批網民十分驚訝，不少網民留言表示「呢間開咗好多年」、「佢啲雪糕同班戟好好食」、「細細已經食佢 明明咁好生意都執笠」、「唔可以，唔接受」。更有資深網民直言「我去葵廣30幾年，最有記憶細個去完親戚度拜年，一定去天橋一上嗰個位有間茶記，另一個長年回憶就係又一戟」，奈何「而家全部都唔喺度」。

圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

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店家咁回應 1女星原來都係Fans！

大批網民均表示，又一戟的結業十分突然，事前幾乎沒有任何提醒或消息，惟其實店家早有經1位女星幫忙傳遞資訊。TVB女藝人郭柏妍曾在個人平台分享自己食又一戟，而店家就專程私訊她表示「2024年悄悄地過了一半，也迎來我們的結業，小店將於13/7 Last Day，再次感謝多年支持，Bye Bye!」雖然結業已成定局，網民就難掩不捨，更慨嘆道「香港就係咁」、「好生意少少就狂加租」、「再無小店留得低」。

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圖片來源：Instagram@rositakpyy

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圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads