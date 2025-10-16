網上熱話｜退休老闆網上請私人助理 要求唔高但要陪「做運動」 網民：真係好亂！

近年香港經濟差，市道唔好，自然轉工同搵工都難，不少人都會mon住各個招聘網站，盼能快人一步找到理想工作。不過見工前都要睇清楚條款，近日有網民就發現招聘網站上，出現一份要求獨特的工作，未知你睇到又有冇興趣應徵呢？

退休老闆網上請私人助理 近日，有網民在招聘網站上，發現一份有趣的作，職位開宗明義寫明「退休老闆請私人助理」，原本以為只是一份普通助理或秘書工作，列明的要求亦唔高，一個禮拜返5日，每日3個鐘已經可以有月薪20,000或以上，但其中一項內容就較耐人尋味。

要求唔高但要陪老闆「做運動」 工作要求寫道「中六畢業或以上（剛畢業或國內畢業亦可）」，主要負責「秘書工作/私人助理」，而工作時間亦唔長，只需每日「下午2:30至5:30」、「每周工作五天」，人工就就到明「面議」，但就強調「收入可達2萬以上」。原本以為是一份筍工，但其中一項要求就煞有介事地寫明「需協助老闆運動」，又指最好「形象好氣質好」，令人覺得有點奇怪。

網民揭呢間公司長期請人 網民將以上工作的招聘廣告分享至社交媒體，旋即引起熱烈討論。有網民表示「呢份工長期請人，討論次數好高」、「貴公司真亂」。亦有網民揚言「上過去interview」，直指老闆「係一位珠寶愛好者」、「陪佢做運動意指返工陪佢落樓下散步拉筋」，更強調「整體感覺老闆係正常人」。