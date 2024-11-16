網上熱話｜遊客疑站巴士上層通道 網民鬧爆危險會反車 仲有機會罰款$XXXX

香港18區都多人，因此公共交通工具都經常迫爆。日前有網民搭巴士時，驚見上層通道竟然乘客有站立，更連同行李放在通道，於是拍片放上網，引來大批網民鬧爆極危險，又指司機有責任停車處理。

網民搭巴士 驚見上層通道企滿人 日前一位網民乘搭巴士，驚見驚險場面拍片，並將影片上傳社交平台。影片中可見事坐於巴士上層中後排位置，並拍到上層通道竟然有乘客站立，他們都帶著大量行李，疑似因為上下兩層都無位坐，只好站在上層等落車。

圖片來源： Threads

諷刺語氣發文引熱議 事主上傳影片時，用諷刺的語氣發文，直指「家人們誰懂啊，上層不能站人啊，還要站著全程」。有網民就對這種小紅書味濃的語氣感到不滿，事主則回應道「識唔識咩叫諷刺？」

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網民狠批行為危險 有機會罰款$XXXX 不少網民對片中站立於巴士上層的乘客有微言，直斥他們「樓上唔可以企人，會反車架！」、「企上層成架車嘅重心會向上升，好易反車，今次呢架車未出事真係好好彩」。亦有網民認為車長都有責任，「正常司機見到會叫咪」、「車長有責任制止」。根據本港法例第230A章《公共巴士服務規例》列明，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分，以及巴士上層站立，否則即屬犯罪，違者可被判罰款2,000元。