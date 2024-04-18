網上熱話｜食肆紛紛轉用紙餐具 港男實測要X分鐘內KO滑蛋牛肉飯：飲湯食粥點算

環保議題講足咁多年，政府今年起積極實施垃圾徵費後，隨之推出不少環保方案以減少垃圾問題，最影響市民的非外賣餐具莫屬。其實自從膠飲管陸續變成紙飲管後，不時都會聽到有人狠批「難用」，如今「紙化」問題開始延伸到進食用的餐具，令一眾市民苦不堪言！有港男近日就親自實測，揚言用紙餐具食多汁的滑蛋牛肉飯的話，需要在X分鐘內食完才能夠避免湯匙變軟，引來網民熱議。

食肆紛紛轉用紙餐具 港男挑戰快食滑蛋牛肉飯 近年已有不少食肆陸續將膠飲管換成紙飲管，不過有時飲得慢的話，容易令到紙飲管變軟，未能繼續吸入飲料。反對紙飲管的聲音眾多，但近日「紙化」的問題就開始延伸到餐具，不少食肆都紛紛轉用紙餐具，令大批市民苦不堪言！有港男近日就在社交平台上發文，指自己在嗌多汁的滑蛋牛肉飯外賣時，獲餐廳提供紙湯匙，為了避免湯匙被醬汁沾濕變軟，幾乎食每啖飯都要與時間競賽！

大批網民受影響 食1種飯盒先無事？ 經過港男的實測，他表示自己本來屬於「15分鐘內食完飯」的人，但仍然「快唔過隻紙匙羹​​」，食到後段匙羹已開始溶，因而直指「有汁飯10分鐘內要完成」。除了滑蛋牛肉飯外，不少網民亦分享自身經歷，例如獲餐廳提供設計扁​​平的木匙羹，「根本𢳂唔X到」，亦有同樣用紙匙羹食咖哩飯的人狠批「餐具把X」。不過，有網民就揚言食燒味飯完全沒有遇到以上情況，「食晒成盒燒味飯都好完整」，睇嚟要食無汁的飯餸先搞得掂。