網上熱話｜香港職場現超串嘴離職電郵 同事羨慕讚夠霸氣 網民反鬧爆：幼稚咗啲

引用2首歌串爆無良同事 文末1句昇華全文

據悉這位離職的同事長期遭受孤立霸凌,因此在離職電郵上,先是引用了Taylor Swift的兩首歌「Look What You Made Me Do​​」和「Mean」的歌詞去指責「那位孤立我的中年女士」和「在背後閒言閒語的人」,意思大概是他不會被打敗,自己亦會比他們變得更成功。而離職者在文末更以1句昇華全文,寫道自己買給眾人的散水餅已放在茶水間,並點名呼籲「For people who does not like me, please touch the cake, it will burn your hand(那些不喜歡我的人,請去觸摸一下蛋糕,它會燙傷你的手)」。