網上熱話｜香港職場現超串嘴離職電郵 同事羨慕讚夠霸氣 網民反鬧爆：幼稚咗啲

香港職場現超串嘴離職電郵 同事羨慕讚夠霸氣 網民反鬧爆：幼稚咗啲

每個職場或多或少都會有奇怪或惹人討厭的人，有時為了份工和份糧只好忍氣吞聲，但到了忍無可忍的時候，難免會有人因此而離職收場另謀高就。早前，一位打工仔就發文分享她同事所發送的離職電郵，據悉這位同事長期受其他同事孤立霸凌，因此在離開公司之日終一次過爆發，在電郵內用字串嘴，獲發文者大讚睇到好爽。不過，大批網民就認為該名打工仔的離職電郵行文無力兼很幼稚，引起眾人討論。

打工仔離職電郵用字火爆 同事發文讚睇到好爽 打工仔在離職當天，要向有合作過或有過交情的同事發送一個離職電郵是職場上的不明文規定，雖然大部分人為了「好來好去」，基本上都會在離職電郵上多謝眾人後，再以祝福作結，惟亦有打工仔會因為忍氣吞聲太久，而終在最後一封電郵內爆發。早前，一位打工仔就發文分享了她同事所Send出來的離職電郵，可見電郵的篇幅略長，而且中英夾雜寫下了很多心底話，全部矛頭直指公司長期孤立霸凌他的同事，令發文者不禁表示「簡直爽文」！

引用2首歌串爆無良同事 文末1句昇華全文 據悉這位離職的同事長期遭受孤立霸凌，因此在離職電郵上，先是引用了Taylor Swift的兩首歌「Look What You Made Me Do​​」和「Mean」的歌詞去指責「那位孤立我的中年女士」和「在背後閒言閒語的人」，意思大概是他不會被打敗，自己亦會比他們變得更成功。而離職者在文末更以1句昇華全文，寫道自己買給眾人的散水餅已放在茶水間，並點名呼籲「For people who does not like me, please touch the cake, it will burn your hand（那些不喜歡我的人，請去觸摸一下蛋糕，它會燙傷你的手）」。

而離職者在文末更以1句昇華全文，寫道自己買給眾人的散水餅已放在茶水間，並點名呼籲「For people who does not like me, please touch the cake, it will burn your hand（那些不喜歡我的人，請去觸摸一下蛋糕，它會燙傷你的手）」。（圖片來源：ViuTV《IT狗》劇照）