網上熱話｜00後港女入行做大廈保安 1原因證職業無分貴賤 大批網民心郁郁：坐下就有錢

大部分人心目中的保安員，均由中年人甚至退休人士擔任，亦會認為他們的工作「坐下就有錢」，絕對是退休荀工之選。不過，早前一位00後港女就在社交平台上透露自己正擔任大廈保安員，雖然她的行為遭受眾人非議，但她就堅決用1原因證明職業無分貴賤，更在任職1年後向眾人更新現況，引來大批網民討論。

00後港女入行做保安 1原因證職業無分貴賤 大部分人都認為從事保安行業的，一般都是年紀較大的人士，不過，一位00後港女早前就在社交平台上分享自己入行做大廈保安的經歷，她揚言保安員的工作「沒有你們想的簡單」、「出事時我們是要承擔後果」，又指上班的體力勞動不少，「大中午毒辣陽光，要行50層樓，並於每層的水電標房打卡，衣服都濕了」。

學歷不高仍堅持 1年後成功升職 事主坦言自己學歷不高，留在家中就是一名典型的「廢青」，但她認為職業不分貴賤，就算入行後仍然受到不少人側目或取笑，她仍然堅決緊守自己的工作崗位。隨後，她又表示自己在堅持1年後，終獲上司賞職，現時已升至物業管理助理的職位，由自己做一個保安員，變成有權力管理其他保安員。