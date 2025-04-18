編輯部集體實試「鋒味派」全國銷量冠軍爆汁香腸

Chef Nic謝霆鋒的食品生意愈來愈多元化，2021年創立的「鋒味派」一系列急凍食品正式攻港，帶來連續三年獲得全國零售額冠軍的原味黑豬肉爆汁烤腸、煙燻蜜汁烤腸、爆汁蝦肉腸等。飲食組開箱找來20位同事一齊集體試食這幾款肉腸，睇下是否如產品標榜般爆汁、肉質一流！

嚴選山林散養穀飼黑豬 話說原味黑豬肉爆汁烤腸的靈感，來自謝霆鋒想挑戰一款品質更高的健康烤腸，同時又入口爆汁彈牙。產品自稱嚴選山林散養穀飼黑豬的後腿肉製作，肉類含量佔80%，黄金肥瘦比例，無添加色素、澱粉及防腐劑。煙燻蜜汁烤腸的黑豬肉含量高達90%以上，注入香甜蜂蜜，並採用天然動物腸衣包封肉腸，選用進口木材煙熏。爆汁蝦肉腸嚴選優質北海大青蝦與鮮嫩扇貝肉，配方沒有多餘添加，蝦肉含量超過80% ，有原味與辣味。而且高蛋白，一條蝦腸相等於攝入約400ml牛奶，大人、小朋友和長者都適合進食。



微波爐加熱即食 一系列豬肉腸有幾個食用方法：1)煎炒、2)烤爐、3)氣炸鍋、4)微波爐高火加熱。記者在公司使用最方便的微波爐加熱方法，將原味黑豬肉爆汁烤腸及煙燻蜜汁烤腸加熱後，切小段分給同事們試食。以下綜合大家的食評：

原味黑豬肉爆汁烤腸食評：

「好有肉味，有實質豬肉的肉感。」

「爆汁係有驚喜，未致於好誇張嗰種。」

「肉味重，爆汁過煙熏蜜汁烤腸。」

「煎同氣炸應該會比較脆皮同香口啲！」

「肉味和結實質感頗似台灣風格豬肉腸。」

「有啲似食緊合成肉嘅腸！」

「呢隻腸都幾油！」



煙熏蜜汁烤腸食評：

「食得出有蜂蜜甜味，呢款濃味過原味黑豬肉腸。」

「甜甜哋，幾討好！」

「食到有甜味after taste。」

「煙熏味好溫和！」

「唔太覺有煙熏味！」

「質感緊緻，有啲似貢丸。」

「好有肉感，比原味豬肉腸重口味。」

「呢隻腸無咁油！」

「呢款腸衣比較厚。」

綜合各人意見，大部分同事比較喜歡吃煙熏蜜汁烤腸。

銷售點： 1)快達食品網上專門店FLINDERS FOOD

網址：

https://www.flindersfood.com.hk/pages/chef-nic-pi 2)全線city’super 3)香港國際試食展

日期：2024年4月18-22日

地點：香港灣仔會展Hall 3BCDE舉行

攤位：3D-H20

備註：由4月18日起至22日國際試食展推出優惠；於4月24至27日演唱會期間，在快達食品網上專門店購買鋒味派產品，即可享與香港國際試食展同價優惠。



