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生活
2025-04-18 13:00:00

編輯部集體實試「鋒味派」全國銷量冠軍爆汁香腸

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編輯部集體實試「鋒味派」全國銷量冠軍爆汁香腸

編輯部集體實試「鋒味派」全國銷量冠軍爆汁香腸

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Chef Nic謝霆鋒的食品生意愈來愈多元化，2021年創立的「鋒味派」一系列急凍食品正式攻港，帶來連續三年獲得全國零售額冠軍的原味黑豬肉爆汁烤腸、煙燻蜜汁烤腸、爆汁蝦肉腸等。飲食組開箱找來20位同事一齊集體試食這幾款肉腸，睇下是否如產品標榜般爆汁、肉質一流！

「鋒味派」原味黑豬肉爆汁烤腸 售價$72，試食展優惠價$63，會場「試食價」$15/條 嚴選山林散養穀飼黑豬的後腿肉製作，肉類含量佔80%，無添加色素、澱粉及防腐劑。 「鋒味派」煙熏蜜汁烤腸 售價$72，試食展優惠價$63，會場試食價$15/條 煙熏蜜汁烤腸的黑豬肉含量高達90%以上，注入香甜蜂蜜，並採用天然動物腸衣包封肉腸，選用進口木材煙熏。 Chef Nic謝霆鋒的「鋒味派」烤腸連續三年獲得全國零售額冠軍。

嚴選山林散養穀飼黑豬

話說原味黑豬肉爆汁烤腸的靈感，來自謝霆鋒想挑戰一款品質更高的健康烤腸，同時又入口爆汁彈牙。產品自稱嚴選山林散養穀飼黑豬的後腿肉製作，肉類含量佔80%，黄金肥瘦比例，無添加色素、澱粉及防腐劑。煙燻蜜汁烤腸的黑豬肉含量高達90%以上，注入香甜蜂蜜，並採用天然動物腸衣包封肉腸，選用進口木材煙熏。爆汁蝦肉腸嚴選優質北海大青蝦與鮮嫩扇貝肉，配方沒有多餘添加，蝦肉含量超過80% ，有原味與辣味。而且高蛋白，一條蝦腸相等於攝入約400ml牛奶，大人、小朋友和長者都適合進食。
 

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切開黑豬肉腸，看見切面鎖著肉汁。 煙熏蜜汁烤腸放入微波爐高火加熱4分鐘後，切成小段給同事們試味。 放入微波爐叮熱後的原味黑豬肉烤腸，欠缺油潤光澤。

微波爐加熱即食

一系列豬肉腸有幾個食用方法：1)煎炒、2)烤爐、3)氣炸鍋、4)微波爐高火加熱。記者在公司使用最方便的微波爐加熱方法，將原味黑豬肉爆汁烤腸及煙燻蜜汁烤腸加熱後，切小段分給同事們試食。以下綜合大家的食評：
原味黑豬肉爆汁烤腸食評：
「好有肉味，有實質豬肉的肉感。」
「爆汁係有驚喜，未致於好誇張嗰種。」
「肉味重，爆汁過煙熏蜜汁烤腸。」
「煎同氣炸應該會比較脆皮同香口啲！」
「肉味和結實質感頗似台灣風格豬肉腸。」
「有啲似食緊合成肉嘅腸！」
「呢隻腸都幾油！」
 

煙熏蜜汁烤腸食評：
「食得出有蜂蜜甜味，呢款濃味過原味黑豬肉腸。」
「甜甜哋，幾討好！」
「食到有甜味after taste。」
「煙熏味好溫和！」
「唔太覺有煙熏味！」
「質感緊緻，有啲似貢丸。」
「好有肉感，比原味豬肉腸重口味。」
「呢隻腸無咁油！」
「呢款腸衣比較厚。」
綜合各人意見，大部分同事比較喜歡吃煙熏蜜汁烤腸。

「鋒味派」爆汁蝦肉腸（原味及辣味)售價$82，試食展優惠價$72，會場試食價$18/條 辣味爆汁蝦肉腸蝦味較扇貝肉突出，一樣有肉汁，口感爽彈。 「鋒味派」青花椒味烤雞中翼及雞翼槌 售價$63，試食展優惠價$53，會場「試食價」$15/2件 榮獲2024年度國際美味獎三星，青花椒麻香突出，雞肉嫩滑。 「鋒味派」奧爾良味烤雞中翼及雞翼槌 售價$63，試食展優惠價$53，會場試食價$15/2件 嚴選優質大隻白羽雞，經過熟製速凍工藝，減少水分流失。奧爾良味濃鹹度適中。

銷售點： 

1)快達食品網上專門店FLINDERS FOOD
網址：
https://www.flindersfood.com.hk/pages/chef-nic-pi

2)全線city’super

3)香港國際試食展 
日期：2024年4月18-22日
地點：香港灣仔會展Hall 3BCDE舉行
攤位：3D-H20
備註：由4月18日起至22日國際試食展推出優惠；於4月24至27日演唱會期間，在快達食品網上專門店購買鋒味派產品，即可享與香港國際試食展同價優惠。
 


 

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