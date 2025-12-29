美國阿拉斯加海產——海洋珍饈 可持續之選

美國阿拉斯加海產不只是美味，更是責任 選擇美國阿拉斯加海產,就是選擇一種可持續的生活方式。

純淨的阿拉斯加 美國阿拉斯加州位於北美大陸西北端，東與加拿大接壤，另外三面環北冰洋、白令海和北太平洋，是美國最大的州。獨特的自然環境使美國阿拉斯加州遠離塵世的紛擾。三萬四千英里的海岸線賜予了她豐富的海產寶藏，成為世界上最大、最富饒的商業魚類基地。

美國阿拉斯加州人口密度低，天然海產是美國阿拉斯加家庭賴以生存的資源，美國阿拉斯加州也竭盡全力確保延續資源的豐富性和可持續性。自1959年以來，美國阿拉斯加州成為了唯一一個將可持續發展寫入憲法的州。 純淨 Pure 來自北極圈的潔淨海域

美國阿拉斯加擁有全球最潔淨的海洋。這裡遠離工業污染,海水冰冷清澈,孕育出高品質的野生海產,有五種鮭魚(王鮭 銀鮭 紅鮭 粉鮭 狗鮭),三種蟹(王蟹 雪蟹 珍寶蟹),大比目魚,銀鱈魚,真鱈魚,鰈魚及海參,終年在冰冷純淨的北太平洋裡。這裡的每一條魚、每一隻蟹,都來自自然的懷抱,無需人工干預。這份純淨,是美國阿拉斯加海產最珍貴的標誌。 「美國阿拉斯加的海洋,是地球最後的淨土之一。」 美味Delicious 高營養價值，品質卓越

美國阿拉斯加海產不僅健康,更是味蕾的享受。阿拉斯加大比目魚天然低脂,贏得了“世界白魚佳品”之名。因其略甜而細膩的口味,多汁彈性的雪白肉質。阿拉斯加銀鱈魚:入口即化,有助心血管健康。阿拉斯加三文魚:色澤鮮紅,風味濃郁,是高端料理的首選。無論是家庭料理還是星級餐廳，美國阿拉斯加海產都能提升菜式層次,讓每一餐成為自然的盛宴。 天然 Natural 來自世界最純淨海域的饋贈

美國阿拉斯加海產堅持無抗生素、無激素、無人工飼料。從三文魚到銀鱈魚,從雪蟹到比目魚，每一口都是真正的天然滋味。捕撈過程由美國政府嚴格監管,確保海洋資源的可持續性,漁民世代傅承,與自然共生。 「我們不養魚。我們與海洋合作。」