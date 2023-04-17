美妝優惠｜Sephora Beauty Pass Sale回歸 購物滿$1,000享75折優惠

消費券剛剛出爐，各大美容平台都推出優惠搶客，Sephora將由4月19至23日推出Beauty Pass Sale優惠，金卡會員可於4月19日在Sephora門市、網站及應用程式選購心水產品，並優先專享Beauty Pass Sale優惠，而黑卡及白卡會員則可於4月20至23日享有Beauty Pass Sale優惠。
登記成Sephora會員：https://www.sephora.hk/sign_in?return_to=%2F
|日期
|優惠內容
|4月19日
|金卡會員率先專享 Beauty Pass Sale
|4 月20至23日
|• 所有會員可享八折優惠 (不含最低消費)
• 黑卡及金卡會員購物滿$1,000，可享七五折優惠
• 金卡會員購物滿$1,500更可額外獲得5件體驗裝禮包一份
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