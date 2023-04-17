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2023-04-17 16:00:00

美妝優惠｜Sephora Beauty Pass Sale回歸 購物滿$1,000享75折優惠

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美妝優惠｜Sephora Beauty Pass Sale回歸 購物滿$1,000享75折優惠

美妝優惠｜Sephora Beauty Pass Sale回歸 購物滿$1,000享75折優惠

消費券剛剛出爐，各大美容平台都推出優惠搶客，Sephora將由41923日推出Beauty Pass Sale優惠，金卡會員可於419日在Sephora門市、網站及應用程式選購心水產品，並優先專享Beauty Pass Sale優惠，而黑卡及白卡會員則可於42023日享有Beauty Pass Sale優惠。

登記成Sephora會員：https://www.sephora.hk/sign_in?return_to=%2F

日期 優惠內容
419 金卡會員率先專享 Beauty Pass Sale
4 月20至23日 •    所有會員可享八折優惠 (不含最低消費)
•    黑卡及金卡會員購物滿$1,000，可享七五折優惠
•    金卡會員購物滿$1,500更可額外獲得5件體驗裝禮包一份

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅 

全新HD Skin高清柔霧粉餅，只需一抹即時塑造高效修正及柔焦效果，同時做到隱形不着痕跡。

 

MAKE UP FOR EVER HD Skin高清柔霧粉餅 (最高折後價: $330)

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Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜Amuse 長效水潤絲絨霧面純素唇釉

Amuse 長效水潤絲絨霧面純素唇釉唇釉加入40%高水分精華，上妝保持水潤感的持久清澈絲絨色澤。

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜Amuse 長效水潤絲絨霧面純素唇釉 (最高折後價: $139)

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Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜First Aid Beauty 溫和深層潔淨洗面乳

洗面乳配方貼近肌膚天然弱酸性pH值，適合各類膚質，溫和清爽，頓時令肌膚回復柔滑。

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜First Aid Beauty 溫和深層潔淨洗面乳 (最高折後價: $134)

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Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜Fresh 紅茶酵素抗氧精華水

全新升級版紅茶酵素抗氧精華水有效為肌膚提供更好的保護力，明顯修復因外在因素導致的侵害，煥發光澤透亮肌。

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜Fresh 紅茶酵素抗氧精華水 (最高折後價: $510)

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Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜LOEWE奇蹟天光淡香水 

LOEWE奇蹟天光淡香水就如一陣拂面的微風，帶來清新的植物綠意和茉莉花香，一瞬間喚醒感官，清爽迷人。

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜LOEWE奇蹟天光淡香水 50ml (最高折後價: $698)

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Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜Maison Margiela 爵士俱樂部男士淡香水 

這款皮革調的男性香水混合了煙草香精及冧酒的味道，重現布魯克林爵士樂俱樂部的氛圍。

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜Maison Margiela 爵士俱樂部男士淡香水 100ml (最高折後價: $945)

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Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜K18 家用修護髮膜 

這款免洗修護髮膜適用於所有髮質，只需 4 分鐘即可修復受損髮絲。

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜K18 家用修護髮膜 (最高折後價: $495)

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Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜GHD Duet雙效熱風造型夾

GHD Duet雙效熱風造型夾能乾髮之餘同時造型，並可保留頭髮天然水分，毋須擔心頭髮受損。

Sephora Beauty Pass Sale 美妝產品推介｜GHD Duet雙效熱風造型夾(最高折後價: $2,471)

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