美妝優惠｜Sephora Beauty Pass Sale回歸 購物滿$1,000享75折優惠

消費券剛剛出爐,各大美容平台都推出優惠搶客,Sephora將由4月19至23日推出Beauty Pass Sale優惠,金卡會員可於4月19日在Sephora門市、網站及應用程式選購心水產品,並優先專享Beauty Pass Sale優惠,而黑卡及白卡會員則可於4月20至23日享有Beauty Pass Sale優惠。

