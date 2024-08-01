美容品牌Purdori進軍香港 用玫瑰水取代一般水/最平$380即可入手

美國得獎環保美容品牌Purdori最近進軍香港，品牌以蘊含豐富天然植萃成分而聞名，特別藉全港3間以Facesss店中店概念形式經營的專櫃開幕，正式宣布品牌強勢登陸亞洲，更請來MIRROR的Jeremy及Tiger一同造勢！

Purdori使用天然、安全及使用對環境友善的成分，更主張Waterless Beauty(無水美容)概念，一般美容產品都會含有水分，但Purdori反而是用玫瑰水、蘆薈及天然冰花植物精華，取代一般水。3者結合成王牌專利RO-ICE+，適合各種膚質人士使用，包括敏感肌。品牌去年才在美國開業，但已旋即橫掃多個美容獎項，包括Best Clean Beauty Brand、Eye Skincare、Best Cleanser類獎項等，而品牌標誌性產品Brightening Serum RO-ICE+強效抗衰老亮白精華液，亦被評選為Best Clean Beauty Serum。

Purdori主張Waterless Beauty(無水美容)概念，一般美容產品都會含有水分，但Purdori反而是用玫瑰水、蘆薈及天然冰花植物精華，取代一般水。

目前品牌整個系列只有6款產品，包括舒緩潔面乳($380)、亮白精華玫瑰爽膚水($490)、抗老精華素($660)、滋養抗皺眼霜($580)、水潤清爽抗老面霜($570)及抗衰老維他命E面霜($580)，價錢都算親民！

於 3 間 Facesss 一同開業 Facesss時代廣場Purdori專櫃已於正式開業，品牌特別誠邀一眾明星明人共同見證開幕時刻，包括MIRROR成員Jeremy、Tiger及DJ阿正。為與全港市民分享品牌進駐香港的喜悅，Purdori將於8月2日(星期五)上午11時至下午1時安排的士巡遊慶典，多輛由Purdori精心設計的的士將遊走銅鑼灣、金鐘及尖沙咀，以宣告3間所屬地區的Facesss分店專櫃已隆重開幕。