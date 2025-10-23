美心與港燈「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽 以創意料理推動減廢惜食文化

美心集團與香港電燈有限公司早前合辦「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽，約百名來自不同界別的參賽者參與，利用剩餘食材及食材所有可食部分設計創意料理。活動旨在推動惜食文化，讓減廢概念在家庭、校園與社區中實踐。

今年比賽分為「親子組」、「中學組」、「大專組」及「公開組」四個組別，共收到近百份參賽作品。參賽者需以剩餘食材或食材的可食部分入饌，並於總決賽現場即席烹調。入選的24組隊伍早前於國際廚藝學院參加總決賽，比賽評審團包括行業廚藝導師、美心及港燈代表。評分準則涵蓋食材運用、味道及賣相、烹調技術及原創性。

得獎作品展現多元創意

公開組冠軍由香港文華東方酒店中菜主廚陳浚樂奪得，作品「魚香米影」及「紅糟脆骨」以魚骨、甘筍皮和剩飯等食材製成，完整利用魚的各部分。他表示，希望透過示範「零浪費烹飪」提醒大眾珍惜資源。

公開組亞軍及「最具創意獎」由邱燕萍奪得，她自小左眼失明，所以視覺限制化為創作動力。她以青瓜皮、南瓜皮、蝦殼及豆渣等食材組成三道菜，冷熱並用，外觀排列如花朵。她強調：「只要方法得當，剩食也能成為精緻料理。」

中學組冠軍是來自英華書院的陳懷希。他以蔬果邊角料（如蘿蔔皮、洋蔥皮、西芹葉、椰菜花莖）煮成蔬菜高湯，用於南瓜燴飯；再利用豆腐渣、冬菇、麵包糠及榛子醬製作素肉丸，提升風味與口感。他表示，比賽讓他學會「如何讓家中剩菜重生，變成更有營養的料理」。

親子組優異獎由劉家樂與兒子劉翯懃獲得，父子利用芫茜全株（葉、莖、根）打成醬汁，並以大蜆湯水、牛筋碎及薯皮入饌。劉家樂表示，希望藉比賽讓孩子學會珍惜食材。比賽後兒子亦願意嘗試吃原本不喜歡的芫茜。