美白優惠│每日早晚5分鐘 做齊美白護顏4小步 極速去暗沉美白！

夏日猛烈陽光如影相隨、走到哪裡都逃不開對嬌嫩肌膚構成無可挽回傷害的紫外光！而精明的女生都知道外出時都需要搽上有足夠系數的防曬產品，以為萬無一失，但現實卻是「做好但未做足」，皆因忽略了後續的美白煥膚重要步驟！其實您只要齊備具有柔膚潔膚及美白保濕功效的明色美顏水及明色藥用美白抗皺W系列，勤力做齊明色美白護顏4小步，就可以成為回頭率100%的氣質美女！
美白護顏4小步 Step 1先柔膚再美白
皮膚的油脂分泌在夏天時較多，肌膚容易變得暗沉泛黃，更有機會成為粉刺、痘痘温床。想要有效果地護膚，回復嫩白亮肌，就要先為皮膚進行深度清潔，好讓後續的護膚品發揮其功效！日本大熱的明色美顏水，只需運用化妝棉輕輕擦拭全臉，就能徹底清潔，導出角質油垢，疏通毛孔堵塞，淨肌殺菌，令肌膚吸收到後續不同精華的營養。
明色美顏水 含藥用水光BHA成分，能夠深入毛孔，軟化及溫和溶解老舊角質，代謝深層粉刺。輕輕一抹，即時帶走脫落雜質及老化細胞，平衡肌膚水油。還有防止油脂阻塞的Pionin，速效抗菌，有效潔淨毛穴中的角質、皮脂及各種對皮膚有害殘留物質，緊緻毛孔，令肌膚變回光滑！美白的保養品才會有感。
1個月美白褪斑！成就透亮水肌！
紫外線、壓力、生活習慣有機會激活黑色素細胞，色素會慢慢浮上肌膚表層並代謝掉。如果1個月內未能代謝掉，就會成為色斑，所以美白一定要趁早！完成Step 1潔淨好毛孔後，就是進行美白計劃的最佳時機！
嚴選皇牌成分100%日本產濃度胎盤素，強效抑制黑色素，防止色斑及雀斑生成，趕走暗沉，活化細胞、抗衰老、賦予肌膚彈性光澤等功效。細心地添加可以修護曬後敏感肌膚的甘草酸二鉀，能即時舒緩紫外線引起的損傷，保持肌膚健康。並有5重美白精華 (西梅分解產物、雛菊花萃取、當歸根萃取、野百里萃取、桑樹根萃取) ，從根源降低黑色素活性，5 重擊退頑固色斑、色素，綻放無瑕水亮肌。經日本用家實證使用15分鐘後，只要跟足程序使用，肌膚水分即時提升！持續使用一個月更可美白褪斑。
先用明色薬用美白抗皺W精華，為肌膚注入活力，1個月美白褪斑，抑制新色素淡化舊色斑，更能保濕抗皺！讓肌膚回復淨、透、亮！輕爽質地，能即時滲透至肌底，提升330%肌膚水分，減淡色斑痘印、撫平細紋。而且配方5大無添加 (無矽、酒精、礦物油、色素、螢光劑配方)，連日本皮膚專家都推薦，痘痘肌、敏感肌都適合使用。
而讓您重拾白、滑、彈，年輕肌膚的明色薬用美白抗皺W精華面霜，順滑易推，塗勻後十分滑潤，清爽不油腻，易吸收，能充分滋潤乾燥而成的乾紋細紋。乾亦可以當作睡眠保濕面膜，為肌膚迅速補充營養及水分。