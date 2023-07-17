美白優惠│每日早晚5分鐘 做齊美白護顏4小步 極速去暗沉美白！

夏日猛烈陽光如影相隨、走到哪裡都逃不開對嬌嫩肌膚構成無可挽回傷害的紫外光！而精明的女生都知道外出時都需要搽上有足夠系數的防曬產品，以為萬無一失，但現實卻是「做好但未做足」，皆因忽略了後續的美白煥膚重要步驟！其實您只要齊備具有柔膚潔膚及美白保濕功效的明色美顏水及明色藥用美白抗皺W系列，勤力做齊明色美白護顏4小步，就可以成為回頭率100%的氣質美女！

美白護顏 4 小步 S tep 1 先柔膚再美白

皮膚的油脂分泌在夏天時較多，肌膚容易變得暗沉泛黃，更有機會成為粉刺、痘痘温床。想要有效果地護膚，回復嫩白亮肌，就要先為皮膚進行深度清潔，好讓後續的護膚品發揮其功效！日本大熱的明色美顏水，只需運用化妝棉輕輕擦拭全臉，就能徹底清潔，導出角質油垢，疏通毛孔堵塞，淨肌殺菌，令肌膚吸收到後續不同精華的營養。

明色美顏水 含藥用水光BHA成分，能夠深入毛孔，軟化及溫和溶解老舊角質，代謝深層粉刺。輕輕一抹，即時帶走脫落雜質及老化細胞，平衡肌膚水油。還有防止油脂阻塞的Pionin，速效抗菌，有效潔淨毛穴中的角質、皮脂及各種對皮膚有害殘留物質，緊緻毛孔，令肌膚變回光滑！美白的保養品才會有感。