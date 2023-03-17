美白2023｜趕走口罩暗沉蠟黃 美白新品推介+2023美白趨勢 (持續更新)

最近大家終於可以脫下口罩，不過肌膚亦隨之而來，除了惱人的暗粒、黑頭之外，不少女生都發現自己面色有黯沉蠟黃、膚色不均及色點等問題，幸好現在正步入春季，各大品牌陸續推出美白產品，讓女生剛好趕上美白尾班車。 不少女生都視美白為「終身事業」，曾有朋友對筆者說「我中學時已經開始用美白產品！」但為何美白總要在春天？那是因為春天的紫外線指數比夏季相對較低，日照時間也較夏季短，要對付色素比夏天易得多。試想像夏天容易長期日曬、陽光又猛，刺激皮膚的色素細胞變得活躍，在這時才開始美白就如以寡敵眾，就如你在公司剛剛完成一樣工作，然後你上司又加幾樣工作給你，這絕對不是一個理想的情況。所以春天是開始深度美白的最好時機，先打好底子做好預防功夫，並剷除殘留在皮膚底層的黑色素，令使新生色素不易囤積在皮膚下，這時要做好美白就更容易。

2023 美白趨勢重視淡斑 預防色素形成 以下為大家介紹數款最近的美白產品，近年的美白趨勢不再一味只在「白」之上，而是希望做到透亮又有自身光澤的膚質，因此不少產品除了有美白功效之外，更有預防斑點形成甚至加深的功能，讓大家以先下手為強的姿態阻截黑色素，帶來零瑕疵的透亮肌膚。 2023 美白產品推介｜ SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 全新精華的複合配方，蘊含首次應用於品牌護膚品的3%傳明酸，再加上1%麴酸、5%維他命B3及5%磺酸，以3步淡化色斑：先抑制黑色素生成，再截擊黑色素轉移，最後減退已形成色斑，提升整體膚色。 品牌邀請實力派創作女歌手陳蕾(Panther)拍攝宣傳片和造型照，拍攝當日Panther以一身全黑造型現身，並分享私下的護膚心得：「最近使用SkinCeuticals這支全新發光瓶，短短兩星期，便覺得整體膚色更為透亮及均匀，有時素顏出街都不擔心。」

2023 美白產品推介｜ POLA WHITE SHOT 瞬采修護面膜 及 WHITE SHOT 美白口服液 (2023 新版 ) 品牌今年新出瞬采修護面膜，這款多功能面膜，能高效抑制黑色素積聚，預防黑斑及雀斑生長，同時保濕及預防肌膚乾燥。獨有配方「水感擊速系統」能將精華液滲透入肌膚，改良版的面膜剪裁緊貼每吋肌膚，令暗啞肌膚變得潤澤、緊緻及透亮。 配合今年新版的美白口服液，能快速針對性地淨白全身，由內到外煥發非一般透明感。蘊含POLA原有5大美容成份及複合物，包括 專利成份 Blannor L、濃縮朝鮮薊葉精華、濃縮餘甘子精華，令肌膚由內散發光彩，同時全方位擺脫暗啞、提亮肌膚色調、加倍提升肌膚透淨度。兩者內服外敷，由內到外煥發透亮膚色。

2023 美白產品推介｜ SK-II 新一代小燈泡（光蘊臻采煥亮精華） 升級版的小燈泡不單有王牌成分PITERA，更新添加SDL PRO專研配方，有助減黃、改善暗沉，提升光采，同時幫助抑制黑色素轉移，加速黑色素代謝，減少色素沉著並增加肌膚亮度，提亮同時淡斑，由內而外提亮膚色，相比於上一代產品能夠更快更強幫助肌膚全面提亮膚色，有效抗氧化，煥發明亮膚色。 品牌更找來「小燈泡」系列的忠實用家鄧麗欣(Stephy)，分享使用「小燈泡」心得：先拍上SK-II神仙水，幫助補充肌膚水分，抵抗衰老現象，同時開啟肌膚加強吸收後續精華的管道，之後才緊接使用新一代小燈泡。

2023 美白產品推介｜ mtm labo custom-blended re-white cream 蘊含傳明酸及神經醯胺3型，前者能由根源預防黑色素形成，並攔截黑色素被運送至肌膚表層，改善偏黃暗沉、膚色不均等問題，同時防止色斑和雀斑形成。配合保濕的神經醯胺3型，能深層補水，恢復保濕和屏障功能，同時水分更有助美白成分滲透肌底，加強美白功效發揮，並抵抗因紫外線引致的炎症。

2023美白產品推介｜mtm labo custom-blended re-white cream $870/30g

2023 美白產品推介｜ Sisley 淨肌重點祛斑精華 精華有效全面淡褪不同類型的色斑，不論是集中或分散、新或舊，由年齡、紫外線抑或暗瘡印造成的色斑都能擊退。掃頭設計可以做到定點式淡斑，同時發揮雙重修復功效：一方面提亮膚色，另一方面擊退不同類型的色斑。能針對色斑形成過程的不同階段，阻截色斑浮現至肌膚表面，令色斑變小及變淺，更能預防新形成的斑點加深。

2023美白產品推介｜Sisley 淨肌重點祛斑精華 $1,080/7ml

2023 美白產品推介｜ Dr. Dennis Gross 15% Vitamin C Firm & Bright Serum 手機及電子屏幕等發出的藍光，都會令皮膚出斑。精華結合乳酸和15%左旋維他命C的強效精華液，有效提升吸收及增強抗氧化效果，顯著改善光老化肌膚，帶來淡紋、淡斑及緊緻效果，同時加強保濕屏障。(Sephora有售)