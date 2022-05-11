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2022-05-11 14:00:00

美編實測｜肌肉承托力UP 跟住陳法拉做FaceGym™ 撐起白裡透紅心形面！ 一次過飽滿蘋果肌＋緊緻jawline

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美編實測｜肌肉承托力UP 跟住陳法拉做FaceGym™ 撐起白裡透紅心形面！ 一次過飽滿蘋果肌＋緊緻jawline

美編實測｜肌肉承托力UP 跟住陳法拉做FaceGym™ 撐起白裡透紅心形面！ 一次過飽滿蘋果肌＋緊緻jawline

不少女生25歲後，新陳代謝明顯減慢，而且肌肉開始鬆弛，所以25歲可說是年輕肌膚與老化肌膚的分水嶺。但你有否發現，不少女星即使年過25，但依然年輕飽滿，少女感滿滿？原因在於她們懂得維持肌肉承托力及心形面！

今次美編就親身體驗近日討論度十足的VITAE「FaceGym™健面緊膚」療程，連凍齡女神黎姿(現名馬黎珈而)同陳法拉都係靠FaceGym™從肌肉撐起心形面，keep住年輕！現更有限定優惠$828 體驗3大皇牌療程https://bit.ly/3FBiv7j 仲額外加送一套「XOVĒ活肌修護體驗套裝」（價值$859）!

初老倒心輪廓　全因肌肉鬆弛

肌膚的肌肉層位於肌底5mm，在膠原層之下，是承托表面肌膚及輪廓的核心。25歲後，底層肌肉開始鬆弛，令肌膚及輪廓失去最根本的支撐，出現微鬆弛、細紋及毛孔粗大等問題。

面部肌肉夠firm 先撐得起心形面

今時今日，年輕青春的標誌是完美心形面：即是飽滿的蘋果肌加上緊緻jawline，而想Keep住白裡透紅心形面，就要從肌肉底層回復彈性及承托力。

革命性「FaceGym™健面緊膚」療程　黎姿陳法拉加持

由最美CEO黎姿創立的美容品牌VITAE，以健康美作為品牌理念，更首創「FaceGym™健面緊膚」療程，從肌肉底層撐起心形面，連黎姿及陳法拉都是忠實用家，靠「FaceGym™健面緊膚」維持肌肉承托力及少女感！

美編試做的「FaceGym™健面緊膚」療程，有效穿越膠原層，直達最底肌肉層，喚醒肌肉原有的承托力+88%，更可以增生3倍膠原，解決8大表皮問題。療程更獲美國FDA及臨床醫學認證，安全兼高效，加上有黎姿及法拉兩大女神加持，絕對是信心保證。

STEP 1 喚醒肌肉層：肌源喚活療程 明白到肌肉承托的重要性，VITAE「FaceGym™健面緊膚」療程的第一步就當然要喚醒肌肉層！肌源喚活療程以雙重Jumpstart 技術，直達肌底最深5mm肌肉層，提升彈性承托力達88%，從而撐起肌膚輪廓，收緊全面線條，為後續療程打好底子。療程期間有跳動及收緊的感覺，感覺肌肉在躍動！

STEP 1 喚醒肌肉層：肌源喚活療程 明白到肌肉承托的重要性，VITAE「FaceGym™健面緊膚」療程的第一步就當然要喚醒肌肉層！肌源喚活療程以雙重Jumpstart 技術，直達肌底最深5mm肌肉層，提升彈性承托力達88%，從而撐起肌膚輪廓，收緊全面線條，為後續療程打好底子。療程期間有跳動及收緊的感覺，感覺肌肉在躍動！

STEP 2 飽滿膠原層：膠原倍生療程 之後就用上獨有射頻及超聲波技術，激活膠原層3倍增生。做完全面後，治療師會於蘋果肌、下巴等地方加強推拉，令蘋果肌漲卜卜。做機時會感到點點溫暖，有按摩的感覺，非常舒服。

STEP 2 飽滿膠原層：膠原倍生療程 之後就用上獨有射頻及超聲波技術，激活膠原層3倍增生。做完全面後，治療師會於蘋果肌、下巴等地方加強推拉，令蘋果肌漲卜卜。做機時會感到點點溫暖，有按摩的感覺，非常舒服。

STEP 3 煥活表皮層：緊緻嫩膚療程 最後以OPT嫩膚技術煥活表皮層細胞更新，治療師會根據皮膚問題，調校脈沖的強弱度，改善暗啞、色班及收細毛孔。過程會感受到輕微的閃光，但完全無痛舒適，做完後皮膚即時變得白滑水嫩。

STEP 3 煥活表皮層：緊緻嫩膚療程 最後以OPT嫩膚技術煥活表皮層細胞更新，治療師會根據皮膚問題，調校脈沖的強弱度，改善暗啞、色班及收細毛孔。過程會感受到輕微的閃光，但完全無痛舒適，做完後皮膚即時變得白滑水嫩。

VITAE限定優惠$828體驗3大皇牌療程 撐起心形

心動想試做人氣 「FaceGym™健面緊膚」療程？VITAE現正推出限定優惠$828 體驗3大皇牌療程，立即登記：https://bit.ly/3FBiv7j 仲額外加送一套「XOVĒ活肌修護體驗套裝」（價值$859）

半島新店打卡位 無敵海景 + 標誌粉紅裝潢

美編去了位於尖沙咀半島酒店的VITAE旗艦店，試做「FaceGym™健面緊膚」療程。新店面積佔地過萬呎，空間感極大，以品牌粉色為主色，加上維港景色，讓人想多留一會打卡！

接待處以品牌的粉色為主色，配搭雲石前台，別具時尚感。

接待處以品牌的粉色為主色，配搭雲石前台，別具時尚感。

等候區由不同的粉紅色調組成，別具層次與空間感。

等候區由不同的粉紅色調組成，別具層次與空間感。

望出窗外可飽覽維港美景。

望出窗外可飽覽維港美景。

步入房間，同樣有著維港美景(剛好看到旅發局的中式帆船！)。每間療程房在用完後會徹底消毒，女生們可以放心使用。

步入房間，同樣有著維港美景(剛好看到旅發局的中式帆船！)。每間療程房在用完後會徹底消毒，女生們可以放心使用。

記者率先試做「FaceGym™健面緊膚」療程，療程前先仔細看療程內容。

記者率先試做「FaceGym™健面緊膚」療程，療程前先仔細看療程內容。

完成療程後的梳妝房也有海景位。

完成療程後的梳妝房也有海景位。

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