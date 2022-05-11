美編實測｜肌肉承托力UP 跟住陳法拉做FaceGym™ 撐起白裡透紅心形面！ 一次過飽滿蘋果肌＋緊緻jawline

不少女生25歲後，新陳代謝明顯減慢，而且肌肉開始鬆弛，所以25歲可說是年輕肌膚與老化肌膚的分水嶺。但你有否發現，不少女星即使年過25，但依然年輕飽滿，少女感滿滿？原因在於她們懂得維持肌肉承托力及心形面！
今次美編就親身體驗近日討論度十足的VITAE「FaceGym™健面緊膚」療程，連凍齡女神黎姿(現名馬黎珈而)同陳法拉都係靠FaceGym™從肌肉撐起心形面，keep住年輕！現更有限定優惠$828 體驗3大皇牌療程：https://bit.ly/3FBiv7j 仲額外加送一套「XOVĒ活肌修護體驗套裝」（價值$859）!
初老倒心輪廓 全因肌肉鬆弛
肌膚的肌肉層位於肌底5mm，在膠原層之下，是承托表面肌膚及輪廓的核心。25歲後，底層肌肉開始鬆弛，令肌膚及輪廓失去最根本的支撐，出現微鬆弛、細紋及毛孔粗大等問題。
面部肌肉夠firm 先撐得起心形面
今時今日，年輕青春的標誌是完美心形面：即是飽滿的蘋果肌加上緊緻jawline，而想Keep住白裡透紅心形面，就要從肌肉底層回復彈性及承托力。
革命性「FaceGym™健面緊膚」療程 黎姿陳法拉加持
由最美CEO黎姿創立的美容品牌VITAE，以健康美作為品牌理念，更首創「FaceGym™健面緊膚」療程，從肌肉底層撐起心形面，連黎姿及陳法拉都是忠實用家，靠「FaceGym™健面緊膚」維持肌肉承托力及少女感！
美編試做的「FaceGym™健面緊膚」療程，有效穿越膠原層，直達最底肌肉層，喚醒肌肉原有的承托力+88%，更可以增生3倍膠原，解決8大表皮問題。療程更獲美國FDA及臨床醫學認證，安全兼高效，加上有黎姿及法拉兩大女神加持，絕對是信心保證。
VITAE限定優惠$828體驗3大皇牌療程 撐起心形面
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半島新店打卡位 無敵海景 + 標誌粉紅裝潢
美編去了位於尖沙咀半島酒店的VITAE旗艦店，試做「FaceGym™健面緊膚」療程。新店面積佔地過萬呎，空間感極大，以品牌粉色為主色，加上維港景色，讓人想多留一會打卡！