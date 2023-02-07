美肌好物 | 敏感肌美白的秘訣！7 天讓肌膚重拾光采

敏感肌最怕使用護膚產品時皮膚過敏，尤其害怕使用美白去斑產品，怕皮膚因而受到刺激，令敏感問題更嚴重。KORRES推出的野玫瑰15%維C美白祛斑精華和野玫瑰維C美白祛斑面霜就成為敏感肌的美白福星！產品聲稱可以7天令膚色變光澤明亮，30天擊退色斑、暗瘡印，重拾亮澤肌膚！
敏感肌用家Christy 3年見證美白轉變
朱古力品鑑師Christy使用KORRES美白產品後，對其美白效果表示驚訝，使用產品3年，皮膚變得亮澤水潤，更穩定，連敏感情況都改善了。
Christy表示：「我受敏感皮膚困擾多年，最嚴重的時候試過擔心到睡不著覺，所以我從來都不敢亂用美白產品，害怕令敏感皮膚更嚴重！」
直至Christy遇上KORRES。Christy續指，KORRES在2019年招募體驗大使，當時她被KORRES的玫瑰維C美白精華吸引，因為品牌表明產品成份天然安全，美白同時更可以舒緩敏感，Christy抱着半信半疑和皮膚已經不能更差的心態，膽粗粗一試。沒想到僅用了一個月，效果就非常顯著！皮膚泛紅問題好轉，就連皮膚整體亦比之前亮澤了不少。
「因為太好用， 我一直有回購，現時已經用到第3年！KORRES Super C美白精華已成為我必買的保養品之一，它的效果令我非常滿意！臉上的色斑和印都消失了，皮膚更穩定，KORRES的美白精華拯救了我的皮膚。」Christy說。
維他命C本身分子非常不穩定，遇上光及氧氣易被分解和失效，KORRES團隊研發創造出高穩定及不致敏的維他命C，並命名為SuperC。KORRES SuperC油溶性特質令它更易被肌膚吸收，臨床測試証實比純維C有效1000%吸收率。成分中更加入地中海野玫瑰（由古羅馬時代已被希臘人使用的美容配方），極緻修復敏感、祛黃、減紋。
KORRES野玫瑰15%維C美白祛斑精華更在2018年獲美國最權威女性雜誌Allure最佳美白產品，在抗氧化功效上，被國際美容編輯評為最佳面部精華第一位，能有效改善暗黃皮膚、美白及擊退色斑。
KORRES野玫瑰15%維C美白祛斑精華含83.1%天然成分，是問題肌都可以用的美白產品，能集中對付色斑及色素沉澱等問題，同時為肌膚注水以保持肌膚水潤嫩滑；KORRES獨有的水油分層配方，令油溶性（上層）及水溶性（下層）成分的活性得以保存，使用時搖勻便可以把所有活性釋放。
美白配搭level Up!
KORRES野玫瑰15%維C美白袪斑精華配合野玫瑰維C美白祛斑面霜美白效果更顯著；美白面霜有效預防及擊退色斑，美白提亮，24小時長效保濕及提升肌膚彈性。
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