美肌好物 | 敏感肌美白的秘訣！7 天讓肌膚重拾光采

Christy表示：「我受敏感皮膚困擾多年，最嚴重的時候試過擔心到睡不著覺，所以我從來都不敢亂用美白產品，害怕令敏感皮膚更嚴重！」

直至Christy遇上KORRES。Christy續指，KORRES在2019年招募體驗大使，當時她被KORRES的玫瑰維C美白精華吸引，因為品牌表明產品成份天然安全，美白同時更可以舒緩敏感，Christy抱着半信半疑和皮膚已經不能更差的心態，膽粗粗一試。沒想到僅用了一個月，效果就非常顯著！皮膚泛紅問題好轉，就連皮膚整體亦比之前亮澤了不少。

「因為太好用， 我一直有回購，現時已經用到第3年！KORRES Super C美白精華已成為我必買的保養品之一，它的效果令我非常滿意！臉上的色斑和印都消失了，皮膚更穩定，KORRES的美白精華拯救了我的皮膚。」Christy說。