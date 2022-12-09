美肌好物 | 針對性護膚有道 告別冬日4大肌膚困擾 (附節日限定優惠)

最近天氣驟變乾燥涼爽，終於感受到冬天的來臨，可以換上靚靚冬裝。但叫人又愛又恨的是，皮膚在此天氣下變得又朝又痕，面上浮現一撻撻紅腫，怎麼辦？即使無法去旅行，也可以趁着聖誕超值價，入手以下多款為秋冬而設的歐洲護膚產品節日限定套裝，先讓肌膚去一趟希臘及土耳其之旅，好好放鬆身心，以完美姿態過冬！

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煩惱1：乾燥敏感肌

秋冬季皮膚的頭號敵人無疑是乾燥，若是敏感肌就更容易變乾且紅癢。以下推介的希臘乳酪系列能讓皮膚吃一口乳酪，再喝一口玫瑰水，快速紓緩乾敏肌。

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這個秋冬必備套裝主要針對皮膚缺水、毛孔粗大、敏感乾痕三大問題，天然成份高達94.6%。KORRES必買皇牌產品「乳酪益菌潔面乳」可收細毛孔、補水、減少表皮害菌；「乳酪益菌即效舒緩面膜」能注水、紓敏、退紅、祛痘，48小時高效鎖水；「乳酪益菌即效舒緩精華」則能紓緩敏感、乾痕。購買套裝還會附送球形起泡網及面膜掃，非常划算。