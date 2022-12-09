美肌好物 | 針對性護膚有道 告別冬日4大肌膚困擾 (附節日限定優惠)

最近天氣驟變乾燥涼爽，終於感受到冬天的來臨，可以換上靚靚冬裝。但叫人又愛又恨的是，皮膚在此天氣下變得又朝又痕，面上浮現一撻撻紅腫，怎麼辦？即使無法去旅行，也可以趁着聖誕超值價，入手以下多款為秋冬而設的歐洲護膚產品節日限定套裝，先讓肌膚去一趟希臘及土耳其之旅，好好放鬆身心，以完美姿態過冬！
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煩惱1：乾燥敏感肌
秋冬季皮膚的頭號敵人無疑是乾燥，若是敏感肌就更容易變乾且紅癢。以下推介的希臘乳酪系列能讓皮膚吃一口乳酪，再喝一口玫瑰水，快速紓緩乾敏肌。
推介：KORRES乳酪益菌抗敏修復套裝 回復緊緻滑嫩肌膚
這個秋冬必備套裝主要針對皮膚缺水、毛孔粗大、敏感乾痕三大問題，天然成份高達94.6%。KORRES必買皇牌產品「乳酪益菌潔面乳」可收細毛孔、補水、減少表皮害菌；「乳酪益菌即效舒緩面膜」能注水、紓敏、退紅、祛痘，48小時高效鎖水；「乳酪益菌即效舒緩精華」則能紓緩敏感、乾痕。購買套裝還會附送球形起泡網及面膜掃，非常划算。
推介：gülsha晨露純玫瑰活肌水套裝 打造零瑕完美肌
鮮花幾天就凋謝，但以下這套晨露純玫瑰活肌水套裝則可以帶回家慢慢享用。矜貴「精華」由傳統古法蒸餾大馬士玫瑰花瓣，一滴一滴提煉而成。花瓣的維他命、礦物質和脂肪酸可為肌膚築起保護屏障，修復乾燥缺水肌膚，改善敏感和暗瘡，皮膚靚靚自然能打造零瑕完美肌。
煩惱2：皮膚老化現乾紋
天氣一乾燥，乾紋立即顯現，不想高唱軒公的《老了十歲》，就是時候使用希臘獨有的「冰河黑松」急救肌膚。其高濃度的抗氧多酚成分可增加皮膚彈性、防止皺紋和下垂；「紅色黃金」番紅花亦有強勁抗氧化功能，保持面色紅潤。
推介：KORRES 冰河黑松4D抗皺拉提套裝 回復BB肌
「冰河黑松抗重力拉提3D眼部精華霜」擁有91%拉提眼皮效果，功效有如注射膠原蛋白療程，撫平皺紋深度15%；「冰河黑松4D拉提面部精華」則能提升蘋果肌5%(3mm)，肌齡立刻年輕五年；「番紅花抗衰老全效精華」可抗皺抗衰老，令皮膚緊緻。
推介：KORRES殿堂級番紅花抗衰老套裝 肌膚更有光采雙目更有神
套裝蘊含豐富番紅花精華，具強力抗氧化效果，能減輕眼底魚尾紋、虎紋、頸紋，改善血液循環，令肌膚更加健康，無須化妝，膚色也自然紅潤。眼部精華的效果同樣驚人，14日大大減低眼部皮膚衰老及疲勞，無須依賴遮瑕膏，雙眼已經有神。
推介：gülsha玫瑰花療日夜精華套裝 每日保持水潤肌膚
想皮膚每天也保持濕潤，早晚保濕可謂尤其重要。「玫瑰花療日夜精華套裝」專注於保濕功效，日間精華高效抗敏及抗氧化，夜間精華則有助自然修復，讓肌膚不論早晚也能全力祛皺，提升肌膚吸收力及補水能力更持久。
煩惱3：肌膚暗淡無光
面色暗啞無光，看上去又老又殘，拍照就更像「黃面婆」。一於試用以下推介兩款熱賣產品﹐年末派對大放異彩！
推介：KORRES野玫瑰15%維C美白祛斑精華套裝 白裏透紅無難度
KORRES研發的Super C，不但比普通維他命C更強效，不會引致敏感，加上地中海野玫瑰成份能達致強勁的美白效果，改善色斑、細紋等問題。當中「野玫瑰15%維他命C美白祛斑精華」更屢獲獎項，獨有水油分層設計，日間亦可放心使用, 83.1%天然成份！
推介：KORRES野玫瑰美白袪斑日夜套裝 24小時明亮動人肌膚
針對面上經常出現的痕癢紅印，這個美白袪斑套裝實在是不二之選。「野玫瑰15%維他命C美白祛斑精華」可抑制黑色素，預防及減少黑斑、暗瘡印；「野玫瑰維他命C美白祛斑面霜」能高效美白、擊退皺紋；「野玫瑰維他命C美白睡眠面膜」強效保濕、修復敏感，可滋潤皮膚長達24小時，讓肌膚在第二天變得光滑及明亮。
煩惱4：皮膚乾燥脫皮
希臘菜式最喜歡加入橄欖，並非人人喜歡，但將橄欖加入護膚品則作別論！希臘橄欖有著高抗氧化成分，抗老效果超強，肌膚每天「吃」一次，便能有奇妙護膚效果。
推介：KORRES希臘橄欖保濕多效套裝 清爽不黏笠
這套裝選取希臘最優質的克里特島冷壓橄欖精華油，天然成分高達98.7%，有助解決乾敏泛紅煩惱。更受用家歡迎的原因是其清爽質感，既能溫和清潔污垢和雜質，又不會令皮膚黏笠。
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