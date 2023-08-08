美食博覽2023｜一文看清美食展必搶$1產品：鮑魚雪燕樣樣齊 1毫子雞煲仲可抽泰國機票 附門票及入場安排

一年一度的美食博覽，將於8月17至21日在香港會議展覽中心舉行，同期亦會舉行家電．家品．博覽、美與健生活博覽、茶展及中醫藥會議。隨著防疫措施結束，今年美食博覽終於回復現場試食，屆時大家就可以即場大快朵頤。而相信各位讀者最關心的，必然是有甚麼1蚊必搶必買產品，接下來就逐一介紹！
美食博覽2023｜安記海味50周年推出$1｢鮑.情.尋」送800罐鮑魚
今年安記50周年，每名參加者最少可以獲得50 罐鮑魚帶回家，最快時間在波波池尋找出安記鮑魚罐，並在「鮑.情.尋」摩天輪裝置貼上「50」字樣的組別，便可獲得500罐即食鮑魚系列，所有送出的鮑魚總值$36,000！
如何參加｢鮑.情.尋」？
這項優惠只限在首日頭9位在場外排隊購票進場的參觀人士(名額只限頭9位，為免參加人士衝入會場，容易發生意外，安記將會於當天在會場外排隊進場處派發「尋鮑証」)，獲証的參加者可分為3隊，每3人一隊，每隊派1名隊員在波波池尋找鮑魚吉罐，另一名參加者作為橋樑，傳遞鮑魚吉罐給第3名隊友，將鮑魚吉罐貼在「鮑.情.尋」摩天輪，並最快時間完成「50」字樣，勝出組別即獲得500罐即食鮑魚系列，其他組別即獲得150罐即食鮑魚系列，合共送出800罐即食鮑魚系列，總值$36,000。
安記海味攤位：1C-A02
美食博覽2023｜鮑魚王$1換購鮑魚 每日限量30份
「鮑魚王」是香港本地品牌，選材來自地球上少有無重金屬污染的天然純淨水源「澳洲」所孕育出的野生鮑魚，做成各式鮑魚產品。今年美食展特推岀二項優惠：
$1換購即食鮑魚
凡勝買任何產品，即可以 $1換購「精装紅燒鮑魚」一罐，每人限换一次，每日限量 30份。
2. 6折優惠套裝
多款超荀優惠套装，以6折起發售。
鮑魚王攤位：1B-B19
美食博覽2023｜合泰海産$1足料佛跳牆 每日限量10份
合泰海産推岀$1足料佛跳牆，每日限量10份，材料有海參、花膠、鮑魚及花菇，香氣撲鼻！除了$1足料佛跳牆，合泰海産還推岀$1換購鮑魚，每日限量20份！
合泰海産攤位：B16
美食博覽2023｜樂婷媽媽$0.1雞煲+抽泰國機票
優惠1：1毫子雞煲
健康急凍雞煲即食品牌樂婷媽媽推出1毫子雞煲限時優惠(8月17-18日中午12時，限量15份)，以超抵價$0.1發售分量十足的雞煲。
優惠2：自由叫「雞」價
除了1毫子雞煲，還有自由定價的叫焗雞優惠(8月17-18日中午12時，限量15份)，真正「你畀幾多，我收幾多」。
優惠3：叮叮幸運輪送泰國雙人機票
凡於樂婷媽媽或焗焗雞購物滿$380，即可享幸運輪抽獎壹次，獎品總值超過$200,000！頭獎為雙人來回泰國曼谷機票壹套。
樂婷媽媽攤位：1B-A29
焗焗雞攤位：B1-A25-B1-A29
美食博覽2023｜啖啖燕窩$1椰香奶涷雪燕
本土品牌啖啖燕窩推岀每日限量20份$1椰香奶涷雪燕，更有新品麻辣鮮鮑魚，以美食博覽優惠價$300/2樽發售。
啖啖燕窩攤位：1A E30
美食博覽2023｜美食展現場「幸運大抽獎」及多項優惠
香港貿發局為鼓勵展商積極採用電子支付系統，讓市民更便利及輕鬆消費，故推岀現場「幸運大抽獎」及多項優惠！
幸運大抽獎
展會期間每天會舉行幸運大抽獎，豐富獎品包括酒店住宿及自助餐禮券、家庭用品、護膚產品、各式美食、健康用品和健身課程等。只要憑單一收據消費滿200元即可參與抽獎一次，每張收據上限抽獎5次。
食．住．買網頁更新快閃和1蚊優惠
大會繼續推出8月食．住．買網頁，讓大眾緊貼最新的購物資訊及各種快閃和1蚊優惠，同時送出160多張購物優惠券。
自備餐具額外賞
大會亦推出自備餐具額外賞，鼓勵大家自備餐具支持環保，屆時有多家展商會提供額外優惠給自備餐具的人士。
美食博覽2023｜美食展門票及入場安排
各項展覽開放日期及時間
美食商貿博覽、香港國際茶展：
- 開放予貿易買家：8月17日至18日（星期四至星期五）
- 開放予貿易買家及公眾：8月19日（星期六）
美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：
- 8月17日至21日（星期四至星期一）
國際現代化中醫藥及健康產品會議
- 8月17日至18日（星期四至星期五）
門票價錢
美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2023
- 門票：每位30元
美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2023
- 預售套票：每位36元*
*8月3至16日預售門票為每位港幣36元，於8月17至21日即日門票為每位40元
備註：公眾人士使用2023年8月19日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展
- 「上午進場票」優惠：10元（8月17、18及21日中午12時前入場）
- 「晚間進場票」優惠：10元（8月17、18、19及20日晚上6時後入場）
- 傷健人士票價：10元（可追加票價10元以參觀同日的「尊貴美食區」）
備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」
訪港人士票價：20元（包「尊貴美食區」套票為每位30元）
備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票
3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持有效年齡證明文件）免費入場
購票方法
電子入場券可透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式；全線7-11、Circle K便利店，以及八達通手機應用程式購買。
相關連結：
美食商貿博覽：foodexpopro.hktdc.com/tc
香港國際茶展：hkteafair.hktdc.com/tc
美食博覽：hkfoodexpo.hktdc.com/tc
美與健生活博覽： hkbeautyexpo.hktdc.com/tc
家電‧家居‧博覽：homedelights.hktdc.com/tc
國際現代化中醫藥及健康產品會議：icmcm.hktdc.com/tc
「8月食．住．買」： ecoupon.hktdc.com/food/