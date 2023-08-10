美食博覽2023｜一文看清美食展必搶$1蚊產品/鮑魚/雪燕/機票/月餅優惠 附門票及入場安排

一年一度的美食博覽，將於8月17至21日在香港會議展覽中心舉行，同期亦會舉行家電．家品．博覽、美與健生活博覽、茶展及中醫藥會議。隨著防疫措施結束，今年美食博覽終於回復現場試食，屆時大家就可以即場大快朵頤。而相信各位讀者最關心的，必然是有甚麼1蚊必搶必買產品，接下來就逐一介紹！

美食博覽2023｜安記海味50周年推出$1｢鮑.情.尋」送800罐鮑魚

今年安記50周年，每名參加者最少可以獲得50 罐鮑魚帶回家，最快時間在波波池尋找出安記鮑魚罐，並在「鮑.情.尋」摩天輪裝置貼上「50」字樣的組別，便可獲得500罐即食鮑魚系列，所有送出的鮑魚總值$36,000！

如何參加｢鮑.情.尋」？

這項優惠只限在首日頭9位在場外排隊購票進場的參觀人士(名額只限頭9位，為免參加人士衝入會場，容易發生意外，安記將會於當天在會場外排隊進場處派發「尋鮑証」)，獲証的參加者可分為3隊，每3人一隊，每隊派1名隊員在波波池尋找鮑魚吉罐，另一名參加者作為橋樑，傳遞鮑魚吉罐給第3名隊友，將鮑魚吉罐貼在「鮑.情.尋」摩天輪，並最快時間完成「50」字樣，勝出組別即獲得500罐即食鮑魚系列，其他組別即獲得150罐即食鮑魚系列，合共送出800罐即食鮑魚系列，總值$36,000。

安記海味攤位：1C-A02