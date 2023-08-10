美食博覽2023｜限量優惠！奇華餅家美食展6大優惠：迪士尼月餅套裝只需$1XX+餅卡8折

美食博覽2023｜美食展將於8月17日開鑼，奇華餅家今年除了推岀多款可愛迪士尼造型月餅外，更於美食博覽推岀6項限定優惠！其中迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅套裝只需$158(原價$273)，更會隨套裝送上迪士尼米奇與好友系列購物袋！想知道其他優惠，就要睇埋落去喇！

美食博覽2023｜奇華餅家推出6項美食展超值優惠 禮遇一：【日限每款100套】「迪士尼月餅套裝」 「迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅套裝」禮盒設計以米奇、唐老鴨及鋼牙與大鼻化身成「太空人」登陸月球為主題，禮盒內盛載着「米奇」頭像和「唐老鴨」足印的「蛋黃奶皇月餅」及「鋼牙與大鼻」松果造型「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」各兩件，以美食博覽限定價$268元 (價值$406元) 發售。相信迪士尼粉絲一定想以超值優惠價將既滋味又美觀實用的產品帶回家！ 「迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅套裝」包括： 「迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」(六個裝) 一盒

「迪士尼米奇與好友系列購物袋」1個 奇華亦同時推出「迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅套裝 」，以美食博覽限定價$158元 (價值$273元) 發售。禮盒均以紀念金幣為設計藍本，將參與中秋奇妙登月之旅、穿著太空人服飾的米奇與好友刻在彷似金幣的禮盒上作紀念，當中「米奇」與「唐老鴨」禮盒盛載着「蛋黃奶皇月餅」，「鋼牙與大鼻」禮盒則盛有「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」。 「迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅套裝」包括： 三款「迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅禮盒(單個裝)」

「迪士尼米奇與好友系列購物袋」1個

美食博覽2023｜禮遇二： 【日限每款100套】「迪士尼小食禮盒套裝」 「迪士尼100周年系列套裝」齊集超過二十個迪士尼及彼思角色，讓您一次擁有迪士尼100周年系列禮盒及禮品！並以美食博覽限定價$148元 (價值$276元) 發售。有眾多角色齊集發放喜悅，與一眾迪士尼朋友結伴盡慶迪士尼100 周年吧！ 「迪士尼100周年系列套裝」包括： 「迪士尼100周年系列禮盒」一盒

內含可口鬆化的「米奇鳳梨金酥」

散發濃郁牛油香的「米奇曲奇」及「米妮曲奇」

香甜酥脆的「芝麻餅」

金黃香脆的「迷你合桃酥」

味道香醇的「特濃朱古力蛋卷」

「迪士尼100周年系列雨傘」乙把 此外，「迪士尼小食自選組合」讓您以美食博覽限定價$108元 (價值$126元) 挑選心儀的迪士尼米奇與好友系列小食禮盒。不論是四種酸甜不膩的果味酥餅，還是清新應季的糖果餅食，都適合作為您的夏天開胃小食！ 「迪士尼小食自選組合」包括： 迪士尼米奇與好友系列什錦果味鳳梨金酥禮盒(四選一)

迪士尼米奇米妮節氣系列小食禮盒 (春分/小暑) (二選一)

美食博覽2023｜禮遇三： 【日限200套】四個裝奶皇月餅 美食展每日新鮮運到 奇華餅家的奶皇月餅將奶皇的鮮甜與鹹蛋黃的油香完美融合，而往年美食博覽每日新鮮運到的奶皇月餅 (四個裝) 更是大受歡迎，每天開售旋即售罄。奇華今年繼續讓您與摯友親朋一齊分享這份限定的甜蜜心意，顧客只需要憑會場的優惠券，便可以超筍優惠價$82元正購買奇華奶皇月餅 (四個裝) 一盒 (價值$122元)，有蛋黃奶皇兩件、朱古力奶皇及伯爵茶奶皇各一件，今年更特設灣仔皇后大道東分店優惠同步，希望各位都能品嚐到份外美味的奶皇月餅。

美食博覽2023｜禮遇四：「奇華餅食福袋」 $100盡享八款產品 每位親臨美食博覽的顧客都有一份「必買清單」，相信每年備受追捧、會場限定的「奇華餅食福袋」定必榜上有名。只需$100，就可讓您將總值$178元的八款產品帶回家與摰愛親朋一起分享，絕對物超所值！ 「奇華餅食福袋」包括： 印著可愛熊貓的實用環保袋 (粉紅色或粉藍色，顏色隨機)

阿虫家鄉什錦蛋卷禮盒

一包六件裝甘香濃郁的「芝麻餅」

一包傳統經典口味的「迷你冬蓉老婆餅」

一個香甜鬆軟的「細雞蛋糕」

一包八件裝甘香鬆脆的「茶薄片」(口味隨機)

一包四件裝充滿蛋香的「馬仔」(口味隨機)

一包六件裝香脆可口的「迷你合桃酥」

美食博覽2023｜禮遇五： 各款月餅、月餅券及餅咭八折 網店與會場同步！ 除了提供可以到會場的顧客一連串的優惠之外，奇華網店亦在8月17日至21日期間與會場同步推出各款至尊月餅、月餅券及嫁喜禮餅咭八折五天優惠 (十五年陳皮豆沙貢餅禮盒、奇華餅家與其他機構及公司合件之產品除外)，為無法抽空親臨美食博覽的顧客都提供優惠，讓忙碌的您都能方便地為摯愛良朋分享中秋佳節或婚嫁的喜悅！超值禮遇，怎可錯過！