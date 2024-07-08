美麗華eShop一連兩星期推「夏日歡樂賞」Yamm自助午餐買一送一/54折買國金軒月餅

美麗華eShop一連兩星期推「夏日歡樂賞」商品買一送一/54折買國金軒月餅

美麗華集團網上商店Mira eShop將推出「夏日歡樂賞」，由7月11日至25日一連兩星期推出多個震撼優惠，近50款人氣產品低至買一送一，包括來自The Mira Hong Kong、問月酒店及Mira Dining等多間中西食府的限量餐飲套餐禮券，以及Mira Spa水療體驗。即睇詳情！

Yamm 自助午餐買一送一、自助晚餐每位 HK$494

一連14天限時優惠由7月11日開始，精選優惠包括：①Yamm自助午餐買一送一，平均每位HK$269。自助午餐每月有4款主題可供選擇，每週更新，包括「日台風味盛宴」、「星馬尋味之旅」、「越泰系列」及「京川滬味力」。7、8月份更有全新「盛夏松露 • 龍蝦主題晚宴」，提供各款精選海鮮，包括新鮮即開生蠔、人氣冰鎮海鮮、芝士松露燒龍蝦等。

另外，Yamm亦推出低至6折的假日下午茶，以絲滑濃郁的馬來西亞「水果之王」榴槤為主題，榴槤愛好者不能錯過！

②法日創意食府WHISK推出「四道菜品味午宴」買一送一優惠，平均每位HK$281 即可品嚐高品質法日料理。週日早午饗宴亦推出買一送一優惠，平均每位只需HK$614.5即可享八道創意時令法日美饌、無限生蠔及暢飲香檳。以上餐飲禮券只適用於指定日子，名額有限，售完即止。

③The Mira Hong Kong亦推出高達6折限時餐飲禮券，以優惠價HK$3,000即可購買價值HK$5,000禮券 (適用於Yamm、WHISK、國金軒The Mira、COCO及Vibes ) 。