美麗華eShop一連兩星期推「夏日歡樂賞」Yamm自助午餐買一送一/54折買國金軒月餅

美麗華集團網上商店Mira eShop將推出「夏日歡樂賞」，由7月11日至25日一連兩星期推出多個震撼優惠，近50款人氣產品低至買一送一，包括來自The Mira Hong Kong、問月酒店及Mira Dining等多間中西食府的限量餐飲套餐禮券，以及Mira Spa水療體驗。即睇詳情！
Yamm自助午餐買一送一、自助晚餐每位HK$494
一連14天限時優惠由7月11日開始，精選優惠包括：①Yamm自助午餐買一送一，平均每位HK$269。自助午餐每月有4款主題可供選擇，每週更新，包括「日台風味盛宴」、「星馬尋味之旅」、「越泰系列」及「京川滬味力」。7、8月份更有全新「盛夏松露 • 龍蝦主題晚宴」，提供各款精選海鮮，包括新鮮即開生蠔、人氣冰鎮海鮮、芝士松露燒龍蝦等。
另外，Yamm亦推出低至6折的假日下午茶，以絲滑濃郁的馬來西亞「水果之王」榴槤為主題，榴槤愛好者不能錯過！
②法日創意食府WHISK推出「四道菜品味午宴」買一送一優惠，平均每位HK$281 即可品嚐高品質法日料理。週日早午饗宴亦推出買一送一優惠，平均每位只需HK$614.5即可享八道創意時令法日美饌、無限生蠔及暢飲香檳。以上餐飲禮券只適用於指定日子，名額有限，售完即止。
③The Mira Hong Kong亦推出高達6折限時餐飲禮券，以優惠價HK$3,000即可購買價值HK$5,000禮券 (適用於Yamm、WHISK、國金軒The Mira、COCO及Vibes ) 。
國金軒The Mira午市及晚宴、Supergiant午宴及晚宴 低至46折
米芝蓮推薦食府國金軒The Mira推出任食點心午餐67折優惠，折後每位HK$343；同時亦有「龍情鮑點週末醉人盛宴買二送二」，平均每位只需HK$388.75，食客可以盡情細味精緻手工即製點心及主廚推薦美饌，如欖菜辣子爆波士頓龍蝦等。
位於灣仔問月酒店的Supergiant融匯亞洲元素，推出「買一送一東南亞滋味三道菜午宴及晚宴」，午宴平均每位HK$101，晚宴折後平均每位HK$155。菜單均配有多款經典亞洲前菜、主菜及甜品以供選擇。以上餐飲禮券均適用於指定日子。
中環國金軒買二送二週末家庭小聚餐 翠亨邨買一送一晚市套餐
中環國金軒、翠亨邨及創意素食餐廳JAJA亦同時推出多項優惠，當中包括：名人飯堂中環國金軒首次推出「買二送二夏日週末家庭小聚餐」、翠亨邨推出「買一送一夏日精選晚市套餐」，另外更不得不提的是破格泰菜Mue Mue全新推出的「Thai夏狂歡週末早午餐」將首次於Mira eShop上架！其週末早午餐一向備受歡迎，是次以7折優惠價暢飲指定啤酒及紅白酒，以及一杯迎賓夏日雞尾酒，平均每位HK$335，以至抵價嘗盡滋味泰菜！
Mira eShop更推出了以下「賞上賞」額外優惠，當中包括：
- 額外加送HK$200餐飲現金禮券，只要在推廣期間購買三款或以上餐飲產品，即可獲得價值HK$200餐飲現金禮券。
- 低至54折購買國金軒月餅，推廣期間，凡購買任何產品即額外獲得88折月餅網店優惠碼，於月餅專頁購買兩盒或以上指定月餅產品即可使用，連同限時早鳥優惠，每盒月餅低至54折。