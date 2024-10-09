聖誕倒數月曆2024｜聖誕總是令人期待，踏入10月，Diptyque、嬌蘭、Paul & Joe Beaute、CHARLOTTE TILBURY及Bobbi Brown等各大品牌，已陸逐釋出聖誕倒數月曆2024的消息，部分更已經開賣！倒數月曆不單有充滿節日氣氛的包裝，每格都有各牌子的王牌產品，更有限量版的色調或香氣，只於該年聖誕發售，忠粉真的不要錯過！每日打開一格都有一份小禮物，令整個12月都充滿驚喜！以下將會持續整理不同品牌的倒數月曆，各位不妨期待一下！
聖誕倒數月曆2024｜Diptyque限量聖誕倒數日曆
香水倒數日曆的好處，是可以一次過試盡多款香氣！Diptyque今年與藝術家 Lucy Sparrow合作設計，為節日推出毛氈風包裝設計，為冬日帶來暖意。倒數月歷包括3款限量版蠟燭：熱賣的冷杉Sapin(70g)、乳香Étoile(35g)和甜點香氣的Friandise(35g)，內有多款迷你香氛蠟燭、經典香水、室內香氛噴霧及蠟燭配件等，一共25件香氛產品，粉絲們一定要入手。開售日期：暫定10月17日推出
聖誕倒數月曆2024｜法國嬌蘭 星鑽藍夜聖誕倒數月曆 $5,850
GUERLAIN的聖誔倒數月曆以SHALIMAR香氛的藍色為主調，蜂巢外盒內藏藝術沙龍迷你香氛瓶和香氛蠟燭、香氛陶瓷，還有多款迷你裝殿級蜂皇和御庭蘭花護膚品。25號巢室更完全以閃石覆蓋，內藏迷人的ROUGE G寶石唇膏，其唇膏盒飾以大量水晶，特為這獨特月曆而設計，反射迷人光采。開售日期：10月15日推出
聖誕倒數月曆2024｜Bobbi Brown 閃耀光彩12天聖誕倒數日曆 $1,515
Bobbi BrownB今年推出限量鎏金光影節日系列，以豐富華麗的金屬色調和充滿節日氣息的靈動水晶色調為靈感，恍如走在五光十色的冬日紐約街頭。倒數日曆為每位愛美之人於聖誕到來前準備了12份限量禮物，精美節日限量版設計包裝内包含熱銷護膚及化妝品，包括晶鑽豐盈護唇精華、迷你維他命營養柔亮精華及迷你紓緩卸妝潔面油等。開售日期：已於官網發售
倒數日曆包括：
．晶鑽豐盈護唇精華
．迷你紓緩卸妝潔面油
．迷你維他命營養柔亮精華
．耀目煙燻眼睫毛液
．迷你高密度粉底掃
．迷你維他命營養底霜
．迷你美肌光影粉
．持久炫彩眼影筆
．迷你持久炫彩眼影筆
．迷你極緻奢華柔絲唇膏
．迷你柔滑亮澤唇蜜
．迷你持久彩妝卸妝液
聖誕倒數月曆2024｜Charlotte Tilbury Charlotte's Beauty Treasure Chest of Love倒數月曆 $1,830
Charlotte Tilbury去年的酒紅色節日包裝相當受歡迎，品牌今年直接將美妝寶盒變成紅色愛心，相信會令一眾Charlotte Tilbury忠粉乖乖拿出銀包！倒數月曆內有12件小禮物，包括3款Full-Size產品：Beauty Light Wand in Pinkgasm胭脂筆、王牌唇膏Hyaluronic Happikiss in Pillow Talk，及秋冬必備潤唇油Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir (8ml)，總禮物價值為$2,587，只需$1,830就可帶回家！開售日期：已於官網發售
聖誕倒數月曆2024｜Paul & Joe Beaute 2024聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒 $2,200
Paul & Joe Beaute今年倒數月曆以「夢想與願望」為主題，除了王牌粉底、彩妝及身體護理外，更有拖鞋、雨傘、手挽袋及小毛巾等隨身小物與家居用品，華麗盒子以及各款限定品與新品，都充滿著標誌的貓咪和花圖案，節日帶來可愛又精緻的法式情調。開售日期：11月1日
聖誕倒數月曆2024｜BENEFIT The Gorgeous Grocer Beauty Advent Calendar聖誕倒數月曆2024 $1,380
倒數月曆以粉紅雜貨店為靈感，更以購物籃作為包裝，貫徹品牌的粉紅主色調。月曆包括24款暢銷小禮物，包括王牌的眉妝產品如24小時定型眉膏、油肌必備反「孔」家族底霜的毛孔細緻霜、熱賣的嫩粉色胭脂等，日日靚住去陪大家倒數聖誕24日，無論自用還是買來用作聖誕禮物亦都一流！禮物總值約$3,025，入手價只要$1,380，非常抵買。開售日期：已於Selfridges上架