聖誕倒數月曆2024｜聖誕總是令人期待，踏入10月，Diptyque、嬌蘭、Paul & Joe Beaute、CHARLOTTE TILBURY及Bobbi Brown等各大品牌，已陸逐釋出聖誕倒數月曆2024的消息，部分更已經開賣！倒數月曆不單有充滿節日氣氛的包裝，每格都有各牌子的王牌產品，更有限量版的色調或香氣，只於該年聖誕發售，忠粉真的不要錯過！每日打開一格都有一份小禮物，令整個12月都充滿驚喜！以下將會持續整理不同品牌的倒數月曆，各位不妨期待一下！

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Diptyque 限量聖誕倒數日曆

香水倒數日曆的好處，是可以一次過試盡多款香氣！Diptyque今年與藝術家 Lucy Sparrow合作設計，為節日推出毛氈風包裝設計，為冬日帶來暖意。倒數月歷包括3款限量版蠟燭：熱賣的冷杉Sapin(70g)、乳香Étoile(35g)和甜點香氣的Friandise(35g)，內有多款迷你香氛蠟燭、經典香水、室內香氛噴霧及蠟燭配件等，一共25件香氛產品，粉絲們一定要入手。開售日期：暫定10月17日推出