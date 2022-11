聖誕優惠2022 | 百老滙「Make A Wish With Miffy」 夢幻光影聖誕成真

還有一個月便是聖誕節,大家將會怎樣慶祝?今年百老滙電器由12月1日至2023年3月21日帶來精美夢幻的Miffy家品,市民購買指定產品便可以免費換領「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品,讓整個家充斥著夢幻、溫暖和幸福感。另於12月1日至2023年1月2日,在銅鑼灣Fashion Walk特設大型「Make A Wish With Miffy 光影探索活動」,共度歡樂聖誕。

這次「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品的概念源自「生活之所以美好,全因充滿希望」,百老滙希望這系列夢幻精品如繁星落在市民家中的每個角落,美好的生活隨即呈現眼前。

抱著Miffy巨型公仔 暖笠笠過聖誕

百老滙的一系列Miffy主題家品應有盡有,已準備好融入市民家中每個角落,注入暖意。不但有近一米長的Miffy巨型抱抱公仔以及Miffy咕𠱸相伴,還有毛毯、地毯和儲物箱。毛毯十分保暖及柔軟輕巧,圓形地毯同樣採用柔軟親膚的物料,讓大家打造舒適的空間。