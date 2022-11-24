聖誕優惠2022 | 百老滙「Make A Wish With Miffy」 夢幻光影聖誕成真

還有一個月便是聖誕節，大家將會怎樣慶祝？今年百老滙電器由12月1日至2023年3月21日帶來精美夢幻的Miffy家品，市民購買指定產品便可以免費換領「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品，讓整個家充斥著夢幻、溫暖和幸福感。另於12月1日至2023年1月2日，在銅鑼灣Fashion Walk特設大型「Make A Wish With Miffy 光影探索活動」，共度歡樂聖誕。
這次「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品的概念源自「生活之所以美好，全因充滿希望」，百老滙希望這系列夢幻精品如繁星落在市民家中的每個角落，美好的生活隨即呈現眼前。
抱著Miffy巨型公仔 暖笠笠過聖誕
百老滙的一系列Miffy主題家品應有盡有，已準備好融入市民家中每個角落，注入暖意。不但有近一米長的Miffy巨型抱抱公仔以及Miffy咕𠱸相伴，還有毛毯、地毯和儲物箱。毛毯十分保暖及柔軟輕巧，圓形地毯同樣採用柔軟親膚的物料，讓大家打造舒適的空間。
兩款儲物箱同樣非常實用，瞬間美化家居收納空間之餘，還可當作椅子使用。
Miffy夢幻玻璃餐具 儀式感十足
品嘗聖誕大餐時若配合一套精美餐具就更具儀式感，Miffy玻璃餐具上的極光效果與金色閃邊相映成趣，轉動時更可看到星空印花，帶來光影幻彩盛宴。幻彩玻璃碗碟及玻璃瓶、雙層幻彩玻璃杯、金色餐具、餐墊及杯墊等，應有盡有。
喜愛手沖咖啡的大家，精緻的金屬手沖咖啡套裝便最適合不過。幻彩玻璃咖啡壺讓咖啡增添了一點夢幻感，令人更沉醉於手沖咖啡帶來的樂趣和幸福感。
Miffy幻彩浴室系列 少女心爆棚
不用到冰島、芬蘭，也能在家中浴室近距離欣賞「極光」。皆因無論在燈光，還是日光下，只要輕輕轉動幻彩浴室系列產品，便能從中看到極光般的光影幻彩效果，變幻莫測之餘非常耀眼，為浴室增添新意。全套幻彩浴室系列包括多元化單品，擺放化妝棉、飾物、護膚品皆非常適合。
Miffy 限定版PUREAIR FIT空氣清新機及DM無線充電風扇
家居環境不只要有格調，健康舒適同樣十分重要。Miffy限定版PUREAIR FIT空氣清新機經美國 FDA 認證，內置4層過濾片及UV-C 燈，可有效淨化、去除細菌等各種污染物及常見異味等，更可按照空氣品質標示所監測到的空氣質素而調整合適的模式；DM無線充電風扇設有 6 段風速調節、120º 旋轉角度及 110º 仰俯角度調較，3節分拆式高度調節設計，可座枱或座地使用，輕易收納且不佔空間。
聖誕好去處：Make A Wish With Miffy 光影探索活動
除了一系列「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品，Miffy粉絲更不容錯過由12月1日至2023年1月2日在銅鑼灣Fashion Walk商場舉辦的大型Miffy聖誕裝置。在猶如北歐的極光星空下打卡並完成簡單小任務，更即可獲得限量「Make A Wish With Miffy」精美吊飾。
了解更多「Miffy Make A Wish 光影探險系列」禮品：bit.ly/3OsKJFR
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