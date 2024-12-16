聖誕大餐2024｜奇華茶室繽紛聖誕晚餐$328/位 三級歷史建築內食聖誕大餐

聖誕大餐推介！奇華茶室繽紛聖誕晚餐

繽紛聖誕晚餐($328/位)菜式豐富，先有頭盤可以二選一，分別有香煎匈牙利鵝肝多士或脆炸芝士釀雜菌蟹蓋，前者以匈牙利鵝肝配台灣無花果、煙三文魚、燒洋蔥粒及牛蕃茄拌成的沙沙醬，清爽開胃，後者則是中式手工名菜，外脆內嫩，每口都是鮮甜蟹肉。餐湯則是用波士頓龍蝦殼餚煮超過 6 小時的法式龍蝦湯，濃郁滋味。

主菜方面同樣二選一，山椒汁嫩燒戰斧豬扒 嚴選肉眼戰斧豬扒佐以香煎新鮮日本南瓜，配搭以原粒日本有馬山椒加入豬骨及牛骨慢煮四小時製成醬汁，味道層次豐富，吃起來啖啖肉！另外白味噌香煎比目魚則用上格陵蘭貨源，肉質滑嫩綿密，主廚魚肉將以白味噌醃漬，再壓上薄麵包片香煎，上脆下軟，搭配加入露筍和耶路撒冷的雅枝竹的燴飯，同樣滿足。最後甜品是自家製港式奶茶意式雪糕，茶味香醇，雪糕幼滑，加上奇華的自家產品黑白芝麻脆片及以時令台灣無花果，令人回味無窮。



奇華 Fans更有特別優惠，在預約優惠推廣期間於電話 / 親臨訂座時提供會員號碼，當天出席時出示奇華 Fans 會員帳號，每份「繽紛聖誕晚餐」即免費享用奇華茶室 House Wine (紅酒 / 白酒) 或 指定特飲一杯。



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