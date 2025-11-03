聖誕彩妝話題作：Charlotte Tilbury首推香水、PAUL & JOE復古禮盒

踏入11月，各大美妝品牌均推出聖誕限定彩妝，以限量色調及包裝作招徠，令品牌忠粉乖乖課金。今次介紹的品牌包括Charlotte Tilbury、PAUL & JOE、GIVENCHY及SUQQU等，今年Charlotte Tilbury不單找來樂壇天后Céline Dion宣傳，更同首度推出全系列6支香水，以香氣喚起內心情感；而PAUL & JOE及GIVENCHY分別以紙醉金迷的20年代及璀璨鎏金為主題，帶來充滿復古感的包裝！ 聖誕彩妝 2025 ｜ CHARLOTTE TILBURY 星願美夢節日系列 Charlotte Tilbury推出全新節日限定系列，不僅有彩妝及護膚品，剛面世的Fragrance Collection of Emotions香水系列亦有套裝，品牌更宣布請來樂壇天后Céline Dion成為節日系列的主角，在這個節日將「自信光芒」帶到世界每個角落。

全新節日系列以「自信光芒」為主題，為每個人賦予力量，讓他們展現最美麗、自信的自我。系列亮點包括全新兩款限定的Hollywood Instant Look In A Palette星願成真美妝盤，內有7格色調，可以用作眼部打底、亮眼、提亮、修容及胭脂等，5分鐘即可打造柔和高級感妝容，並有冷粉色及暖色可選，適合不同膚色。精緻包裝宛如寶石一樣，閃爍生輝！

另一個主打是由Charlotte首創的Fragrance Collection of Emotions香水系列，6款香水以木質與花香為主，每款香水分別蘊藏猶如水晶的能量，利用氣味力量激發內心深處的情感。聖誕限定的香水套裝有齊100ml貨裝及10ml旅行裝香水，讓大家香氣隨身。 品牌更於今個節日首度推出Magic Sculpting Gua Sha Tool 魔法塑形刮痧板，配合魔法水晶能量精華及魔法面霜進行按摩，促進血液循環、減少浮腫、提升緊緻度及塑形，打造年輕亮澤肌膚。

聖誕彩妝 2025 ｜ PAUL & JOE 限量聖誕美妝禮盒 PAUL & JOE今年除了推出「2025聖誕倒數日曆驚喜禮盒」外，還以「Glamour et Eclat(魅力與閃耀)」為主題，推出兩款限量聖誕彩妝禮盒，帶大家重返「咆哮狂騷的1920年代」，那紙醉金迷、藝術發達的奢華派對。 兩款限量聖誕美妝禮盒，靈感源自身著華麗服飾的璀璨年代，為肌膚、雙眼與雙唇注入耀眼流光，內有3色迷人眼影盤，讓眼瞼如披上珍珠光澤般閃耀；經典唇膏勾勒出光滑且綻放微笑的唇形；糖瓷珍珠亮采盤塑形高光，打造精緻輪廓；以及精緻的化妝收納包。極盡華麗的包裝設計，充滿復古氣息。

聖誕彩妝 2025 ｜ GIVENCHY 璀璨鎏金 為慶祝年末的璀璨時光，Givenchy推出2025節日限定彩妝，具代表性的的眼影、蜜粉與光影粉均披上飾有閃閃發光的金線限定包裝，設計靈感源自巴黎金韻流光的聖誕彩燈，為佳節注入鎏金幻彩光芒。 九色眼影加入一系列專為節日打造的全新色調，靈感源自巴黎的聖誕夢幻彩燈，包括溫暖的棕色、迷人的裸色、耀眼的金色、柔和的米色以及璀璨的銀色，增強並深化眼部神采。9個明亮色調百搭，可隨意組合運用。配方粉質細緻，延展性高，不易褪色或掉粉，徹夜狂歡都能保持艷麗妝容。

聖誕彩妝2025｜GIVENCHY魅彩九色眼影N16 Parisian Lights $605/8g

王牌四色蜜粉與光影粉互相配合，達至協同效應，突出臉部輪廓及提亮肌膚，讓肌膚煥發透亮光采：為節日打造的高級訂製稜鏡四色蜜粉，結合4種和諧色調，以不同紫色與裸粉色配搭而成，能共同修正並提亮膚色，帶來柔焦效果，並提升臉部的自然光澤；而高級訂製稜鏡光影粉結合香檳色與彩金色，能捕捉並反射光線，帶來提亮高光效果，並可疊加亮澤妝效，塑造立體妝容。 如果想在節日塑造小顏感，稜鏡四色修容粉餅揉合4種色調，打造古銅、暖色、塑形和高光等妝效，讓臉部精緻立體。粉質細緻透氣，有助遮蓋毛孔，提升肌膚自然光澤而不添厚重感，配方更能保持肌膚水分，帶來持久貼服的舒適感。

聖誕彩妝 2025 ｜ SUQQU 光之幸 光，帶來溫暖明亮、滿滿的正能量。SUQQU今年推出以「光之幸」為靈感的節日限定系列，把細膩珠光注入2款限定晶采彩妝套裝，充滿瑩潤光澤的晶采潤艷唇膏，亦有常規新色，與肌膚和諧交融，由內而外散發溫暖光暈，成就幸福感十足的動人節日美妝。限量包裝同樣以限定珠光的純白色作主題，迎合「光之幸」主題，在佳節由內而外都感受這份光之幸。 限定彩妝組包括品牌標誌性眼影盤與水潤艷澤的液體胭脂：閃爍珠光灑落在眼眸間，搭配隱若閃耀珠光的晶采潤澤液體胭脂，勾勒出節日時幸福滿溢的動人神采。兩款色調包括緞光紫丁香色×柔和錦葵色的「舜華」，以及閃亮絲緞色×輕柔金桂色的「光飾」。「舜華」以絢麗閃爍的紫丁香色，搭配輕盈柔和的藍調粉色，右下角為蘊含大量珠光的深邃葡萄紫色，為雙眸增添凜麗，銀色與粉色珠光交織，勾勒出冬日般純淨澄澈的眼妝；配合藍調亮粉色的液體胭脂，帶來冷艷與可愛的色澤。