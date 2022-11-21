聖誕節2022︱將軍澳中心變童話魔龍之城 熱帶爬蟲動物陪過聖誕

由12月2日起，場內更會舉行魔幻城堡主題市集，出售聖誕特色手作、節日禮品及美食、時尚飾物等，讓大家與「明星爬爬」於普天同慶的節日一同作樂。

想體驗不一樣的刺激聖誕，接觸歐洲古老傳說中，於魔幻古堡看守寶物的神獸風采，可到將軍澳中心的《A FairyTAIL Christmas》童話魔龍之城，近距離接觸8隻來自世界各地的款爬蟲類動物，當中有二級保護動物。參觀者更可在 城堡 化身成「龍騎士」，挑戰巨龍的考驗。

多元節目帶來不一樣佳節

於城堡守護爬爬的噴火巨龍，特設兩間豪華主題客房，讓一眾愛好者在指定日子攜同心愛大型蜥蜴及小型守宮到來，為牠們換上聖誕裝束影相打卡，將爬爬萌照放上IG，改變爬爬在大眾心目中冷酷、難親近的形象。此外，指定時段，各挑戰者可憑The Point積分換取「蜥蜴愛心午餐盒」，零距離接觸親手撫摸和餵飼明星爬爬。

此外，活動還有工作坊、聖誕爬蟲特展、魔幻城堡市集、爬爬毛公仔換領等，讓市民與爬爬歡度一個不一樣的聖誕。