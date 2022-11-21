聖誕節2022︱將軍澳中心變童話魔龍之城 熱帶爬蟲動物陪過聖誕

想體驗不一樣的刺激聖誕，接觸歐洲古老傳說中，於魔幻古堡看守寶物的神獸風采，可到將軍澳中心的《A FairyTAIL Christmas》童話魔龍之城，近距離接觸8隻來自世界各地的款爬蟲類動物，當中有二級保護動物。參觀者更可在城堡化身成「龍騎士」，挑戰巨龍的考驗。
近距離接觸稀珍爬蟲類動物
將軍澳中心的童話魔龍之城，由即起至明年1月2日，展示8隻爬蟲類動物，當中多隻屬二級保護動物，部分「爬爬」長達60cm，相等於成年人前臂的長度。說到最代表聖誕色彩的爬爬，非七彩變色龍莫屬，牠除了觀賞性極高，主色為紅色及綠色；屬於稀有物種松果尾石龍子，外形憨厚，性格溫純；巨人守宮是全球體形最大守宮品種，體色像樹木，而且有保護色，正是考驗大家的眼力的機會。
多元節目帶來不一樣佳節
於城堡守護爬爬的噴火巨龍，特設兩間豪華主題客房，讓一眾愛好者在指定日子攜同心愛大型蜥蜴及小型守宮到來，為牠們換上聖誕裝束影相打卡，將爬爬萌照放上IG，改變爬爬在大眾心目中冷酷、難親近的形象。此外，指定時段，各挑戰者可憑The Point積分換取「蜥蜴愛心午餐盒」，零距離接觸親手撫摸和餵飼明星爬爬。
此外，活動還有工作坊、聖誕爬蟲特展、魔幻城堡市集、爬爬毛公仔換領等，讓市民與爬爬歡度一個不一樣的聖誕。