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生活
2023-11-22 22:11:10

聖誕節2023｜昂坪360 x Polaroid冬日炫彩聖誕 7米高彩虹聖誕樹/攤位遊戲/聖誕老人見面會

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聖誕節2023｜昂坪360 x Polaroid冬日炫彩聖誕 7米高彩虹聖誕樹/攤位遊戲/聖誕老人見面會

聖誕節2023｜昂坪360 x Polaroid冬日炫彩聖誕 7米高彩虹聖誕樹/攤位遊戲/聖誕老人見面會

今個聖誕，昂坪360 首度聯乘著名即影即有品牌Polaroid寶麗來，即日起至202411日舉行「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」，大家可乘坐寶麗來主題纜車，時光倒流走入Y2K復古世界，回味千禧年代的美好時光﹗精彩節目浪接浪，齊來感受冬日炫彩聖誕氣氛！

 

寶麗來主題纜車 帶你進入炫彩聖誕

在山上的冬日聖誕，又豈可缺少纜車陪你過普天同慶的聖誕節。配合市集主題，昂坪360特別將其中一架纜車換上寶麗來七彩新裝，由即日起不定時出現，讓遊客由踏入纜車一刻開始，感受炫彩聖誕市集的濃厚氣氛，由山下玩到山上。

昂坪市集內7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，充滿炫彩的佳節氣氛。 昂坪市集內7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，充滿炫彩的佳節氣氛。

彩虹聖誕樹前打卡  復刻Y2K復古熱潮

昂坪360亦特意設計約7米高、寶麗來彩虹色調的聖誕樹，加上Y2K年代復古風格的拍照打卡點，帶賓客走進時光隧道回到過去，走進卡拉OK、保齡球場、滾軸溜冰的經典場景，重溫昔日青蔥歲月﹗

Y2K熱潮直捲昂坪360，保齡球場打卡點，讓人回憶昔日青蔥歲月。 Y2K熱潮直捲昂坪360，保齡球場打卡點，讓人回憶昔日青蔥歲月。 卡拉OK拍照打卡點，富Y2K年代復古風格，讓人禁不住想高歌。 卡拉OK拍照打卡點，富Y2K年代復古風格，讓人禁不住想高歌。 卡拉OK拍照打卡點，富Y2K年代復古風格，讓人禁不住想高歌。

即影即有留下最美一刻 善款捐願望成真基金

即影即有相片為你呈現實體相片的獨有溫度，定格與摯愛親朋在節日歡騰的相聚一刻。每逢週末及公眾假期，賓客凡於7米高的彩虹聖誕樹前，以港幣10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，昂坪360會將所有拍攝收益捐予「願望成真基金」，幫助病童實現願望。

每逢週末及公眾假期，凡於彩虹聖誕樹前以10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，所有拍攝收益會捐予「願望成真基金」。

每逢週末及公眾假期，凡於彩虹聖誕樹前以10元拍攝寶麗來即影即有相片一張，所有拍攝收益會捐予「願望成真基金」。

Polaroid相機展覽 捕捉美好時光的創作工具

昂坪市集亦特設寶麗來相機展覽，讓大家認識不同型號的即影即有相機，見證現代化的科技融合經典的Analog攝影體驗

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寶麗來相機展覽，讓大家認識不同型號的即影即有相機。

寶麗來相機展覽，讓大家認識不同型號的即影即有相機。

七彩攤位遊戲帶你重拾童真 小童纜車票及全年通送遊戲券

珍貴回憶又豈止拍照留念，昂坪市集特設三大聖誕攤位遊戲讓各位賓客大顯身手﹗賓客憑攤位遊戲券即可參加其中一個攤位遊戲乙次，按照指示玩遊戲，並達到指定分數，即可獲得精美聖誕禮品乙份，點綴你的快樂假期！

現凡購買即日小童來回纜車門票，即可獲贈攤位遊戲券乙張；而購360全年通，更可獲贈攤位遊戲券兩張！

聖誕老人見面會 更添佳節氣氛

聖誕節當然要有最重要的主角：聖誕老人！每年也與大家碰面的聖誕老人即將於聖誕節期間（1223日至26日）在昂坪市集登場，與一眾期待已久的賓客見面，一起慶祝這個普天同慶又別開生面的Y2K聖誕。

彩虹冰壺大挑戰 彩虹球拋拋樂 彩虹對對碰

昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕

日期 20231118日至202411

時間：上午10時至下午6時  (12月份逢星期六、日及公眾假期: 上午9時至下午6時半)

地點：昂坪市集

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