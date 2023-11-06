熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 G-DRAGON 張致恒 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-06 17:00:00

聖誕節2023｜香港迪士尼樂園再辦「A Disney Christmas」 首次於城堡前跨年倒數+迪士尼聖誕音樂Live

分享：
聖誕節2023｜香港迪士尼樂園再辦「A Disney Christmas」 首次於城堡前跨年倒數+迪士尼聖誕音樂Live

聖誕節2023｜香港迪士尼樂園再辦「A Disney Christmas」 首次於城堡前跨年倒數+迪士尼聖誕音樂Live

下個月就是聖誕節！香港迪士尼今年同樣舉辦「A Disney Christmas」，將於20231117日至202411日舉行。有全新的「迪士尼聖誕音樂Live！」，今年迪士尼樂園更首次於奇妙夢想城堡前一同跨年倒數，即睇詳情！

Ad Block

全新「迪士尼聖誕音樂Live！」以樂韻共度佳節

1223910日一連兩個周末的晚上730分至815分，奇妙夢想城堡舞台將上演全新「迪士尼聖誕音樂Live！」。「迪士尼聖誕音樂Live！」為賓客與摯愛譜奏窩心聖誕音樂夜，以家傳戶曉的迪士尼經典樂章傳頌一個動人故事。本地歌手陳柏宇將於1223日的表演登場，而林奕匡將參與12910日的表演。過百位香港兒童合唱團成員亦將於台上獻唱。一眾迪士尼朋友更會隨著不同耳熟能詳的樂曲登場，當中《奇妙魔法屋》的美麗寶將首次登上城堡舞台，安娜與愛莎則會換上全新冬日裝束，一同歌頌姊妹情。

音樂會日期及演出嘉賓：

2023 12 2 日及 12 3 陳柏宇

2023 12 9 日及 12 10 林奕匡

演出時間：晚上 7 30 分至 8 15

預訂日期：2023 11 6 日至 2023 12 10

價格（港幣）：$299

迪士尼聖誕音樂Live！ 迪士尼聖誕音樂Live！ 迪士尼聖誕音樂Live！ 迪士尼聖誕音樂Live！ 迪士尼聖誕音樂Live！

跨年倒數活動迎接2024

今個除夕夜，米奇與好友將與大家首次於奇妙夢想城堡前一同慶祝，為2023年畫上完美的句號，同時迎接更快樂的2024年！派對將由晚上9時多開始，多位迪士尼朋友以驚喜造型現身於探險世界、明日世界舞台及小鎮大街火車站，為整晚的派對預熱。

午夜臨近，迪士尼朋友將於奇妙夢想城堡舞台矚目登場，為大家呈獻特備演出，在歌聲舞影後隨即上演「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演，在耀眼的光影效果和熱烈的節慶氣氛下，為2023年完美作結。當澎湃的煙花落幕，一眾迪士尼朋友將於台上現身，帶領賓客一同跟隨萬眾觸目的光影投射倒數，為你點燃著夢想與希望，迎接新一年的來臨，亦把暖意傳到每個人的心間。

香港迪士尼首次於城堡前跨年倒數 香港迪士尼首次於城堡前跨年倒數 香港迪士尼首次於城堡前跨年倒數 香港迪士尼首次於城堡前跨年倒數

聖誕限定禮物+美食

香港迪士尼推出超過120件節日商品，當中包括：Duffy與好友冬日系列、充滿懷舊風格的米奇與好友聖誕系列、史迪仔聖誕系列、米奇老鼠與米妮老鼠周年系列、《魔雪奇緣》10周年系列與及白色小熊維尼系列。

賓客亦可選購聖誕心願慈善明信片，投入市鎮會堂外的聖誕心願郵筒，向世界各地的家人朋友送上窩心祝福。明信片義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」。

此外，Duffy與好友雪球扭蛋樂將藏身於Duffy與好友冬日花園之中，扭蛋內的全新限量版Duffy與好友迷你毛公仔掛件必定是萌粉於樂園打卡必備的最萌小物，讓你拿著來應援最愛的Duffy與好友！（扭蛋數量有限，售完即止）

Ad Block
迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊 迪士尼聖誕節周邊

大家亦可前往大街餐廳由Coca-Cola®呈獻享用全新迪士尼聖誕晚餐，或到廣場飯店由翠園及茶茶居主理品嚐聖誕歡聚宴。於121631日期間到在大冒險家餐廳，更可享用冒險家聖誕自助晚餐盛宴，飽嚐多款節日味十足的美食。

迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食 迪士尼聖誕節美食

以專享體驗投入樂園奇妙時刻

只需預先購買座位區通行證，你即可安坐於城堡舞台前的最佳位置欣賞「迪士尼聖誕音樂Live！」，或以指定套票同時享用大冒險家餐廳半自助餐及音樂會專屬VIP座位。

Ad Block
迪士尼尊享卡 –「迪士尼星夢光影之旅」，8 項設施及 2 項表演通行 迪士尼尊享卡 – 「奇妙飄雪 聖誕高飛」 迪士尼尊享卡 – 「跨年倒數時刻」
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受