聖誕節2023｜香港迪士尼樂園再辦「A Disney Christmas」 首次於城堡前跨年倒數+迪士尼聖誕音樂Live

下個月就是聖誕節！香港迪士尼今年同樣舉辦「A Disney Christmas」，將於2023年11月17日至2024年1月1日舉行。有全新的「迪士尼聖誕音樂Live！」，今年迪士尼樂園更首次於奇妙夢想城堡前一同跨年倒數，即睇詳情！

全新「迪士尼聖誕音樂 Live ！」以樂韻共度佳節 於12月2、3、9及10日一連兩個周末的晚上7時30分至8時15分，奇妙夢想城堡舞台將上演全新「迪士尼聖誕音樂Live！」。「迪士尼聖誕音樂Live！」為賓客與摯愛譜奏窩心聖誕音樂夜，以家傳戶曉的迪士尼經典樂章傳頌一個動人故事。本地歌手陳柏宇將於12月2及3日的表演登場，而林奕匡將參與12月9及10日的表演。過百位香港兒童合唱團成員亦將於台上獻唱。一眾迪士尼朋友更會隨著不同耳熟能詳的樂曲登場，當中《奇妙魔法屋》的美麗寶將首次登上城堡舞台，安娜與愛莎則會換上全新冬日裝束，一同歌頌姊妹情。 音樂會日期及演出嘉賓： 2023 年 12 月 2 日及 12 月 3 日 – 陳柏宇 2023 年 12 月 9 日及 12 月 10 日 – 林奕匡 演出時間：晚上 7 時 30 分至 8 時 15 分 預訂日期：2023 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 10 日 價格（港幣）：$299

跨年倒數活動 迎接 2024 年 今個除夕夜，米奇與好友將與大家首次於奇妙夢想城堡前一同慶祝，為2023年畫上完美的句號，同時迎接更快樂的2024年！派對將由晚上9時多開始，多位迪士尼朋友以驚喜造型現身於探險世界、明日世界舞台及小鎮大街火車站，為整晚的派對預熱。 午夜臨近，迪士尼朋友將於奇妙夢想城堡舞台矚目登場，為大家呈獻特備演出，在歌聲舞影後隨即上演「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演，在耀眼的光影效果和熱烈的節慶氣氛下，為2023年完美作結。當澎湃的煙花落幕，一眾迪士尼朋友將於台上現身，帶領賓客一同跟隨萬眾觸目的光影投射倒數，為你點燃著夢想與希望，迎接新一年的來臨，亦把暖意傳到每個人的心間。

聖誕限定禮物 + 美食 香港迪士尼推出超過120件節日商品，當中包括：Duffy與好友冬日系列、充滿懷舊風格的米奇與好友聖誕系列、史迪仔聖誕系列、米奇老鼠與米妮老鼠周年系列、《魔雪奇緣》10周年系列與及白色小熊維尼系列。 賓客亦可選購聖誕心願慈善明信片，投入市鎮會堂外的聖誕心願郵筒，向世界各地的家人朋友送上窩心祝福。明信片義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」。 此外，Duffy與好友雪球扭蛋樂將藏身於Duffy與好友冬日花園之中，扭蛋內的全新限量版Duffy與好友迷你毛公仔掛件必定是萌粉於樂園打卡必備的最萌小物，讓你拿著來應援最愛的Duffy與好友！（扭蛋數量有限，售完即止）

大家亦可前往大街餐廳由Coca-Cola®呈獻享用全新迪士尼聖誕晚餐，或到廣場飯店由翠園及茶茶居主理品嚐聖誕歡聚宴。於12月16至31日期間到在大冒險家餐廳，更可享用冒險家聖誕自助晚餐盛宴，飽嚐多款節日味十足的美食。