聖誕2022｜聖誕禮物推薦 30+件同事/朋友/家人/男女朋友 交換禮物/抽獎實用禮物之選(持續更新)

聖誕交換禮物/抽獎禮物推薦｜還有一個月左右就到聖誕節，在公司派對、朋友聚會，又或者男女朋友之間，都少不免有交換禮物及抽獎等環節，今次為大家推介超過30款實用聖誕禮物，得體之餘也絕對用得著，不會被嫌棄！ 聖誕禮物推薦 2022 ｜村上隆花花煎餅鍋 ( 黃 / 藍色 $168) 這款村上隆花花圖案不銹鋼煎餅鍋，能將每件pan cake都變成藝術品。此平底鍋共有兩款顏色：黃色手柄圓形平底鍋和藍色手柄像素形平底鍋，兩款都值得收藏。(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Dusen Dusen 條紋浴巾 ( 洗面巾 $128/ 手巾 $248/ 浴巾 $488) 今年全新的水果顏色系列，設計師 EllenVan Dusen採用品牌標誌的鮮豔色彩和線條設計，毛巾由柔軟拉絨棉毛製作，非常柔順軟滑，錫住肌膚。(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Miffy and Friends 毛絨玩具 (Mondrian 藝術別注版 ) $368 為紀念荷蘭畫家Piet Mondrian誕辰150週年推出的Miffy and Friends毛絨公仔系列，手工編織，3款公仔穿上 Mondrian 經典作品原色方塊，適合喜愛設計和藝術的人士。(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Keith Haring 國際象棋 $388 普普藝術家Keith Haring圖案的國際象棋，顏色鮮艷，棋子用了藝術家標緻的「嬰兒」和「跳舞小人」圖案，既可用作消遣，又可作為擺設。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Keith Haring 國際象棋 $388

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Corkcicle 威士忌冰角 $198 美國生活品牌Corkcicle推出的Whiskey Wedge 威士忌冰角，包含一個玻璃杯和一個矽膠製冰模，可冰成冰角在玻璃杯內，有型之餘，大面積冰角可減緩融冰速度，讓威士忌保持純度，最適合愛喝威士忌的人士。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Corkcicle 威士忌冰角 $198

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Happy Socks 聖誕吊飾連襪 ( 聖誕樹大人襪 $328/ 星星小童襪 $168) 瑞典潮襪品牌Happy Socks推出的吊飾，每盒都藏著一雙聖誕風純綿襪子，包裝盒本身也是一個精美的聖誕樹吊飾。大人及小童襪款兼備，方便配襯親子裝！(From MoMA)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Bluefeel SWADA 便攜式加濕器及夜燈 $328 韓國 Bluefeel 推出的加濕器，使用超聲波振動原理，每小時可排放3.3盎司水，夜間模式每小時排放1.3盎司水，可連續加濕8小時，底座同時具有夜燈功能，一物兩用，讓你每晚睡著保濕。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Bluefeel SWADA便攜式加濕器及夜燈 $328

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Confetti 芝士刀套裝及拼盤砧板 各 $348 美國Fredericks & Mae工作室推出的芝士刀一套三件，可完美切割各種軟硬芝士；鮮艷的手柄帶有五彩紙屑圖案，充滿節日氣氛。芝士盤/砧板則單獨出售。(From MoMA)

聖誕禮物推薦2022｜Confetti 芝士刀套裝及拼盤砧板 各$348

聖誕禮物推薦 2022 ｜小王子造型夜燈 $199 至 $799 經典的小王子夜燈，用來送禮絕對得體，在晚上帶來亮光。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Sonny Angel 聖誕系列 $72 Sonny Angel是不少女生的心頭好，用來交換禮物都非常穩陣。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦2022｜Sonny Angel聖誕系列 $72

聖誕禮物推薦 2022 ｜罐頭豬 LuLu 聖誕 40cm 毛絨咕臣 $168 LuLu豬近年大熱，這個毛絨咕臣不單只造型可愛，冬天攬在懷中亦非常舒服。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦2022｜罐頭豬LuLu聖誕 40cm 毛絨咕臣 $168

聖誕禮物推薦 2022 ｜罐頭豬 LuLu Starry Night 500 塊夜光拼圖 $248

聖誕禮物推薦2022｜罐頭豬LuLu Starry Night 500塊夜光拼圖 $248

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Line Friends 環保香薰蠟燭 $168 以100%天然環保大豆蠟及不含鉛、無煙環保蠟燭芯製成，不添加有害礦物油成分，釋放出天然無毒的怡人香氣。(From LOG-ON)

聖誕禮物推薦2022｜Line Friends 環保香薰蠟燭 $168

聖誕禮物推薦 2022 ｜ M+ 草間彌生《現在自我毀滅的是時間，不是永恆》保溫瓶 $320 M+現正呈獻博物館首個特別展覽《草間彌生：一九四五年至今》，M+同時推出一系列以草間彌生作品為靈感的商品，包括保溫瓶，實用又充滿藝術氣息。(From M+)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 by Yayoi Kusama $1,830 外型獨特且色彩繽紛的Veuve Clicquot x 草間彌生香檳，增添聖誕氣氛。(From M+)

聖誕禮物推薦2022｜Veuve Clicquot La Grande Dame 2012 by Yayoi Kusama $1,830

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Taschen Waxidea 薑餅人大豆蠟燭 $185 Waxidea的聖誕大豆蠟燭則為家中點亮溫暖燭光。品牌的蠟燭結合花藝和香薰元素，令家中增添夢幻香氣和愜意。(From M+)

聖誕禮物推薦2022｜Taschen Waxidea 薑餅人大豆蠟燭 $185

聖誕禮物推薦 2022 ｜ FORTNUM & MASON Christmas Black Tea $268 充滿異國風味的Christmas Black Tea味道甘香醇厚，每一呷茶都滲透著陣陣的可可豆香味及清新的柑橘果香，同時融合聖誕香料的辛辣風味，帶來平衡溫潤的獨有芳香，最適合於佳節裡搭配下午茶的各式美點一同享用。(K11 MUSEA旗艦店及連卡佛專櫃有售)

聖誕禮物推薦2022｜FORTNUM & MASON Christmas Black Tea $268

聖誕禮物推薦 2022 ｜ FORTNUM & MASON Christmas Mini Merry Go Round $248 由愛丁堡家庭式麵包店精心製作，內含經典美味的朱古力及焦糖餅乾，充滿香濃的牛油香。扭動特製的音樂盒餅乾罐，在緩緩旋轉間播放出經典聖誕歌「Jingle Bells」，更添節日氣氛。(K11 MUSEA旗艦店及連卡佛專櫃有售)

聖誕禮物推薦2022｜FORTNUM & MASON Christmas Mini Merry Go Round $248

聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer 發光香薰蠟燭 $149 M&S為慶祝柑橘、丁香和肉桂香薰系列成立30周年，推出限定款式和禮盒，絕對是聖誕交換禮物的最佳選擇。除了柑橘、丁香和肉桂香薰系列，亦有去年非常受顧客歡迎的發光香薰蠟燭系列。肉桂、乳香和沒藥的氣味代表著聖誕節氣息，蠟燭點燃後散發淡淡香氣，同時柔和燈光更溫暖整個空間。

聖誕禮物推薦2022｜馬莎 Marks & Spencer發光香薰蠟燭 $149

聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer Percy Pig 絨毛薄毯 $229 剛慶祝30歲生日的Percy Pig，擄獲大朋友和小朋友，絨毛薄毯適合秋冬使用，實用又可愛。

聖誕禮物推薦2022｜馬莎 Marks & Spencer Percy Pig絨毛薄毯 $229

聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer 橢圓形冬日願望聖誕淺盤 $279

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聖誕禮物推薦 2022 ｜馬莎 Marks & Spencer 胡桃夾子房間裝飾擺設 $199

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Christmas 香檳杯 $350

聖誕禮物推薦2022｜Cath Kidston Christmas 香檳杯 $350

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Christmas 茶具套裝 ($450) 及 Emily 杯 ($160)

聖誕禮物推薦2022｜Cath Kidston Christmas 茶具套裝 ($450) 及 Emily杯 ($160)

聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Christmas 紅莓雪松潤手霜套裝 ($150) 及 Christmas 護手霜及潤唇膏禮盒套裝 ($250)

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Cath Kidston Power to the Peaceful 潤手霜 $210

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ lululemon The Mat 3mm $480 以純天然和來自FSC 認證的可持續橡膠物料製造，創新顆粒面層有助吸濕防滑，提升抓地力，即使流汗亦可保持平衡。加入抗菌添加劑，有效防止霉菌滋生。正反兩面使用，為瑜伽練習帶來不同的感受。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ CircleDNA 基因測試套裝 $1,490 起 CircleDNA基因測試能提供20個類別的超過500項基因資訊，涵蓋健康和疾病風險、腦部健康、膳食、運動、養生長壽等，幫助掌握長遠健康。入門級的由健營活力基因測試($1,490)，專為尋求可行見解以改善整體生活方式人士而設，提供125多份關於理想飲食、營養攝入、健身和健康的報告。另外亦有健康風險基因測試($3,990)，針對長期健康，內含115多份報告，揭示癌症、慢性病、大腦健康和其他主要健康問題的遺傳風險。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ The Ordinary 日常護理特大套裝 $331 套裝集3款大瓶裝產品於一身，角鯊烷潔面乳、2%透明質酸B5面部精華以及天然保濕因子透明質酸面部精華乳霜是打造完美肌膚的必備產品，是贈予對The Ordinary品牌感興趣，或熱衷護膚的朋友的絕佳禮物。(Sephora 獨家發售) ．角鯊烷潔面乳 150ml ．2% 透明質酸B5面部精華 60ml ．天然保濕因子透明質酸面部精華乳霜 100ml

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Womanizer Pleasure Air G 點振動器 $1,560 振動器採用專利Pleasure Air技術瞄準G點，該技術可以產生脈動波及溫和吸力，令外陰擁有者獲得嶄新高潮，備有3個振動級別及12個強度級別，用家可以自行探索享受的最佳選擇。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Womanizer Classic 2 瑪麗蓮夢露特別版 $1,010 Womanizer更為Classic 2推出瑪麗蓮夢露特別版產品，備有4種顏色可供選擇：大理石白色、大理石黑色、薄荷色及豔紅色，並附有一個特別版收藏盒，展示瑪麗蓮的四張標誌性照片。鮮豔的產品色彩及精美的包裝不只讓它成為送給瑪麗蓮愛好者的完美禮物，而且對於那些剛接觸愉悅產品的人來說也是一個平易近人的選擇。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ Sonos Roam 超便攜式智能喇叭Sonos Roam，可隨時隨地無縫暢享美妙音樂，無論留在家中、露營探險以至任何室外場景使用都綽綽有餘。Sonos Roam體積小巧，重量不足半公斤，高級且耐用的設計蘊藏多項創新功能，並易於設定和控制，無論走到哪裏都能享受不凡的音響體驗。

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聖誕禮物推薦 2022 ｜ OSIM 無線 3D 暖暖枕 $1,080 以適用於身體不同部位的無線3D暖暖枕，送上精準的定點按摩。配合強而有力的雙向揉捏動作，進行深層肌肉按摩，再加上溫熱功能，更能在寒冷冬天中增添溫暖！全新升級無線功能更能在充滿電後使用長達60分鐘，方便隨時隨地自由使用。