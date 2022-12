聖誕2022｜COACH聖誕期間限定店 送聖誕襪DIY禮盒/特別版Rexy掛飾

還有兩個星期左右就到聖誕節,COACH今年以「Feel the Wonder」為主題,在銅鑼灣崇光百貨打造充滿美式風格的期間限定店,是全球5間的其中之一。店內除展示2022假日系列,以及首棵COACH聖誕樹,更特別邀請時尚藝人魏浚笙(Jeffrey Ngai)及著名司儀練美娟(Florica Lin)出席慶祝活動,演繹不同的假日造型。

Jeffrey更即場示範手袋hangtag的客製化Monogramming服務,盡顯他貼心的一面,「第一款叫“A Little Something for Myself”,挑選了我喜歡的藍色,印上戴了聖誕帽的Rexy。另一款就叫“To Loved Ones”,挑選了淺綠色,印上充滿聖誕氣氛的小鹿和雪人,還有MERRY字眼,希望我的摯愛都能過一個歡欣愉快的聖誕節。」