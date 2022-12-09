聖誕2022｜COACH聖誕期間限定店 送聖誕襪DIY禮盒/特別版Rexy掛飾

還有兩個星期左右就到聖誕節，COACH今年以「Feel the Wonder」為主題，在銅鑼灣崇光百貨打造充滿美式風格的期間限定店，是全球5間的其中之一。店內除展示2022假日系列，以及首棵COACH聖誕樹，更特別邀請時尚藝人魏浚笙(Jeffrey Ngai)及著名司儀練美娟(Florica Lin)出席慶祝活動，演繹不同的假日造型。

Jeffrey穿上品牌經典的Rexy恐龍圖案的T恤和針織衫，Rexy更以節日造型現身，外搭的滑雪系列SHEARLING外套和長褲，柔和的粉嫩色調與濃郁的大地色系碰撞，結合尼龍、棉質以及光滑皮革等等不同材質，大膽又充滿色彩。練美娟的復古學院風打扮，亦打破平日形象，她身上的濃郁紅色與棕色調格紋短裙，無論是日常穿搭或者聖誕party都可以輕易配襯。

Jeffrey 幫娟姐揀手袋 兩人均表示是次合作很新鮮，現場亦為對方揀選假日系列配飾單品。Jeffrey為練美娟挑選了ROGUE手袋，採用可持續的提花織布以及皮革面料製成，變奏設計更在手袋頂部加入撞色提把，加入多個刺綉徽章，在美國品牌根源上同時融入復古以及學院風；而練美娟就為Jeffrey配襯了ScoobyDoo聯乘頸巾和針織短毛帽，是次聯乘還採用特殊卡通字體演繹品牌logo，令設計變得有趣又充滿活力。

Jeffrey更即場示範手袋hangtag的客製化Monogramming服務，盡顯他貼心的一面，「第一款叫“A Little Something for Myself”，挑選了我喜歡的藍色，印上戴了聖誕帽的Rexy。另一款就叫“To Loved Ones”，挑選了淺綠色，印上充滿聖誕氣氛的小鹿和雪人，還有MERRY字眼，希望我的摯愛都能過一個歡欣愉快的聖誕節。」

DIY 禮盒 自製專屬聖誕襪 聖誕期間限定店有首棵COACH 聖誕樹外，更有一系列聖誕特別版Rexy禮品。凡於COACH期間限定店購物，店舖除提供禮物包裝服務，更會送上聖誕襪DIY禮盒，讓顧客可以把聖誕刺綉徽章貼在COACH聖誕襪上，發揮創意，創造出屬於自己的聖誕襪。