聖誕2024｜盤點2024聖誕商場活動 PART 2 海港城/置地廣場/ifc/太古廣場（持續更新）

聖誕節即將來臨，不知道各位想好要到哪裡慶祝未呢？不少本地商場開始準備各種充滿節日氣氛的活動及裝飾，期待與訪客共同留下美滿回憶，以下盤點香港不同商場的聖誕活動及裝飾。

商場聖誕活動︱海港城攜手田中達也設 5 大打卡位/ 微模型展覽 海港城是市民每年聖誕打卡必到之地，今年海港城與日本微型攝影藝術家田中達也(Tatsuya Tanaka)合作。由即日起至明年1月1日，海運大廈露天廣場化身田中達也的幻想世界，將微模型場景按比例放大成5大打卡位，包括由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋和聖誕帽放大而成的10米聖誕樹等，讓大家彷彿走進巨人國。 海港城美術館同時舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展出田中達也的全新聖誕系列作品，例如將棉花棒變成雪人，不禁驚嘆田中達也的想像力及創意。

商場聖誕活動︱太古廣場及星街小區 「聖誕奇妙村莊」 由即日起至明年1月2日，太古廣場以毛茸茸萌獸為主題設置5大打卡位，當中包括「毛絨樹林」、「糖果廠」、「神秘樹洞」、「村莊邊境」及「樅樹平台」，一眾屬不同MBTI的巨型萌獸於「聖誕奇妙村莊」迎接各位，帶給訪客視聽嗅覺的特別體驗。商場同時舉辦親子工作坊，父母與小朋友一同製作冬日必備的編織手提袋及聖誕花環，增添節日氣氛。 聖誕奇妙村莊: 開放日期：即日起至2025年1月2日 地點：太古廣場及星街小區

商場聖誕活動︱ LCX 超可愛 POP MART 泡泡萌粒限定聖誕派對 多款POP MART人氣角色聖誕化身泡泡萌粒，於LCX等緊各位粉絲將它們一手抓回家！由即日起至明年1月3日，LCX與POP MART聯手打造各種可愛冬日場景，將人氣角色 MOLLY、SKULLPANDA及DIMOO變身為泡泡萌粒，與香港首發限量版DIMOO心願鹿萌粒一同在粒「Love」POP BEAN聖誕派對期間限定店發售。LCX內不同地方設置萌粒打卡裝置，一同留下開心聖誕回憶。 LCX | POP MART【泡泡萌粒過聖誕】活動及期間限定店總覽 開放日期：即日起至2025年1月3日 展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

商場聖誕活動︱荃灣廣場 LINE FRIENDS minini 16 型人格玩轉 Y3K 冬日樂園 MBTI 16型人格近年熱爆全球，不少人認識新朋友時總要問對方的mbti，快速簡單了解對方性格。荃灣廣場今個聖誕攜手LINE FRIENDS minini舉辦「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」，融合MBTI及充滿「未來感」的科幻 Y3K 風格。由即日起至明年1月1日，20米長MBTI 個性定「格」打卡牆、7米高炫彩充氣滑梯、夢幻舞台及一系列工作坊於荃灣廣場等緊各位Gen Z！ LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園 日期：由即日起至2025年1月1日 地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

商場聖誕活動︱海港城聯乘 不二家牛奶妹 由11月21日至明年1月1日，可愛牛奶妹登錄海港城港威商場，大堂設超巨型牛奶盒糖果屋，更有限定相框四格相自拍亭，與牛奶妹一起留下深刻回憶。糖果屋外的牛奶妹慈善扭蛋機，捐款$50即可擁有1款全港首推的3款小物系列產品，當中隨機包括特別版牛奶妹公仔掛飾。另外，16個牛奶妹及牛奶仔模型同時換上冬日新衣，兼擺出招牌動作於港威商場長廊列陣，大小粉絲們一定要去朝聖。

商場聖誕活動︱ifc 魔法玩具工廠 由11月21日至明年1月1日，ifc將中庭打造為魔法玩具工廠，邀請大小朋友與聖誕老人一起製作玩具。8大互動打卡位，當中包括「聖誕精靈工作站」填寫報告卡告訴聖誕老人自己的願望；在「玩具組裝部」逐步裝嵌零件及於「玩具檢測部」玩電子夾公仔機即可換領毛公仔鎖匙扣，與家人朋友留下歡樂節日回憶。最後不妨到「聖誕老人辦公室」與廠長聖誕老人見面，收穫節日祝福。

商場聖誕活動︱置地廣場 Wrap It Up: A Christmas Atelier at LANDMARK curated by Sarah Andelman 置地廣場每年的聖誕裝飾總是讓人驚艷，今年國際知名文化策展人Sarah Andelman首個亞洲大型策展項目於置地廣場舉辦，期望為禮物包裝美學賦予不一樣的意義。活動設有4個打卡位，訪客可先與超人氣角色「2.5米高的聖誕造型Zimomo」不停影相，其後坐在旁邊的「The Beauty Spot 巨型粉紅氣墊粉餅」及台上的「夢幻絲帶韆鞦」，最後不要忘記與由日本絲帶工藝大師Ribbinesia大型藝術作品「Ribbon Wonderland」合照，為聖誕添上完美回憶。商場準備一系列工作坊及義賣活動，收益扣除營運成本後會幫助香港有需要人士，大家有興趣的話不妨支持一下！