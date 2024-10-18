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生活
2024-10-18 11:00:00

聖誕2024｜Charlotte Tilbury星光放閃節日限定店 到場即送迷你唇釉/Anson Lo神級禮遇

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聖誕2024｜Charlotte Tilbury星光放閃節日限定店 到場即送迷你唇釉/Anson Lo神級禮遇

聖誕2024｜Charlotte Tilbury星光放閃節日限定店 到場即送迷你唇釉/Anson Lo神級禮遇

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還有大約兩個月就到聖誕節，為慶祝這個特別節日，CHARLOTTE TILBURY在崇光百貨開設「星光放閃節日限定店」，現場有限量星光放閃節日系列：由萬眾期待的聖誕倒數月曆，到備受歡迎的 PILLOW TALK星光放閃九色眼影盤、以及一系列美妝套裝及護膚套裝；更有星光化妝派對MASTERCLASS，由化妝品指導節日閃耀化妝及護膚技巧，即使是化妝新手，都可以化出耀目迷人的妝容！同場更有MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)為限定店帶來的限定神級禮遇，一眾神徒不要錯過！

CHARLOTTE TILBURY CHARLOTTE'S BEAUTY TREASURE CHEST OF LOVE 閃鑽心願魔法寶盒 $1,830 CHARLOTTE TILBURY CHARLOTTE'S BEAUTY TREASURE CHEST OF LOVE 閃鑽心願魔法寶盒 $1,830 CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK BEAUTYVERSE LOVE PALETTE 星光放閃九色眼影盤 $640

星光放閃節日限定店入口及換領禮品

由即日起至1028日，CHARLOTTE TILBURY於銅鑼灣崇光百貨G/F入口大堂特設「星光放閃節日限定店」。即日起於網上登記，完成指定閃爍任務就可以蒐集閃爍星光，可贏取CHARLOTTE TILBURY限定禮遇。場內設有不少放閃打卡位，並可選購限量星光放閃節日系列，點綴出耀目迷人的光彩。

於入口展示CHARLOTTE TILBURY邀請函進行登記，即可獲得入場禮物，開展星光放閃節日派對之旅！到場即獲迷你極緻柔霧唇釉 WALK OF NO SHAME！完成指定閃爍任務，更可兌換更多王牌產品體驗裝。

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Charlotte Tilbury星光放閃節日限定店 到場即送迷你唇釉/Anson Lo神級禮遇

Charlotte Tilbury星光放閃節日限定店 到場即送迷你唇釉/Anson Lo神級禮遇

重點體驗1｜星光節拍魅力遊戲

透過精準點擊技術配合激昂的節日音樂，盡情感受節日派對氛圍，成功收集星光！

重點體驗2｜星光放閃化妝間

TEAM TILBURY 帶大家體驗星光放閃節日系列，散發自信魅力的閃耀魔法，成為派對焦點。

重點體驗1｜星光節拍魅力遊戲 重點體驗2｜星光放閃化妝間

重點體驗3｜大肆放閃耀目時刻

於巨型聖誕樹感受節日星光魔法時刻，打卡留下閃耀動人一刻！

重點體驗4｜星光化妝派對MASTERCLASS (90分鐘)

TEAM TILBURY指導節日閃耀化妝及護膚技巧，更可親手製作專屬聖誕掛飾，費用之後可全數兌換 CHARLOTTE TILBURY 產品，完成後可額外獲贈TILBURY TREAT 乙份 (價值$167)

費用：$750 (可全數兌換 CHARLOTTE TILBURY 產品)

*先到先得，數量有限，送完即止。

星光化妝派對MASTERCLASS

日期：1021 - 24

時間：12:30 14:00 14:00 15:30 16:00 17:30 17:30 19:00

重點體驗3｜大肆放閃耀目時刻 專屬聖誕掛飾

「星光放閃節日限定店」限定神級禮遇

購買指定星光放閃節日系列產品，即可獲贈限定TILBURY星光套裝(價值 $641) 及限量教主聖誕掛飾乙份，款式隨機派送！

「星光放閃節日限定店」獨家限定套裝

無瑕底肌套裝 $860 (價值：$1,049)

套裝包括：

．［自選］任何一款粉底液

AIRBRUSH FLAWLESS FINISH 輕盈無瑕蜜粉

CHARLOTTE'S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華 3.6ML

CHARLOTTE'S MAGIC WATER CREAM 魔法注水霜 7ML

「星光放閃節日限定店」獨家限定套裝 限定TILBURY星光套裝及限量教主聖誕掛飾

「星光放閃節日限定店 」多重限定購物禮遇

．凡購物滿$1,080，即可獲贈迷你EXAGGER-EYES VOLUME MASCARA明眸盈密睫毛膏 、迷你MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 - PILLOW TALK以及炫麗閃鑽鏡（價值$244

．凡購物滿$1,580，即可獲贈MAGIC EYE CREAM魔法眼霜3ML、迷你EXAGGER-EYES VOLUME MASCARA明眸盈密睫毛膏 、迷你MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 - PILLOW TALK以及炫麗閃鑽鏡 （價值$344

．凡購物滿$2,000，即可獲贈AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 15MLMAGIC EYE CREAM魔法眼霜3ML、迷你EXAGGER-EYES VOLUME MASCARA明眸盈密睫毛膏、迷你MATTE REVOLUTION 摩登霧感唇膏 - PILLOW TALK、炫麗閃鑽鏡以及星光閃爍軟毛毯*（價值$641

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「星光放閃節日限定店 」多重限定購物禮遇 「星光放閃節日限定店 」限定購物禮遇 「星光放閃節日限定店 」限定購物禮遇

「星光放閃節日限定店」期間限定店

開放日期：即日至1028

開放地點：銅鑼灣崇光百貨G/F入口大堂

營業時間：上午10時至晚上10

「星光放閃節日限定店」期間限定店登記網址

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