聖誕2024｜Charlotte Tilbury星光放閃節日限定店 到場即送迷你唇釉/Anson Lo神級禮遇

還有大約兩個月就到聖誕節，為慶祝這個特別節日，CHARLOTTE TILBURY在崇光百貨開設「星光放閃節日限定店」，現場有限量星光放閃節日系列：由萬眾期待的聖誕倒數月曆，到備受歡迎的 PILLOW TALK星光放閃九色眼影盤、以及一系列美妝套裝及護膚套裝；更有星光化妝派對MASTERCLASS，由化妝品指導節日閃耀化妝及護膚技巧，即使是化妝新手，都可以化出耀目迷人的妝容！同場更有MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)為限定店帶來的限定神級禮遇，一眾神徒不要錯過！

星光放閃節日限定店入口及換領禮品

由即日起至10月28日，CHARLOTTE TILBURY於銅鑼灣崇光百貨G/F入口大堂特設「星光放閃節日限定店」。即日起於網上登記，完成指定閃爍任務就可以蒐集閃爍星光，可贏取CHARLOTTE TILBURY限定禮遇。場內設有不少放閃打卡位，並可選購限量星光放閃節日系列，點綴出耀目迷人的光彩。

於入口展示CHARLOTTE TILBURY邀請函進行登記，即可獲得入場禮物，開展星光放閃節日派對之旅！到場即獲迷你極緻柔霧唇釉 – WALK OF NO SHAME！完成指定閃爍任務，更可兌換更多王牌產品體驗裝。