聖誕2025｜新城市廣場戶外美食市集+餐車 雪糕糯米糍/雲朵朱古力/炸蟹肉雲吞

沙田新城市廣場籠罩聖誕氣氛，繼第一浪的光影音樂噴泉、聖誕奇幻馬戲團嘉年華的全港首座6米高室內「聖誕樹旋轉滑梯」之後，緊接第二浪冬日盛典有12月18日開始舉行的「戶外美食聖誕市集」及型格創意美食餐車，壓軸更有大抽獎活動，有機會贏取混能車、iPhone 17！



搜羅12家美食攤檔 「戶外美食聖誕市集」將於12月18至28日期間在新城市廣場1期3樓舉行，搜羅12間本地及多國特色美食攤檔，亮點有本地意大利Gelato 雪糕品牌The Frozen Club聯乘均香餅家帶來即製雪糕糯米糍、意大利雪糕蛋撻及意大利雪糕夾心菠蘿包。由巴黎三星餐廳前甜品師主理的Légume Pâtisserie，主打法式傳統風味蛋糕，更帶來芝士蛋糕、香蕉蛋糕、傳統法式蛋糕仔、酥脆法式餅乾。 甜點別錯過Never Eat Alone最新出品雲朵朱古力，焦香棉花糖圈配以法國精品朱古力特飲。兩大本地手工甜點店 Namu Dessert x Morethan Dessert 聯手推出瑪德蓮（檸檬、 Mojito 、巧克力、熱紅酒）及開心果聖誕樹造型馬卡龍。本地咖啡品牌 ManTopia 聯乘甜品網店小甜點合推聖誕曲奇窩夫、聖誕瑪德蓮、咖啡 Mocktail。

食盡西班牙、芬蘭、斯里蘭卡美食 多國美食更有西班牙美食網店Diverxu的鹽燒西班牙牛舌、芝士火腿凍肉拼盤、慢煮西班牙鴨胸，配搭西班牙汽酒與果酒。又有Taifa Snack Station的泰式斑斕蛋糕、My 茶。Chill Corner的斯里蘭卡茶葉蛋、Tryfinnish的芬蘭傳統熱紅酒、煙燻三文魚。其他飲品檔還有本地手工啤酒及蜂蜜酒的 Sea You Lounge、本地純素咖啡店素啡工場、特濃雞尾酒Sip Sip。聖誕節期間更找來人氣Busker駐場音樂表演，推高氣氛。

創意美食餐車 同時，綠色型格美食餐車停泊於新城市廣場Dino Park旁，開幕首階段由Garcia’s 精心自家製作的創意小食，出品融合地中海傳統風味與亞洲飲食文化，如獨家研發中西合璧之作鮑魚海鮮新意雲吞WonVioli、配自家製他他醬的雪茄春卷、以大嶼山山水製作的軟法包三文治、外脆內軟的西班牙油條，還有沙田獨家限定脆炸紅海蟹肉雲吞。

綠色型格美食餐車停泊於新城市廣場Dino Park旁，開幕首階段由Garcia’s 精心自家製作的創意小食。

豪送混能車、iPhone 17 順帶一提，新城市廣場內消費滿HK$800即享總值HK$800的「聖誕禮物賞」，高達100%回贈，禮物賞包括Chill Park戶外聖誕市集餐飲美食券、新城市廣場HK$500電子禮券及商戶購物券及禮品。壓軸的「聖誕新年幸運大抽獎」，由即日起至2026年3月1日於新城市廣場或HomeSquare「即賺分」的商戶，每張即日電子單據消費滿HK$500即可登記積分及獲抽獎機會 1次，每張單最多獲10次抽獎機會。獲抽中的幸運兒有機會獨得MG ZS HEV混能車、iPhone 17 Pro Max 512GB及Samsung Galaxy Z Fold 7等，大家把握機會啦！



新城市廣場Chill Park「戶外美食聖誕市集」詳情： 日期： 12 月 18 至 28 日

時間：中午 12 時至晚上 9 時

地點：新城市廣場 1 期 3 樓Chill Park 新城市廣場美食餐車 日期：即日起

時間：早上 11 時至晚上 9 時

地點：新城市廣場 1 期 5樓Dino Park 新城市廣場 x HomeSquare「聖誕新年幸運大抽獎」 日期：2025年12月15日至2026年3月1日

詳情：於新城市廣場或 HomeSquare 「即賺分」的商戶，每張即日電子單據滿 HK$500，即可登記積分及參加抽獎 1 次，每張單最多獲 10 次抽獎機會。

