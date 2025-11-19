飛天小女警登陸尖沙咀！超人氣卡通IP今個聖誕將以超萌姿態光速襲港，與各位一起歡度節日。由11月20日至2026年1月11日，LCX設三大打卡位，3位角色換上不同造型，與各位拍照留念！同場更有DIY工作坊，自己創作專屬電話繩或聖誕花環。Fans記得不要錯過到期間限定店，入手各款最新周邊精品，即睇詳情！
糖果實驗室完成任務 換走小禮品
Sweet X’mas糖果實驗室內有多個任務等各位來挑戰！先到「Smell Up！糖果香味體驗區」聞一聞香氣，猜猜糖果配方，再到「Press Up！『鈕』糖機互動區」，與好友一起按下按鈕，看看會創造出什麼形狀的糖果！記得要阻止馬騮阿祖的破壞，拍低阿祖蹤影！完成所有任務，即可免費換領香薰掛飾一件。
實驗室還有Y2K電視自拍打卡區，與好友一起拍低最流行的Y2K拍照風格！另外，大家可以DIY印製出精美的聖誕卡，為閨蜜送上佳節祝福，集齊3個印章，並讚好指定社交平台，更可以免費換領聖誕貼紙一張。
換領地點：LCX顧客服務部
甜點自拍研究室 超萌相框+DIY手作
LCX與SNAPIO聯手帶來自拍亭，特設兩款獨家主題相框，拍下每個甜美時刻，完美記錄你與閨蜜的聖誕回憶！在指定週末間，還可以參加Chill FUN的DIY手作工作坊，與親朋好友串珠製作獨一無二的手鏈或電話繩，或者用毛線扭出獨特聖誕花環，親手製作最甜蜜的聖誕禮物！
LCX x SNAPIO聖誕自拍亭
地點：LCX Oasis 2 (LCX顧客服務部旁)
日期：2025年11月20日至2026年1月11日
時間：上午10時至下午10時
費用：HK$60一套 / HK$100兩套 / HK$140三套
聖誕週末工作坊
於LCX即日消費滿HK$500 (不多於2張收據)，即可在指定星期六參與聖誕串珠工作坊或扭扭聖誕花圈工作坊，名額先到先得。
聖誕串珠工作坊
日期：2025年11月29日；12月6日、13日及27日
時間：2pm-3pm／4pm-5pm
扭扭聖誕花圈工作坊
日期：2025年12月20日
時間：1pm-2pm／2.30pm-3.30pm／4pm-5pm
飛天小女警期間限定店
期間限定店內出售多款飛天小女警精品，每件都是粉絲必搶的單品！同場更有冬日造型的飛天小女警及聖誕樹，令聖誕氣氛更濃厚！