熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 高市早苗 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-19 19:00:00

聖誕2025｜飛天小女警登陸尖沙咀 3大打卡位/入手全新主題周邊/大玩聖誕串珠DIY (有片)

分享：

聖誕2025｜飛天小女警登陸尖沙咀 3大打卡位/入手全新主題周邊/大玩聖誕串珠DIY

飛天小女警登陸尖沙咀！超人氣卡通IP今個聖誕將以超萌姿態光速襲港，與各位一起歡度節日。由1120日至2026111日，LCX設三大打卡位，3位角色換上不同造型，與各位拍照留念！同場更有DIY工作坊，自己創作專屬電話繩或聖誕花環。Fans記得不要錯過到期間限定店，入手各款最新周邊精品，即睇詳情！

糖果實驗室完成任務 換走小禮品

Sweet Xmas糖果實驗室內有多個任務等各位來挑戰！先到「Smell Up！糖果香味體驗區」聞一聞香氣，猜猜糖果配方，再到「Press Up！『鈕』糖機互動區」，與好友一起按下按鈕，看看會創造出什麼形狀的糖果！記得要阻止馬騮阿祖的破壞，拍低阿祖蹤影！完成所有任務，即可免費換領香薰掛飾一件。

實驗室還有Y2K電視自拍打卡區，與好友一起拍低最流行的Y2K拍照風格！另外，大家可以DIY印製出精美的聖誕卡，為閨蜜送上佳節祝福，集齊3個印章，並讚好指定社交平台，更可以免費換領聖誕貼紙一張。

換領地點：LCX顧客服務部

adblk5

甜點自拍研究室 超萌相框+DIY手作

LCXSNAPIO聯手帶來自拍亭，特設兩款獨家主題相框，拍下每個甜美時刻，完美記錄你與閨蜜的聖誕回憶！在指定週末間，還可以參加Chill FUNDIY手作工作坊，與親朋好友串珠製作獨一無二的手鏈或電話繩，或者用毛線扭出獨特聖誕花環，親手製作最甜蜜的聖誕禮物！

LCX x SNAPIO聖誕自拍亭

地點：LCX Oasis 2 (LCX顧客服務部旁)

日期：20251120日至2026111

時間：上午10時至下午10

費用：HK$60一套 / HK$100兩套 / HK$140三套

聖誕週末工作坊

LCX即日消費滿HK$500 (不多於2張收據)，即可在指定星期六參與聖誕串珠工作坊或扭扭聖誕花圈工作坊，名額先到先得。

聖誕串珠工作坊

日期：20251129日；126日、13日及27

時間：2pm-3pm4pm-5pm

扭扭聖誕花圈工作坊

日期：20251220

時間：1pm-2pm2.30pm-3.30pm4pm-5pm

飛天小女警期間限定店

期間限定店內出售多款飛天小女警精品，每件都是粉絲必搶的單品！同場更有冬日造型的飛天小女警及聖誕樹，令聖誕氣氛更濃厚！

Klook.com

追蹤am730 Google News