飛天小女警登陸尖沙咀！超人氣卡通IP今個聖誕將以超萌姿態光速襲港，與各位一起歡度節日。由11月20日至2026年1月11日，LCX設三大打卡位，3位角色換上不同造型，與各位拍照留念！同場更有DIY工作坊，自己創作專屬電話繩或聖誕花環。Fans記得不要錯過到期間限定店，入手各款最新周邊精品，即睇詳情！

糖果實驗室完成任務 換走小禮品

Sweet X’mas糖果實驗室內有多個任務等各位來挑戰！先到「Smell Up！糖果香味體驗區」聞一聞香氣，猜猜糖果配方，再到「Press Up！『鈕』糖機互動區」，與好友一起按下按鈕，看看會創造出什麼形狀的糖果！記得要阻止馬騮阿祖的破壞，拍低阿祖蹤影！完成所有任務，即可免費換領香薰掛飾一件。

實驗室還有Y2K電視自拍打卡區，與好友一起拍低最流行的Y2K拍照風格！另外，大家可以DIY印製出精美的聖誕卡，為閨蜜送上佳節祝福，集齊3個印章，並讚好指定社交平台，更可以免費換領聖誕貼紙一張。

換領地點：LCX顧客服務部