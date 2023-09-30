同事扮Friend令你唔自在？　盤點6個乞人憎辦公室扮熟行為

這幾年大家習慣在家工作，即使與同事見面也是隔住口罩，保留一份距離感。社會逐漸復常，打工仔可以與同事聚首一堂，大家的距離再次拉近，但是否距離愈近、愈親密就代表關係愈好呢？有沒有試過遇到過份「黐身」的同事，令你周身不自在？想深入了解你的私生活，嚇到你想辭職？小編集齊了以下6個令人討厭的辦公室「零距離」，並分享三大應對方法，讓你學識擊退麻煩同事。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

1. 過份關心你的私生活 與同事朝見口晚見面，除了討論公事，少不免會談論到自己的私人生活，透露一點生活細節的確可以增進同事間的友誼，但若果身邊同事經常問長問短，過份關心，就會令人反感。網民A小姐指出辦公室幾位「媽媽級」同事就對她事事好奇，經常關心她的感情狀況。有一次就有一位同事表示看到她的男友送她回家，然後就開始問她男友的職業、家境，甚至住的地方是租還是買！A小姐十分無奈，好想大喊一句：「關你們甚麼事呢？」究竟這是關心還是八卦？相信答案顯而易見。 2. 和你做「好」朋友 有人不斷問你的私生活的確令人反感，但原來有人不斷想入侵你的私人空間，也同樣困擾。網民B小姐就分享，有同事在公事上常有合作，久而久之溝通多了，該位同事就愈來愈常找她。在午飯時間要求與她單獨食飯，下班時又會跟着一起走，甚至不分晝夜地訊息轟炸，總之用盡方法想成為B小姐的好朋友，但B小姐一點也不願意。只是一場同事又不可以與她斷絕來往，她非常苦惱：「我沒有要在這裏交什麼知心好友，為何不可以給我一點私人空間呢？」

3. 有意無意八卦你的工作進度 有些同事關心的就不是你的私人生活，而是你的工作。網民K先生就話曾經有位同事特別「關心」他的工作進度，會經常走到他的工作枱和他聊天，然後就會慣性地看他的電腦熒幕。有幾次K先生正在準備工作報告，該位同事就走到他旁邊，讀出他撰寫的報告內容，甚至直接給意見，令K先生尷尬又生氣。 4. 辦公室自由講 一個放鬆的工作氣氛對打工仔來說非常重要，但工作環境過於自由也不是一件好事。網民M小姐分享她在一間start up工作，辦公室內年輕人居多，同事們經常都會高談闊論不同的話題，有時更會激動得講起粗言穢語，最麻煩的就是會要求M小姐參與討論。M小姐雖然喜歡歡樂的工作環境，但太過放鬆的氣氛令她覺得非常不專業，自己又不敢拒絕大家，所以有時也會不知所措。 5. 隨意觸碰他人物品 有沒有試過自己枱頭的物品無故消失？每個辦公室內，總會有些同事喜歡使用或者拿取別人枱頭的物品，可能是因為要簽文件，就在你枱頭順手拿走原子筆；又可能只是貪得意就拿走你枱面的零食，這些都看似是芝麻綠豆的小事，要追究又好似太誇張，但就是非常令人煩厭。明明那是專屬自己的辦公桌，偏偏就像沒有任何私隱。

6. 無謂的身體接觸 不少人也慣用身體接觸來表達熱情，例如搭膊頭、擊掌、說話時會靠近人等等，這些可能都是他們的個人習慣，或者向人示好的自然動作，但就不是所有人都會接受。網民H先生就分享，他公司有同事就常與人有身體接觸，例如下班時會拍拍他的頭跟他說再見，有公事要交待時，又會捉住他的手臂跟他說話，令他非常不自在。他明白同事沒有惡意，但自己真的不習慣別人與自己有太多身體接觸。 打工仔的3大應對方法 當你遇到越「距」行為，不妨參考以下5大處世之道，保持最佳的職場距離。 1. 劃下公私分明的第一道界線 要保持最佳的職場距離，首先要將工作和個人生活清楚分割。例如你可以使用兩個不同的電話號碼，一個是工作之用，一個就是私人。這樣一來，你可以將所有公司的對話都集中在一個號碼，更好地管理工作與生活的平衡；你亦可以在社交媒體設立另一個帳戶，是公司同事專屬的，當中你分享的內容當然也是要篩選過。將工作和私生活劃出一條明確界線，是保護自己的第一步。