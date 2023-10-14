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職場
2023-10-14 08:00:00

打工仔去旅行仲收到老細短訊？　4大休假攻略避開煩人公事

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去旅行仲收到老細短訊？4大休假攻略避開煩人公事

打工仔攞AL出門旅行，無非想完全放低工作，盡情享受沒有老細、同事、個客喺左近的Me Time，奈何十個老細幾乎有九個都會在員工放假期間，發訊息和你傾公事，於是乎，「放假老細仍WhatsApp你，應該點應對好？」

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

6成以上打工仔放假時仍收到上司短訊 

較早前有人資顧問機構向2千名打工仔進行調查訪問，結果發現超過6成人曾在放假時，接到上司、同事訊息，問及一些其實並無迫切性的公事，例如，「某個十劃未有一撇的計劃項目進展如何？」、「會不會出席Team Building活動或某某會議？」諸如此類的問題。 

這種情況，的確會令原本帶著期待去放假的員工，因無法徹底從工作模式，切換至休假狀態，而感到非常無癮。欠缺「離線權」（Right To Disconnect）法例保障的香港打工仔不妨參考以下四招，盡量擺脫放假仍要面對公事之無奈。

第一招：多一個，好過少一個 

既然是通訊科技令打工的，難以劃清工作、工餘界線，放假依然不時收到老細WhatsApp、電郵、電話，網上就不乏打工仔建議，不如多買一張電話卡，甚至開多一部電話，將公事與私事分開，放假期間，絕不使用公事用途的那部電話，就可以令工作和生活明確地保持距離，即使不讀不回公司訊息，也不用心掛掛，影響度假心情。 

第二招：「溫提」老細 

上述一刀切方法固然可以令假期快活過神仙，但亦有不少網民認為，除非你老細是病態型的奪命追魂Call使者，或者超級工作狂人，對你窮追不捨，否則，較簡單、得體，兼且能為之後上位、年尾出「B仔」鋪路的做法，是在放假前，有禮地來一個「溫提」，提一提因為日理萬機而容易善忘的老細，你在某段日子會離港度假，不會經常查看、回覆短訊、電郵，亦不便處理公事，這樣就可避免產生「遲覆」、「已讀不回」之類不尊重工作的誤會。 

香港市民失眠的原因（am730製圖） 香港市民失眠的原因（am730製圖）

第三招：做足事前工夫 

另一想假期放得安心，不受公事打擾的務實派做法，是在放假前，加多一把勁，預先將手頭要做好的工作，盡快來個完美句號。 

如某些項目，不可能在一時半刻內完成，需要較長時間密切跟進的話，應與上司、隊員取得共識，當你休假時，會暫時由誰來頂替你的事務；同時，要向這位或一些相關同事，交代清楚當中細節；那麼，休假時便可得到「工作時工作，遊戲時遊戲」之樂趣，不怕動不動就被公司的短訊、電郵轟炸，掃興而回。

第四招：當見到老細電郵，即管放「馬」過來！ 

冰島旅遊局推出一項名為「OutHorse Your Email」的計劃，參加上述計劃的旅客，都可將所有電郵，包括老闆發出的電郵，交由「受過訓練」的冰島馬，替你回覆。 

現時經已有3頭馬匹，投入服務，當接到Order後，牠們便會在一個特製的超大型鍵盤上，為客人「打字」，當然，所有字句都只是一堆亂碼，十分搞笑，但出現在電郵內的休假日期，卻是如假包換的正確日子。這樣一來，打工仔就可以在放假期間，豁出去，好好平衡工作與生活。

3個失眠解決方法（am730製圖） 3個失眠解決方法（am730製圖） 3個失眠解決方法（am730製圖） 3個失眠解決方法（am730製圖）

3種職場潛規則  左右休假員工是否要兼顧公事 

休假時員工是否需要回覆公事短訊、電郵，一直以來也是個爭議不休的話題，根據《僱傭條例》，放假固然是打工仔應有的權利，但以下3種情況，將有機會左右他們回覆與否的決定。 

工作性質：例如，需負責危機管理的公關、為客戶在緊急時提供支援的傳統保險行業從業員，或者是老闆的私人助理、近身秘書等工種，放假時，萬一客戶或老細遇上十萬火急突發事情，要求他們「隨傳隨到」幫手處理，亦可以理解。

假期差異：由於香港的紅日假期與海外假期並非完全一致，因此，如打工仔屬於全球性跨國企業職員，當海外的姊妹機構有緊急事故需要香港公司配合，即使香港員工正在放假，從責任心角度出發，有時亦應協力。

關職級的事：所謂「能力越大，責任越大」，假使你是用管理技能來換取薪資的話，不單止有可能在平日放工後，仍要為公事而忙，放假時，犧牲私人時間，帶領團隊去解難，也在所難免。

不過，基於每個人承受壓力的能力也不一樣，所以無論你是職場小薯，抑或是公司管理層，如因為放假見到公司訊息而令情緒受困的話，便要認真地想一想，如何為自己爭取一個徹底放鬆的假期，保障身心靈健康。

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