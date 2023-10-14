打工仔去旅行仲收到老細短訊？　4大休假攻略避開煩人公事

打工仔攞AL出門旅行，無非想完全放低工作，盡情享受沒有老細、同事、個客喺左近的Me Time，奈何十個老細幾乎有九個都會在員工放假期間，發訊息和你傾公事，於是乎，「放假老細仍WhatsApp你，應該點應對好？」

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

6成以上打工仔放假時仍收到上司短訊

較早前有人資顧問機構向2千名打工仔進行調查訪問，結果發現超過6成人曾在放假時，接到上司、同事訊息，問及一些其實並無迫切性的公事，例如，「某個十劃未有一撇的計劃項目進展如何？」、「會不會出席Team Building活動或某某會議？」諸如此類的問題。

這種情況，的確會令原本帶著期待去放假的員工，因無法徹底從工作模式，切換至休假狀態，而感到非常無癮。欠缺「離線權」（Right To Disconnect）法例保障的香港打工仔不妨參考以下四招，盡量擺脫放假仍要面對公事之無奈。

第一招：多一個，好過少一個

既然是通訊科技令打工的，難以劃清工作、工餘界線，放假依然不時收到老細WhatsApp、電郵、電話，網上就不乏打工仔建議，不如多買一張電話卡，甚至開多一部電話，將公事與私事分開，放假期間，絕不使用公事用途的那部電話，就可以令工作和生活明確地保持距離，即使不讀不回公司訊息，也不用心掛掛，影響度假心情。

第二招：「溫提」老細

上述一刀切方法固然可以令假期快活過神仙，但亦有不少網民認為，除非你老細是病態型的奪命追魂Call使者，或者超級工作狂人，對你窮追不捨，否則，較簡單、得體，兼且能為之後上位、年尾出「B仔」鋪路的做法，是在放假前，有禮地來一個「溫提」，提一提因為日理萬機而容易善忘的老細，你在某段日子會離港度假，不會經常查看、回覆短訊、電郵，亦不便處理公事，這樣就可避免產生「遲覆」、「已讀不回」之類不尊重工作的誤會。