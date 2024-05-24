求職搵工｜想轉型要睇經驗＋進修　一個年齡組別最有優勢

根據Jobsdb最新公布的《2021年薪酬調查報告》結果顯示，打工仔轉行都有黃金期，有某些年齡組別的人或某類職業的人特別會容易轉工。
文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供
轉型黃金條件：自由工作者、略有工作經驗、26-30歲的打工仔
1. 自由工作者及兼職人士
會做Freelancer／Slashie或只返part time的人都有一個共通點，就是不太喜歡受到束縛，希望有較靈活的時間調配及生活節奏。這個身份無疑提高了他們的工作選擇自由度，使他們可以工轉工、行轉行。小編有個朋友自從轉了做Slashie之後，除了一兼數職，仲可以時不時就做不同類別的工作。
2. 具有3至5年工作經驗的打工仔
工作了3至5年的打工仔已有一定經驗，對於自己想在工作中得到甚麼、想往哪個方向走、如何發展下去，大抵心中有數，亦有更清晰的方向籌謀轉工計劃。
3. 26-30歲的人士
這個承接上一點，畢業計起工作了3至5年，也差不多26-30歲之間。還未有家庭負擔，讓他們保持了一定程度的靈活性，想轉行還不算太遲。加上年紀尚輕，只要敢於走出舒適圈，還可以嘗試工作上的不同可能性。按調查報告的數據顯示，在受訪者中26-30歲的人士過去一年內有轉行的，有69%表示轉行後有獲得加薪。
4. 按職業計：市場營銷、酒店及旅遊、零售、電子營銷及商貿
礙於過去幾年疫情的影響，部分行業如酒店及旅遊、零售等是重災區，受到嚴重打擊，企業因而倒閉、裁員、削減職位以減省開支，業界中人被轉工或被轉型都是無可奈何的。至於市場營銷、電子營銷及商貿的話，一直都是各行各業的寵兒，而憑着電子科技發展盛行的趨勢，與電子營銷相關的打工仔有更多發揮的空間和機會，讓他們更有條件轉工。
5. 按行業計：設計、旅遊、人力資源、零售
以行業計的話，從事設計、旅遊、人力資源、零售的打工仔較易轉行。為何？一來這些行業職缺都多，如從事人力資源的打工仔，基本上每家公司必備的一個部門，視乎規模大小，行內人流動也不太難找工作。至於從事零售或旅遊業的打工仔，本身具備的軟技能都是可轉移而運用到其他工作之上，如良好的溝通能力，除了能做好旅遊接待的工作，也可運用到客戶服務方面，以致他們有更多轉型的機會。
打造轉型機會：培訓、實習及持續進修
1. 培訓及實習
如有轉行或轉型的打算，可以留意相關行業中的企業有沒有提供培訓及實習的機會予有興趣的人士參加。打工仔可以藉着這些計劃，得到培訓的機會，認識、了解並學習行內知識，再通過實習活動實踐，同時透過計劃拓展業內的人際網絡，識人好過識字，或許能助你在業界找到一個工作機會。
2. 持續進修
持續進修學習專業的知識都可以為自己製造轉工的有利條件，而且打工仔可以有持續進修基金的資助完成課程，變相就可以用一個較平的價錢及方法增值自己。現時可獲發還款項課程包括多個類別，由語文、商業、法律、物流、旅遊等都有，涵蓋多個不同職業範疇可供選擇，大可搜尋一下有興趣的課程報讀。