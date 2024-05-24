求職搵工｜想轉型要睇經驗＋進修　一個年齡組別最有優勢

根據Jobsdb最新公布的《2021年薪酬調查報告》結果顯示，打工仔轉行都有黃金期，有某些年齡組別的人或某類職業的人特別會容易轉工。

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

轉型黃金條件：自由工作者、略有工作經驗、26-30歲的打工仔

1. 自由工作者及兼職人士

會做Freelancer／Slashie或只返part time的人都有一個共通點，就是不太喜歡受到束縛，希望有較靈活的時間調配及生活節奏。這個身份無疑提高了他們的工作選擇自由度，使他們可以工轉工、行轉行。小編有個朋友自從轉了做Slashie之後，除了一兼數職，仲可以時不時就做不同類別的工作。

2. 具有3至5年工作經驗的打工仔

工作了3至5年的打工仔已有一定經驗，對於自己想在工作中得到甚麼、想往哪個方向走、如何發展下去，大抵心中有數，亦有更清晰的方向籌謀轉工計劃。