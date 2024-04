求職搵工｜文科投身AI行業不是夢　精選6大入門職位＋4大進修課程

6. AI演算法研發員(物理專業) AI Algorithm Developer (Physics-based)

適合:修讀物理的人士

模型訓練師負責訓練和優化AI模型,所使用的是已開發的演算法和工具,而AI演算法研發員的工作重點在於開發新的演算法,以解決各種AI應用中的問題,作為物理專業的研發員,就要負責開發基於物理原理的AI演算法,包括機械人技術、計算機視覺和模擬等等,例如指導機械人在現實世界中執行複雜的動作,甚至是預測氣候變化和天氣狀況。

讀物理的人可能比讀IT的更適合這個工作,因為物理的規律是研發演算法的重要核心。物理學涉及到對現實世界中各種現象的抽象模擬,所以善於物理的人士都擁有很強的抽象思維能力,這都可以幫助將AI演算法複雜的現象簡化,更可用物理圖像的方式去概括數據結構和演算法,協助解決各種複雜的問題,好似梯度下降法和牛頓法等,都可幫助解決機器學習和深度學習中的優化進程,可見物理的思維模式在演算法的發展當中發揮了極為重要的作用。現時這類演算法研發員的人工大約$8200美元(HKD$64,365),比一般的IT研發員人工都要高。

雖然以上的工作都是入門的級別,但AI的基本知識還是必須的,留意以下四個精選證書證程,為你的入行之路做好準備。

四個學習AI的精選證書課程

1. Introduction to AI

想要跨足AI領域,Coursera的線上課程:Introduction to AI 就是最佳的選擇,讓你可以了解人工智能的基本概念和技術,包括機器學習與深度學習的原理、自然語言處理和電腦視覺的應用,當中亦引用了大量實際案例,幫助你理解AI技術在現實生活中的應用。現時已有超過20萬的人士報讀,如此受歡迎除了因為課程是由全球領先的科技公司IBM主理,亦因為這是完全免費的課程,完成課程只需花大約9小時,更有證書認證,對AI零概念的人來說,絕對是完美的起步點。

2. The Complete Python Bootcamp From Zero to Hero

假設你已對AI有基本的概念,不如就行多一步,學識程式語言:Python,為應用AI技術打下基礎。Python 是 AI 的主流語言,掌握 Python能讓你理解 AI 和機器學習的原理。由Udemy提供的線上證書課程:The Complete Python Bootcamp From Zero to Hero 共有21條教學影片及多款編程練習和教學文章,讓你可以掌握Python 基礎語法、數據結構及分析、函數等實用知識。這是一個付費課程,但費用只是大約一千港元,而且課程沒有限制訪問權限,即是你可以在任何時間重覆翻查課程內容。Python的語法較簡單及靈活,非常適合零基礎的人作為入門之用,同時它在機器學習的領域當中有很高的使用率,應用範圍廣,即是學成之後在不同的工作崗位也用得着,直接提升你的市場競爭力。