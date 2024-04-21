求職搵工｜文科投身AI行業不是夢　精選6大入門職位＋4大進修課程

AI人工智能行業正蓬勃發展，為眾多求職者提供了無限可能，即使你來自不同的背景和專業，同樣可以在AI行業分一杯羹！今次小編為你介紹6個AI領域的入門職位，例如讀語文出身可做的AI提示語工程師，讀工商管理可勝任的AI項目協調員，還有AI模型訓練師、Chatbox設計師等等⋯⋯總之，不是讀電腦和AI出身的，也有機會入行呀！最後更會推薦4大AI證書課程，讓你可以提升自己在AI領域的競爭力！ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 6個AI領域的入門職位 1. AI銷售專員 AI Sales Specialist 適合：修讀市場營銷的人士 其中一個充滿潛力的工作就是AI銷售專員。銷售員需要識別潛在客戶，了解客戶的業務需求，再就客戶需求進行AI方案的推銷。想成為AI銷售員，你要有基本的AI知識，但更需要的是良好的溝通技巧和演繹能力，因為你所面對的對象，主要是未曾接觸過AI的企業，所以要用非技術層面的語言向潛在客戶講解AI的用處，以及AI對企業帶來的好處。 又要口才好又要多想法，這個工作特別適合熟悉市場營銷Marketing的人。首先Marketer擁有強大的市場分析技巧，善於利用市場調查和分析去識別出客戶的需求。而且Marketer更能制定有針對性的銷售策略，例如線上和線下活動、發佈會、展覽等等，將AI產品和服務展示受眾。精通AI的人未必懂得銷售AI，但你有市場營銷技巧，絕對能勝任AI銷售專員。AI相關工作的人工通常都會較其他工種高，香港仍在起步階段，薪酬範疇視乎公司規模，差距頗大，參考外國AI銷售員的薪酬就是大約每月$6150美元（HKD$48,274)，另還有計佣金呢。 2. AI 提示語工程師AI Prompt Engineer 適合：修讀語言的人士 不要以為文科人與AI是風馬牛不相及，讀語文對AI非常重要！AI提示語工程師算是一個新興的職業，簡單來說就是要設計、開發和訓練用於AI系統的提示語，以確保AI正確理解和回應用戶。例如英文字"Run"在中文有不同的意思，可以是指「跑步」或者「經營」，AI提示語工程師就需要通過不斷的嘗試和數據分析去優化和訓練AI，讓它能準確識別字詞的差別，以提高回應的準確性。 一個要圍繞住文字的工作，修讀語言相關科目的人士當然就最適合。你可運用自己對語言的熟悉和理解能力，將語法、句法和語義等等的語文知識應用在分析提示語的工作上，以改善AI的語言資料庫，可以說是一個將語言和AI融為一體的大師。這類的工程師現時在各個界別也非常搶手，人工更達天價，香港暫時未有酬薪數據，可參考外國的月薪達$14500美元（HKD113,817)起。

3. 聊天機械人設計師Chatbox Designer 適合：修讀設計的人士 聊天機械人是企業與客戶之間溝通的重要工具，它能夠幫助企業提供全天候的客戶服務，降低客戶等待時間，提高客戶滿意度。聊天機械人的興起也催生了一個新興的職業：聊天機械人設計師。聊天機械人設計師需要運用AI來設計和打造機械人當中的智能對話。設計師需要設計整個對話流程和預測用戶需求，以確保機器人有效回應，亦要設計出有吸引力又能突題品牌特點的用戶界面。在實際操作上，就要與開發團隊合作，透過使用自然語言處理和機器學習等AI技術來訓練機械人，以識別不同的意圖，再作出相應的回應。 講明是設計師，當然讀設計就有優勢。你可以利用在排版和美學方面的技能去增加機械人的可觀性，例如選擇易讀的字體，或適當的色彩和版面設計，讓機器人的回答更加突出。無論在視覺設計、信息架構、用戶體驗還是品牌形象的協調，都可發揮設計技能。當然你都要有基本的AI知識，以理解Chatbox的工作原理及與開發團隊合作。你亦要熟悉Chatbox設計工具，例如Dialogflow、Botpress和BotStar等，不過對於要常用不同設計工具的設計師來說，相信要學懂這些工具也不是難事。現時Chatbox設計師大約月薪$4500美元（HKD$35,322)，人工與其他行業的設計師相若。 4. AI項目協調員 AI Project Coordinator 適合：修讀商業管理的人士 在不同規模的企業都正在進行大大小小的AI項目，負責協助管理這些項目的就是AI項目協調員（亦有公司會稱之為AI項目助理）。他們主要負責協助項目的整體規劃，包括項目範圍、目標、人手分配，亦要確定潛在風險和制定相應的應對策略，及協調客戶和各個有關部門的溝通。 擁有商業管理背景的人在當中就扮演重要的角色。例如運用財務分析和風險管理的知識，幫助制定和管理項目預算，並評估項目風險，為企業提供更好的商業建議，充分做好「管理」的部分。不過由於協調員是各單位的溝通橋樑，所以你都要有AI的基本概念、了解AI項目的工作流程，以致各部門之間的關係。協調員始終是輔助的角色，算是入行的踏腳石，但只要你累積足夠的經驗，就可以晉升成為AI項目經理AI Project Manager，前景和發展機會也會較廣闊。協調員始終是輔助的角色，算是入行的踏腳石，起薪點大約每月$16,000至$20,000港元，但只要你累積足夠的經驗，就可以晉升成為AI項目經理AI Project Manager，月薪最少5萬港元起跳，前景和發展機會也會較廣。 5. AI模型訓練師 AI Model Trainer/AI Data Trainer（各企業的職位名稱或有不同） 適合：修讀數學的人士 如果你覺得人工智能是非常強大的發明，AI模型訓練師就是要令AI變得更「聰明」的人。模型訓練師要利用機器學習演算法去訓練AI模型，讓其能夠進行自主學習、分析和預測，最終令模型達到最佳的準確率和性能。講一個較簡單的例子，假設你的客戶需要一個可以自動辨識狗和貓的應用程式，模型訓練師的工作就是訓練一個可以從圖片中辨識出貓狗的AI模型，然後將訓練好的模型交給開發人員做進一步的處理。 數學概念對於理解和運用機器學習演算法非常重要，尤其是在調試和優化模型時都需要大量的數學知識，例如線性代數、微積分、機率論等等，所以修讀數學的人就最適合不過。而數學訓練又能強化邏輯思維和分析能力，有利於解決機器學習過程中的問題，如數據不佳、模型過於複雜等。讀數學的人有着扎實的知識基礎，又有機器學習中所需的軟實力，這些都使他們成為AI模型訓練師的理想人選。根據外國最新的薪酬數據顯示，現時AI模型訓練師的月薪已達$7959美元（HKD$62,474），人工非常不錯！

6. AI演算法研發員(物理專業) AI Algorithm Developer (Physics-based) 適合：修讀物理的人士 模型訓練師負責訓練和優化AI模型，所使用的是已開發的演算法和工具，而AI演算法研發員的工作重點在於開發新的演算法，以解決各種AI應用中的問題，作為物理專業的研發員，就要負責開發基於物理原理的AI演算法，包括機械人技術、計算機視覺和模擬等等，例如指導機械人在現實世界中執行複雜的動作，甚至是預測氣候變化和天氣狀況。 讀物理的人可能比讀IT的更適合這個工作，因為物理的規律是研發演算法的重要核心。物理學涉及到對現實世界中各種現象的抽象模擬，所以善於物理的人士都擁有很強的抽象思維能力，這都可以幫助將AI演算法複雜的現象簡化，更可用物理圖像的方式去概括數據結構和演算法，協助解決各種複雜的問題，好似梯度下降法和牛頓法等，都可幫助解決機器學習和深度學習中的優化進程，可見物理的思維模式在演算法的發展當中發揮了極為重要的作用。現時這類演算法研發員的人工大約$8200美元（HKD$64,365)，比一般的IT研發員人工都要高。 雖然以上的工作都是入門的級別，但AI的基本知識還是必須的，留意以下四個精選證書證程，為你的入行之路做好準備。 ▪ 盤點5大AI熱門範疇 非IT出身都入得行 呢個水泡科竟然仲有優勢？ ▪ ChatGPT殺入職場搶飯碗﹗內容創作者、翻譯員被飛起 3個自救方法駕馭AI 四個學習AI的精選證書課程 1. Introduction to AI 想要跨足AI領域，Coursera的線上課程：Introduction to AI 就是最佳的選擇，讓你可以了解人工智能的基本概念和技術，包括機器學習與深度學習的原理、自然語言處理和電腦視覺的應用，當中亦引用了大量實際案例，幫助你理解AI技術在現實生活中的應用。現時已有超過20萬的人士報讀，如此受歡迎除了因為課程是由全球領先的科技公司IBM主理，亦因為這是完全免費的課程，完成課程只需花大約9小時，更有證書認證，對AI零概念的人來說，絕對是完美的起步點。 2. The Complete Python Bootcamp From Zero to Hero 假設你已對AI有基本的概念，不如就行多一步，學識程式語言：Python，為應用AI技術打下基礎。Python 是 AI 的主流語言，掌握 Python能讓你理解 AI 和機器學習的原理。由Udemy提供的線上證書課程：The Complete Python Bootcamp From Zero to Hero 共有21條教學影片及多款編程練習和教學文章，讓你可以掌握Python 基礎語法、數據結構及分析、函數等實用知識。這是一個付費課程，但費用只是大約一千港元，而且課程沒有限制訪問權限，即是你可以在任何時間重覆翻查課程內容。Python的語法較簡單及靈活，非常適合零基礎的人作為入門之用，同時它在機器學習的領域當中有很高的使用率，應用範圍廣，即是學成之後在不同的工作崗位也用得着，直接提升你的市場競爭力。