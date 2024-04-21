求職搵工｜文科投身AI行業不是夢　精選6大入門職位＋4大進修課程

AI人工智能行業正蓬勃發展，為眾多求職者提供了無限可能，即使你來自不同的背景和專業，同樣可以在AI行業分一杯羹！今次小編為你介紹6個AI領域的入門職位，例如讀語文出身可做的AI提示語工程師，讀工商管理可勝任的AI項目協調員，還有AI模型訓練師、Chatbox設計師等等⋯⋯總之，不是讀電腦和AI出身的，也有機會入行呀！最後更會推薦4大AI證書課程，讓你可以提升自己在AI領域的競爭力！
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6個AI領域的入門職位
1. AI銷售專員 AI Sales Specialist
適合：修讀市場營銷的人士
其中一個充滿潛力的工作就是AI銷售專員。銷售員需要識別潛在客戶，了解客戶的業務需求，再就客戶需求進行AI方案的推銷。想成為AI銷售員，你要有基本的AI知識，但更需要的是良好的溝通技巧和演繹能力，因為你所面對的對象，主要是未曾接觸過AI的企業，所以要用非技術層面的語言向潛在客戶講解AI的用處，以及AI對企業帶來的好處。
又要口才好又要多想法，這個工作特別適合熟悉市場營銷Marketing的人。首先Marketer擁有強大的市場分析技巧，善於利用市場調查和分析去識別出客戶的需求。而且Marketer更能制定有針對性的銷售策略，例如線上和線下活動、發佈會、展覽等等，將AI產品和服務展示受眾。精通AI的人未必懂得銷售AI，但你有市場營銷技巧，絕對能勝任AI銷售專員。AI相關工作的人工通常都會較其他工種高，香港仍在起步階段，薪酬範疇視乎公司規模，差距頗大，參考外國AI銷售員的薪酬就是大約每月$6150美元（HKD$48,274)，另還有計佣金呢。
2. AI 提示語工程師AI Prompt Engineer
適合：修讀語言的人士
不要以為文科人與AI是風馬牛不相及，讀語文對AI非常重要！AI提示語工程師算是一個新興的職業，簡單來說就是要設計、開發和訓練用於AI系統的提示語，以確保AI正確理解和回應用戶。例如英文字"Run"在中文有不同的意思，可以是指「跑步」或者「經營」，AI提示語工程師就需要通過不斷的嘗試和數據分析去優化和訓練AI，讓它能準確識別字詞的差別，以提高回應的準確性。
一個要圍繞住文字的工作，修讀語言相關科目的人士當然就最適合。你可運用自己對語言的熟悉和理解能力，將語法、句法和語義等等的語文知識應用在分析提示語的工作上，以改善AI的語言資料庫，可以說是一個將語言和AI融為一體的大師。這類的工程師現時在各個界別也非常搶手，人工更達天價，香港暫時未有酬薪數據，可參考外國的月薪達$14500美元（HKD113,817)起。
3. 聊天機械人設計師Chatbox Designer
適合：修讀設計的人士
聊天機械人是企業與客戶之間溝通的重要工具，它能夠幫助企業提供全天候的客戶服務，降低客戶等待時間，提高客戶滿意度。聊天機械人的興起也催生了一個新興的職業：聊天機械人設計師。聊天機械人設計師需要運用AI來設計和打造機械人當中的智能對話。設計師需要設計整個對話流程和預測用戶需求，以確保機器人有效回應，亦要設計出有吸引力又能突題品牌特點的用戶界面。在實際操作上，就要與開發團隊合作，透過使用自然語言處理和機器學習等AI技術來訓練機械人，以識別不同的意圖，再作出相應的回應。
講明是設計師，當然讀設計就有優勢。你可以利用在排版和美學方面的技能去增加機械人的可觀性，例如選擇易讀的字體，或適當的色彩和版面設計，讓機器人的回答更加突出。無論在視覺設計、信息架構、用戶體驗還是品牌形象的協調，都可發揮設計技能。當然你都要有基本的AI知識，以理解Chatbox的工作原理及與開發團隊合作。你亦要熟悉Chatbox設計工具，例如Dialogflow、Botpress和BotStar等，不過對於要常用不同設計工具的設計師來說，相信要學懂這些工具也不是難事。現時Chatbox設計師大約月薪$4500美元（HKD$35,322)，人工與其他行業的設計師相若。
4. AI項目協調員 AI Project Coordinator
適合：修讀商業管理的人士
在不同規模的企業都正在進行大大小小的AI項目，負責協助管理這些項目的就是AI項目協調員（亦有公司會稱之為AI項目助理）。他們主要負責協助項目的整體規劃，包括項目範圍、目標、人手分配，亦要確定潛在風險和制定相應的應對策略，及協調客戶和各個有關部門的溝通。
擁有商業管理背景的人在當中就扮演重要的角色。例如運用財務分析和風險管理的知識，幫助制定和管理項目預算，並評估項目風險，為企業提供更好的商業建議，充分做好「管理」的部分。不過由於協調員是各單位的溝通橋樑，所以你都要有AI的基本概念、了解AI項目的工作流程，以致各部門之間的關係。協調員始終是輔助的角色，算是入行的踏腳石，但只要你累積足夠的經驗，就可以晉升成為AI項目經理AI Project Manager，前景和發展機會也會較廣闊。協調員始終是輔助的角色，算是入行的踏腳石，起薪點大約每月$16,000至$20,000港元，但只要你累積足夠的經驗，就可以晉升成為AI項目經理AI Project Manager，月薪最少5萬港元起跳，前景和發展機會也會較廣。
5. AI模型訓練師 AI Model Trainer/AI Data Trainer（各企業的職位名稱或有不同）
適合：修讀數學的人士
如果你覺得人工智能是非常強大的發明，AI模型訓練師就是要令AI變得更「聰明」的人。模型訓練師要利用機器學習演算法去訓練AI模型，讓其能夠進行自主學習、分析和預測，最終令模型達到最佳的準確率和性能。講一個較簡單的例子，假設你的客戶需要一個可以自動辨識狗和貓的應用程式，模型訓練師的工作就是訓練一個可以從圖片中辨識出貓狗的AI模型，然後將訓練好的模型交給開發人員做進一步的處理。
數學概念對於理解和運用機器學習演算法非常重要，尤其是在調試和優化模型時都需要大量的數學知識，例如線性代數、微積分、機率論等等，所以修讀數學的人就最適合不過。而數學訓練又能強化邏輯思維和分析能力，有利於解決機器學習過程中的問題，如數據不佳、模型過於複雜等。讀數學的人有着扎實的知識基礎，又有機器學習中所需的軟實力，這些都使他們成為AI模型訓練師的理想人選。根據外國最新的薪酬數據顯示，現時AI模型訓練師的月薪已達$7959美元（HKD$62,474），人工非常不錯！
6. AI演算法研發員(物理專業) AI Algorithm Developer (Physics-based)
適合：修讀物理的人士
模型訓練師負責訓練和優化AI模型，所使用的是已開發的演算法和工具，而AI演算法研發員的工作重點在於開發新的演算法，以解決各種AI應用中的問題，作為物理專業的研發員，就要負責開發基於物理原理的AI演算法，包括機械人技術、計算機視覺和模擬等等，例如指導機械人在現實世界中執行複雜的動作，甚至是預測氣候變化和天氣狀況。
讀物理的人可能比讀IT的更適合這個工作，因為物理的規律是研發演算法的重要核心。物理學涉及到對現實世界中各種現象的抽象模擬，所以善於物理的人士都擁有很強的抽象思維能力，這都可以幫助將AI演算法複雜的現象簡化，更可用物理圖像的方式去概括數據結構和演算法，協助解決各種複雜的問題，好似梯度下降法和牛頓法等，都可幫助解決機器學習和深度學習中的優化進程，可見物理的思維模式在演算法的發展當中發揮了極為重要的作用。現時這類演算法研發員的人工大約$8200美元（HKD$64,365)，比一般的IT研發員人工都要高。
雖然以上的工作都是入門的級別，但AI的基本知識還是必須的，留意以下四個精選證書證程，為你的入行之路做好準備。
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▪ ChatGPT殺入職場搶飯碗﹗內容創作者、翻譯員被飛起 3個自救方法駕馭AI
四個學習AI的精選證書課程
1. Introduction to AI
想要跨足AI領域，Coursera的線上課程：Introduction to AI 就是最佳的選擇，讓你可以了解人工智能的基本概念和技術，包括機器學習與深度學習的原理、自然語言處理和電腦視覺的應用，當中亦引用了大量實際案例，幫助你理解AI技術在現實生活中的應用。現時已有超過20萬的人士報讀，如此受歡迎除了因為課程是由全球領先的科技公司IBM主理，亦因為這是完全免費的課程，完成課程只需花大約9小時，更有證書認證，對AI零概念的人來說，絕對是完美的起步點。
2. The Complete Python Bootcamp From Zero to Hero
假設你已對AI有基本的概念，不如就行多一步，學識程式語言：Python，為應用AI技術打下基礎。Python 是 AI 的主流語言，掌握 Python能讓你理解 AI 和機器學習的原理。由Udemy提供的線上證書課程：The Complete Python Bootcamp From Zero to Hero 共有21條教學影片及多款編程練習和教學文章，讓你可以掌握Python 基礎語法、數據結構及分析、函數等實用知識。這是一個付費課程，但費用只是大約一千港元，而且課程沒有限制訪問權限，即是你可以在任何時間重覆翻查課程內容。Python的語法較簡單及靈活，非常適合零基礎的人作為入門之用，同時它在機器學習的領域當中有很高的使用率，應用範圍廣，即是學成之後在不同的工作崗位也用得着，直接提升你的市場競爭力。
3. 《大數據及人工智能營銷》證書課程
Marketer一定要留意由HKU Space舉辦的《大數據及人工智能營銷》證書課程，課程旨在教你如何將大數據和AI應用在市場營銷當中，例如使用AI去計劃營銷策略、設定KPI和各類評估。導師亦會以不同的企業真實例子去說明AI如何將市場營銷提昇到另一個層次。課程包括了15小時講課和15小時電腦工作坊，所有課堂都會在晚間舉行，方便打工仔下班後去上堂。課程的費用是$7500港元，由於這是持續進修基金(CEF) 的課程之一，只要成功讀完課程及符合相關條件，就可以申請資助金的發還。
4. 《金融科技：文字分析與自然語言處理》證書課程
HKU Space另一個非常受歡迎的證書課程就是專為善於文字分析和商業管理人士而設的《金融科技：文字分析與自然語言處理》，讓你掌握金融科技領域中，文字分析和自然語言處理的基礎知識，包括情感分析、機器翻譯和智能客服等，亦會教你如何利用文字分析來挖掘金融數據。對於讀語言系出身的人來說，可以運用自己對語言結構的敏感度，更快地掌握自然語言處理的技巧；而對於商業管理出身的，就可以運用已有的商業知識，將文字分析與自然語言處理技術應用於金融分析、市場預測等方面，進行更精準的決策。這也是CEF的課程之一，想在金融科技領域找到更多的機遇，就千萬不要錯過。
在不斷變革的數碼時代，只要你有一技之長，都能在AI世界找到適合自己的發展空間，社會上亦有愈來愈多的資源去助你走進AI領域。萬事俱備，只要你能決心踏出第一步，就可以開創走在時代尖端的事業領域。