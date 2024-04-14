求職｜30歲後轉行無有怕　3大準備助你進修考牌發圍

30歲後Reset職涯路向，雖然並非甚麼罕見事例，但由於轉行等於一切由零從頭做起，當中不但要有好的部署，還要有一顆強大心臟，去闖心理關口，譬如，接受由管理人變大齡新鮮人之事實。故此，就業顧問提示，基於事業轉型有機會帶來各種挑戰，決定踏出這一步前，宜以理性盤點現況，知己知彼，才可不徐不疾在職涯路上轉線。

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30+去轉行，會面對咩挑戰？

社會服務機構「樂活新中年慈善動力」（Happy-Retired Charity Action, HRCA）就業顧問Doris Wai表示，30歲後轉行，其實是一場不易打的心理戰，首先，就連當事人本身也會將自己標籤為「高齡」，擔心在這一把年紀才於職場新跑道起步，會力不從心；另外，又戰戰兢兢，將來的新上司新同事工作指導時，態度不會如培訓一個20出頭的新鮮人那樣，可以接受有過失出現。

其實，以上種種令內心掙扎不休的原委，是害怕失敗。加上轉行有別於轉工，作為新人，薪資大有機會不如前，當想到生活質素或會因而受影響，內心就更七上八落，對於下決定，踟躕不前。

Doris稱，轉行畢竟是人生大事，事前深思熟慮，理所當然，但考量時如懂得從「知己知彼」入手，對自身及行業狀況進行理性分析，紛呈利弊，便可避免被內心恐懼混淆視聽，變得不知何去何從。