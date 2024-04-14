求職｜30歲後轉行無有怕　3大準備助你進修考牌發圍

30歲後Reset職涯路向，雖然並非甚麼罕見事例，但由於轉行等於一切由零從頭做起，當中不但要有好的部署，還要有一顆強大心臟，去闖心理關口，譬如，接受由管理人變大齡新鮮人之事實。故此，就業顧問提示，基於事業轉型有機會帶來各種挑戰，決定踏出這一步前，宜以理性盤點現況，知己知彼，才可不徐不疾在職涯路上轉線。
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30+去轉行，會面對咩挑戰？
社會服務機構「樂活新中年慈善動力」（Happy-Retired Charity Action, HRCA）就業顧問Doris Wai表示，30歲後轉行，其實是一場不易打的心理戰，首先，就連當事人本身也會將自己標籤為「高齡」，擔心在這一把年紀才於職場新跑道起步，會力不從心；另外，又戰戰兢兢，將來的新上司新同事工作指導時，態度不會如培訓一個20出頭的新鮮人那樣，可以接受有過失出現。
其實，以上種種令內心掙扎不休的原委，是害怕失敗。加上轉行有別於轉工，作為新人，薪資大有機會不如前，當想到生活質素或會因而受影響，內心就更七上八落，對於下決定，踟躕不前。
Doris稱，轉行畢竟是人生大事，事前深思熟慮，理所當然，但考量時如懂得從「知己知彼」入手，對自身及行業狀況進行理性分析，紛呈利弊，便可避免被內心恐懼混淆視聽，變得不知何去何從。
不要將轉行變成逃避現實手段，否則只會無限輪迴
抉擇轉行與否的第一步，不僅要「知己」，並一定要對自己坦白，若然發現，工作的熱情水位無法止跌，是基於Appraisal不漂亮，升職加薪無你份，或因為工作出現樽頸位，為了逃避，不想努力了，於是企圖利用轉行，一走了之。
那麼，改變職涯路向恐怕並非一個合適選擇，而是應改變一下自己的心態，自我檢討，盡力提升工作技能，突破才會出現。若因逃避現實而轉型，到最後大有可能只會不斷讓歷史重演，無法令個人有所成長。
不過，如想改道而行的理由是：
- 目前的工作領域已難有進步空間，沒有新事物可以學習或嘗試。
- 行業本身的晉升階梯與「錢」景，也相當局限。
- 投身了夕陽行業，希望在太陽未完全下山前，找到一條新出路。
- 在工作方面，發掘到新興趣，很想一試。
那麼，便要趁早「知彼」，做好資料搜集，為轉行鋪路。
進入「知彼」階段後，有3大重點及準備工夫，應當留意：
1. 對目標工種的入職條件，要了解清楚，如本身的履歷與新工要求存在差距，甚至需要考取證照的話，學習相關技能、重返校園將是一條入行的必經之路。
若打算以兼讀形式拿取這張新工入場券，要有心理準備，半工半讀從來不是一件輕鬆事，尤其想獲得的是專業資格，因工讀兩邊走期間，除了時間管理要拿捏得宜，生活節奏、社交活動亦很有機會受到影響。倘若現職需要經常加班的話，最終更有可能需在事業、學業兩者之中選其一。
所以一旦下定決心轉型，宜事先在財務上多作一點預備，以免當魚與熊掌不可兼得時，弄至兩面不是人，進退兩難。
2. 此外，宜深入瞭解新崗位的工作範圍、甜酸苦辣。現時網上雖有不少資訊讓打工仔得知行業概況，但最直接而實在的做法，是能夠與行內人士談一次，掌握第一手在地資料。
如打算投身的工種，工作時間具彈性，或者歡迎兼職，不妨以副業形式，先試一下水溫，實地了解這行業的文化是否適合自己。
若只憑空想像的話，很有可能會將事情美化，假使入行後才發現原來落差很大，便會白費心力和時間在一條「此路不通」的跑道上。
3. 30歲+去轉行，無非是想未來有更好的發展，因此，另一項十分重要的準備工夫，是要留意你的目標行業，是否有持續發展的前景。
社會時事、評論、社交媒體等，都是有助知悉情況之平台，平時宜多關注一下。另外，講座、行業所辦的活動，亦是獲取相關資訊以至人脈的有效途徑，多參與，你的資料庫便會愈豐富，對職涯規劃亦更有幫助。
以人為本行業，對30+轉型者更有利
綜觀現時的職場生態，30歲以上有意轉行或成功轉型的例子，其實為數不少，Doris發現，轉型者如選擇以人為本的行業為新賽道，成功率往往更勝一籌，因這類崗位所需的待人處事及溝通技巧，是年資尚淺20+未必到位的可轉移技能，（Transferable Skills），所以無謂因一個年齡數字，限制自己作出改變。