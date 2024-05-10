畢業生搵工疑難：文科、社科生出路窄？盤點7大行業入門職位要求

大專畢業季度將至，不少Fresh grad其實早已睇定市況出擊搵工，對修讀專科如醫科、法律、護理等學科的同學來說，搵工或者較有方向；但修讀人文學或社會學科如語文、哲學、文化研究、社會學、人類學等的畢業生可能較欠方向感，或擔心找工作時，因為學科限制而被拒諸門外。其實求職市場十分廣闊，有些職位對學科並沒有太硬性的限制。不妨看看以下的工作崗位能否符合你的專長與興趣，做做資料搜集，踏出揾工的第一步。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供



3. 市場營銷與廣告—創意人才具優勢 市場營銷與廣告行業競爭激烈，但勝在多職缺，而且不同學科的人都可以申請；雖然有時招聘廣告會標明市場學畢業生優先，但如果你有豐富的創作力或寫作能力極高，而且儲起了一個Portfolio供人閱覽，也是有入職的可能。

市場營銷、廣告業界需要不同的人才，撰寫文案、營銷企劃、媒體編輯、剪片、社交媒體管理人員等職位都是入行機會。另外，時下的市場營銷與廣告推廣都講求電子科技、社交媒體應用，假若你在這兩方面都有過人能力及表現，不妨作為投寄申請時的籌碼，說不定能令HR刮目相看。初出茅廬的同學仔可考慮agencies職位，因agencies門檻一般較低，而且長期招聘，但當然要自問捱得才好入行。 需要技能：創意、社交媒體經營、設計軟件運用、寫作技能 4. 理財顧問—能者多勞 理財顧問的工作廣見於銀行金融機構、保險公司，多半不限於修讀財務相關的畢業生，大學畢業生已符合基本的入職門檻；不過部分範疇需要入職前已考取相關專業牌照，例如保險中介人。。要應徵銀行的崗位，可以先從internship入手，多了解行業現況及趨勢，累積相關工作經驗，到畢業時就容易入行多了。雖然保險業一般被認為是賺快錢行業，但其實累積到的經驗亦有助於日後在金融或銀行業繼續發展。 需要技能：銀行任職的理財顧問要具有較強的數字和分析能力、良好的項目管理能力，且能夠在壓力下完成工作﹔至於保險公司的理財顧問，則較需要溝通能力與人脈