畢業生搵工疑難：文科、社科生出路窄？盤點7大行業入門職位要求

大專畢業季度將至，不少Fresh grad其實早已睇定市況出擊搵工，對修讀專科如醫科、法律、護理等學科的同學來說，搵工或者較有方向；但修讀人文學或社會學科如語文、哲學、文化研究、社會學、人類學等的畢業生可能較欠方向感，或擔心找工作時，因為學科限制而被拒諸門外。其實求職市場十分廣闊，有些職位對學科並沒有太硬性的限制。不妨看看以下的工作崗位能否符合你的專長與興趣，做做資料搜集，踏出揾工的第一步。
文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供
1. 人力資源管理—不限於HR畢業
作為人力資源部的一員，主要工作就是解決公司內部與員工相關的所有問題，例如招聘、出糧、僱傭行政措施和福利等等。不要少看HR的工作，以為只是普通的文職，但其實極具挑戰性，可說是管理層與員工之間的中間人。如本身不是讀HR出身的，見工前可以惡補一下僱傭條例，以及與勞工法例有關的相關新聞及趨勢，起碼讓對方看到你有意從事這個行業的誠意及取向。讀文商科或社會學科同樣入行有機，見工時多向面試專員展現溝通及學習能力，只要努力惡補相關法例、學習使用與工作有關的軟件，同樣勝任工作，而且做得出色！
需要技能：溝通、組織能力及行政管理
2. 會計文員—理科、商科生入門選擇
會計職業需要具備過人的計算能力和分析思維。如果你本身喜歡處理與數字有關的項目，可以一試。即使不是讀會計的畢業生，也可以嘗試從會計文員一職入行——當然最好在數學一科有較優良的成績，可以增加勝算。另外，部分公司會要求會計文員要考獲LCCI中級以上成績方可入職。至於好多人爭崩頭想入的BIG 4，如果不是修讀會計出身的，最好都有會計底子，如考獲LCCI高級、參加過BIG 4的internship，機會大增。
需要技能：計數、邏輯、熟習Excel
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3. 市場營銷與廣告—創意人才具優勢
市場營銷與廣告行業競爭激烈，但勝在多職缺，而且不同學科的人都可以申請；雖然有時招聘廣告會標明市場學畢業生優先，但如果你有豐富的創作力或寫作能力極高，而且儲起了一個Portfolio供人閱覽，也是有入職的可能。
市場營銷、廣告業界需要不同的人才，撰寫文案、營銷企劃、媒體編輯、剪片、社交媒體管理人員等職位都是入行機會。另外，時下的市場營銷與廣告推廣都講求電子科技、社交媒體應用，假若你在這兩方面都有過人能力及表現，不妨作為投寄申請時的籌碼，說不定能令HR刮目相看。初出茅廬的同學仔可考慮agencies職位，因agencies門檻一般較低，而且長期招聘，但當然要自問捱得才好入行。
需要技能：創意、社交媒體經營、設計軟件運用、寫作技能
4. 理財顧問—能者多勞
理財顧問的工作廣見於銀行金融機構、保險公司，多半不限於修讀財務相關的畢業生，大學畢業生已符合基本的入職門檻；不過部分範疇需要入職前已考取相關專業牌照，例如保險中介人。。要應徵銀行的崗位，可以先從internship入手，多了解行業現況及趨勢，累積相關工作經驗，到畢業時就容易入行多了。雖然保險業一般被認為是賺快錢行業，但其實累積到的經驗亦有助於日後在金融或銀行業繼續發展。
需要技能：銀行任職的理財顧問要具有較強的數字和分析能力、良好的項目管理能力，且能夠在壓力下完成工作﹔至於保險公司的理財顧問，則較需要溝通能力與人脈
5. 教育—相關學科知識或教學技能
教育是一個以生命影響生命的工作，如果你有這份使命感，即使沒有修讀教育文憑，都可以試試申請坊間教學機構的相關崗位或學校教學助理，有志者可再進修考取教育文憑作長線發展。教師除了要有任教科目的學科知識外，同時要有耐心、良好的溝通能力、組織能力和創造力，是個要面面俱到且極具挑戰性的行業。有些學校接受同事邊教邊修讀教育文憑，如情況真的不許可，也可以先由教學助理起步，入職門檻相對較低。投寄申請時，不妨在求職信中展現多些教育理念或抱負，或許能感動對方，取得見工機會。不少新聞亦有報道，由於移民潮令教育界人才出走，空缺大增，就業機會大增。
需要技能：學科知識、溝通及組織能力
6. 旅遊及酒店服務—任何學科畢業
無論從事旅遊及酒店服務業，都要有出色的溝通技巧和客戶服務技能，最好亦精通多種語言，有助你接待來自不同國家的客人。如不是修讀旅遊及酒店管理等相關學科，可先從前線服務人員的職位開始做起，入職門檻相對較低，慢慢累積工作經驗再嘗試應徵更高層的職位。學科知識固然重要，但不是必須，反而溝通技能、語言能力及工作經驗更為重要。想開始或繼續在旅遊及酒店服務發展，就要努力修煉相關的工作技能了。
需要技能：溝通能力、語言能力
7. 銷售人員—任何學科畢業
做呢行性格行先，學歷其次無論哪個範疇，幾乎大部分的公司都聘請銷售人員售賣其商品或服務，而且流失率極高，是一個長期要人的職位。相對其他職位而言，銷售人員的入行專業資格要求較低，沒有指定需要修讀的學科，而較着重於個人能力及技能。自問有良好的客戶服務技巧、溝通能力，不妨一試。見工時，盡量表現你的口才，只要符合對方期望，入職冇難度。入行後，積極建立人脈，隨時可以幫你工轉工，在銷售業界創一番事業。
需要技能：口才、目標感、溝通能力、能承受壓力
畢業生在揾工時盡量放膽，不必窒礙於所讀學科的限制，見到有興趣的工作可以投寄申請——當然，會否給予你面試機會的決定權在對方，但起碼你也為揾工而努力過。