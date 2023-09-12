見工面試︱畢業生4個辛酸位 HR又壓價 傾人工做錯呢步注定失敗？

步入轉工求職的旺季，不少剛入職場的年輕人都話求職時常有挫敗感，你有沒有遇過以下這些情況？ 很多公司在招聘廣告中列明求職者要有工作經驗，但你只是剛畢業，不知道應否申請該職位？ 面試完後， HR 問你期望薪酬，但你不知怎樣開口，心想：不是寫在 CV 裡了嗎？ HR 來電通知你已獲聘，可惜人工低過預期。但他表示工作表現理想後可以加薪，而你腦海一片空白，不知如何爭取合理待遇？ HR 表示人工雖然未達你的要求，不過公司福利優越，遠勝坊間其他公司，完全可以取替人工，你該怎樣選擇呢？ 如果你都曾經歷過以上情況，彷彿站在人生交叉點⋯⋯就要看看以下的六大秘笈。資深HR現身說法，讓你了解HR的想法，學識「以子之矛攻子之盾」，爭取最理想的薪酬待遇。Fresh grad 不用怕，只要懂得如何協商，你絕對可以和HR傾價！ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

第一步：了解市場現況 增加面試機會 想與HR傾人工，首先你也先要有見工的機會。疫後市道復甦，各行各業求才若渴，同時招聘模式也有所改變。以往企業多數會舉行招聘會或者參與大型招聘展覽，但在抗疫期間，不同的社會活動也由線下改到線上，請人見工都一樣。在人力資源界打滾超過十年的人力資源部經理Sophia指出現時很多企業會將招聘活動集中在網絡上：「除了線上招聘廣告，我們也會利用社交平台去做招聘，或者舉行線上面試去取代親身面試。」同時，求職者就多了更多途徑去接觸企業。除了留意線上的招聘活動，可以主動在社交媒體接觸目標企業，更可以製作數碼版本的履歷或個人介紹影片，平時亦要熟習視像面試的模式，了解時下的招聘趨勢，以增加面試的機會。

第二步：度身訂造履歷表 不看輕任何經驗 求職時最忌漁翁撒網式投遞履歷表，要知道每間公司、每間職位也有其特別之處，若果你將一式一樣的履歷表發送到不同公司，履歷的內容就未必完全符合企業所需，失敗的機會也會大增。Sophia就建議：「你應該為每間公司度身訂造合適的履歷表，即使你是畢業生，沒有相關的工作經驗，也不應看輕自己在大學時期所參與過的活動。有些求職者擁有兼職或在校內舉辦活動的經驗，其實只要能說明這些經驗可以應用在新工作上，有些僱主也會考慮。」除非企業在招聘廣告上列明一定要有若干的工作經驗，例如寫明「Applicants must have at least XX years relevant experience」，這樣就不必要勉強了。

第三步：做好行業市場調查 資料蒐集很重要 相信很多求職者在填寫期望薪酬時也會感到困惑，不知道怎樣填才可讓HR接受。要知道期望薪酬並不是你空想出來的期望，而是要有根有據的。難道我想月薪十萬，就跟HR說想要十萬人工嗎？絕對不是。Sophia提醒年輕人不可以將別人的期望，當作是自己的期望：「不少年輕人會以朋友的人工作為自己求職的準則，但要知道你與你朋友的工作經驗、學歷，以致是性格和技能都大有不同。而不同職位所需要的要求和專業性也不一樣，所以我們不能以別人的薪酬去作準，做好行業的市場調查就最實際。」 在面試前你應做好市場調查，留意該行業的每年薪酬走勢，例如行業的月薪報告、該職位的薪酬中位數，亦可多留意不同的網上招聘廣告，看看不同企業願意出的薪酬是幾多。當你知道現時的薪酬走勢，你就可以設立一個合乎自己和該企業預期的薪酬，不再亂開天價，成功率亦大增。

第四步：設定底線 保持不亢不卑 有些人為了盡量爭取面試機會，便將自己的期望薪酬寫到很低，Sophia指其實這樣反而會弄巧成拙：「因為在招聘的過程中，我們會把所有奇怪的求職者篩走。如果你寫的人工要求太低或太高，與市場脫勾，HR會覺得有可疑，便不會給予面試機會。」 當你做好市場調查，大概知道這個職位的薪酬，就可以為自己設定一個薪酬範圍。例如你期望的薪酬範圍是$20,000至$25,000，你就可以先開價$23,000，即使HR壓價也有空間可調整。但若果HR給你的薪酬遠超於你的薪酬範圍，亦沒有提出吸引的福利配套，相信你也可以另謀高就。 若果保險起計，Sophia建議求職者在要求人工後加上「Negotiable（可面議）」一詞，例如「Expected salary: $xx,xxx (negotiable)」。其實要求的人工反映了求職者對社會的常識及對個人能力的自信，所以在求職過程中，除了要了解市場走勢，還要時刻保持不亢不卑的心態。

第五步：看準時機 表現爭取薪酬的自信 與HR協商薪酬也十分看重時機，除非你對自己很有信心，認為自己是無可取代，非請不可，否則千萬不要在面試的初期就主動與HR談薪酬，這樣會令人覺得你不重視你的事業發展，整體印象分都會大減。 而最穩陣、勝算最高的時機，當然就是HR表明會聘請你，主動與你傾談薪酬的階段。由於此時你的聘約接近十拿九穩，你的說話也有一定的影響力，所以這個時候就是爭取理想薪酬待遇的最佳時機。