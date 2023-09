見工面試︱畢業生4個辛酸位 HR又壓價 傾人工做錯呢步注定失敗？

第二步:度身訂造履歷表 不看輕任何經驗

求職時最忌漁翁撒網式投遞履歷表,要知道每間公司、每間職位也有其特別之處,若果你將一式一樣的履歷表發送到不同公司,履歷的內容就未必完全符合企業所需,失敗的機會也會大增。Sophia就建議:「你應該為每間公司度身訂造合適的履歷表,即使你是畢業生,沒有相關的工作經驗,也不應看輕自己在大學時期所參與過的活動。有些求職者擁有兼職或在校內舉辦活動的經驗,其實只要能說明這些經驗可以應用在新工作上,有些僱主也會考慮。」除非企業在招聘廣告上列明一定要有若干的工作經驗,例如寫明「Applicants must have at least XX years relevant experience」,這樣就不必要勉強了。