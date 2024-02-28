職場工作心得丨學不懂Say no等工作6個常犯小錯誤 改掉小毛病放過自己

工作的日子久了，往往會發現自己總是重複犯錯——不是說那些工作過程中或步驟上的錯漏，而是一些原則上的小毛病。每年伊始都提醒自己這一年要好好記住不要再犯，重要的事情在心裏默唸三次。各位也有以下這些小毛病嗎？ 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供