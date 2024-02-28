職場工作心得丨學不懂Say no等工作6個常犯小錯誤 改掉小毛病放過自己

工作的日子久了，往往會發現自己總是重複犯錯——不是說那些工作過程中或步驟上的錯漏，而是一些原則上的小毛病。每年伊始都提醒自己這一年要好好記住不要再犯，重要的事情在心裏默唸三次。各位也有以下這些小毛病嗎？
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1. 學不懂say no
無論對同事或對上司的要求，總學不會拒絕，最後害苦了自己。別說那些超出能力範圍的事，對於同事的請求，有時也會加重了原本的工作量。如果衡量過自己當下未必可以接收更多的工作，就乾脆拒絕吧！原本不是你的份內事，幫忙是人情，不幫也是道理。你不是超人，也沒有做衰人。學懂say no，對自己好一點吧！
2. 承擔超過自己能力範圍的工作
不是為了搏表現，但有時總會想多做一點點，就當多學一點點，祈求自己能快點上手，早點畢業。不過往往事情就會發展成——經常答應了一些超過自己能力範圍的工作。能順利完成挑戰固然是好事，但最後落得出錯而掉過頭來壞事的話就不好了。喜歡接受挑戰是好事，但承擔工作前先衡量自己能否應付，正所謂「無咁大個頭，唔好勉強戴咁大頂帽！」
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3. 沒有為工作好好準備，也沒有定下短期及長期的工作目標
小則是為案頭工作定下目標。很多時抱持着「煮到埋黎就食」的心態，結果有些可以預備的事情沒有好好預備，而淪落到工作日程一拖再拖。每當完成一個工作計劃後都會反省：其實一早可以協調各方，定下時間目標，可以走少一點冤枉路。
大則是為自己的職業生涯定下目標，例如打算在一家公司工作多久才會考慮轉工、預計在這個工作崗位打磨多久，過了一定年期仍沒有升職就要轉工等。尤其是安於留在舒適圈的人，間唔中就要想一想，以免日子太安穩而錯過了自己發揮的機會，繼而錯失了為事業打拼的時機。工作前輩曾規勸小編：「開始工作後的日子過得特別快，做下又一年，然後十年就這樣過去了。如果早點有較好的規劃，職業生涯可能會走得更順暢。」
4. 總是因為過去曾犯的小錯誤而懊惱
做事過於追求完美（但知道這個世界沒有完美）、對自己的要求也高，往往把自己迫得太緊，而執着於工作中犯過的小錯誤。既然錯誤已經發生了，也沒法子讓時間倒回去當下糾正錯誤，只能夠實際地吸取經驗，學會解決方法，下次不要重複犯錯就是了。
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5. 為自己的錯誤而狡辯
這跟上面「放下」的原則有點相反，是希望你能面對及接受錯處。有時候，為了自尊，也為了面子，即使有時知道自己錯在自己，仍會嘗試找百般理由為自己辯護，企圖開脫。所謂「錯就要認，打就企定」，既然是自己錯了，就應了它罷。與其找藉口為自己開脫，倒不如承認了它，再立刻找解決方法，才算過得到自己，過得到人。一句到尾，職場上都希望能做到問心無愧。
6. 衝動而跟同事頂撞
與同事一起共事，總有意見不合的時候，曾經亦會跟同事頂撞，雖然大家火氣降後，又能沒事般繼續笑笑說說，但總怕對方的心裏會存有芥蒂。其實大家都係打份工，何必為了公事而傷和氣。此外，對住同事的時間分分鐘多過見家人（尤其是在香港！），傷了和氣，或大家心有芥蒂都會影響同事關係，甚至合作氣氛，唔值得！
改掉這些小毛病未必是一時三刻的事，但也請記緊提醒自己開始去掉這些壞習慣。工作是對個人能力的磨煉，但不致於讓自己心裏都難受。施主，放過自己吧！