​​​網民返工半年仍多甩漏驚被炒！　KPT筆記助攻　4大貼士減少工作出錯

常言道「聖人都會錯」，返工犯錯是每位打工仔的必經階段，尤其是職場新人，面對全新的環境，更容易出錯，有網民於討論區發文，感歎自己已返工半年，但仍是頻頻出錯、有很多「甩漏」，心裏很過意不去，更擔心持續下去會被「炒魷魚」……
樓主指發文當天發現自己入錯Excel資料，交了錯的Data給人，雖然上司沒責鬧，只是想辦法「補鑊」，樓主卻感到很不好意思，因為自己已返了半年工，試過「jot notes、用to do、excel記事」，但仍是有很多「甩漏」。
而他覺得多ad hoc工作是自己多「甩漏」的原因，經常因此而偏離了原本的工作，令其大歎：「再咁落去好驚被炒……」
文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供
設定「犯錯時限」 調整好心態
面對新工作環境，需要一定時間適應、沉澱，打工仔無需給予自己過多壓力，應為自己訂立一個「學習期限」，接納自己在學習過程中出現失誤，於期限內盡情探索及發揮。 其實不論是職場新人還是老手，都無可避免會犯錯，最緊要別將犯錯與個人價值或能力掛勾，亦不應放大自己的失誤，因為過於糾結於錯誤之中，只會產生負面情緒，反而影響專注力，更容易出錯。
「人最大的敵人是自己」，別跟自己過不去，即使受到打擊，也應盡快振作、積極調整心態，重新定義「錯誤」，視錯誤為推動自己進步的養份，從失誤中學習，便能繼續前進，逐漸通往成功。
如何改善工作多錯漏的情況？
不少打工仔可能都會經歷樓主的「甩漏」情況，所以小編今天就以樓主提出四大「甩漏」情況，為大家出謀獻策，希望幫到大家解決問題 。
情況一：Excel資料輸入錯誤
資料輸入出錯造成的後果可大可少，再小的錯誤也可能為公司帶來重大損失，必需小心處理。
面對一大堆繁雜的數字，即使有Excel幫忙，過程中也可能出現複製或輸入錯誤等人為失誤，完成後亦難以全部再驗算一次，所以我們可以採用一些折衷的驗算方法，例如「末位計算」，只計算最末位的數字，並覆核「最後計算結果的最末位數字」與「一開始計算結果的最末位數字」是否一致，有助快速降低出錯率。
情況二：Check完都錯？
不厭其煩地重複檢查是降低犯錯機會的重要步驟，但有時為何檢查完仍有錯漏？可能是你Double Check的方法不對！人的專注力及精力有限，當我們對着一份文件太久，基本上已麻木了，檢查時自然難以察覺問題，所以Double Check時切勿一成不變，可改由其他人，或使用其他方式檢查，例如抽查物件數量時，原本從右邊開始抽查，Double Check就改為左邊開始，會更容易發現盲點，找出錯誤。
情況三：工作被Email牽着走
如無法即時處理Email，又怕自己忘記，可將其標示為「未讀取」，以提醒自己；亦可善用顏色標示功能，將郵件分成「已完成」、「未完成」及「待回覆」幾類來管理，處理起來便一目了然，不容易遺漏。
情況四：被突如其來事情打亂原有工作/忘記原本的工作流程
不少打工仔熟習了工作流程後，可能會憑習慣及感覺完成工作，但人的記憶並不可靠，一旦忙碌就容易出現錯漏，所以最實際穩陣的方法就是記錄下來！
1. 製定標準作業程序
不少工作都有標準的處理程序，如公司未有製定，打工仔可以自製一個詳細版的指引給自己，不論多瑣碎的工作程序也記錄下來，每次只要處理該項工作時，便打開來按照步驟指示做，自然萬無一失，更可以幫自己節省思考瑣事的時間，將精力放於處理核心事情上。
2. 按優次建立詳細的工作清單跟着做
每天工作前，不僅要列出當天待辦的所有工作，更要詳細記下各工作流程中的每個小步驟，並要求自己跟着清單做，就不會忘東忘西。每當獲分派新工作或交辦事項時，便馬上按優次排進工作清單中，然後順序處理，還沒完成的工作就畫上標記，確保不會忙完就忘了，便可以大幅度減少錯漏。
3. 以「KPT筆記法」改進工作流程
「 KPT 筆記法」原是一種改進生產流程的公司管理方法，但亦可用於個人改進上，例如檢討工作表現，務求下次做得更好。KPT的核心關鍵包括了：
- Keep, 思考哪些流程下次可以繼續保留
- Problem, 反省有哪些流程存在問題但仍未解決
- Try, 思考具體的解決方法，下一次照着做實測看看
透過寫日記般記錄自己犯過的錯，審視自己的強弱項，並製定解決方案，以後再面對類似工作，便可避免重覆犯錯；而在計畫的過程中，我們亦可以看出一些可能出現的問題與風險，預先設計更好的執行方法便可避開出錯。