​​​網民返工半年仍多甩漏驚被炒！　KPT筆記助攻　4大貼士減少工作出錯

常言道「聖人都會錯」，返工犯錯是每位打工仔的必經階段，尤其是職場新人，面對全新的環境，更容易出錯，有網民於討論區發文，感歎自己已返工半年，但仍是頻頻出錯、有很多「甩漏」，心裏很過意不去，更擔心持續下去會被「炒魷魚」……

樓主指發文當天發現自己入錯Excel資料，交了錯的Data給人，雖然上司沒責鬧，只是想辦法「補鑊」，樓主卻感到很不好意思，因為自己已返了半年工，試過「jot notes、用to do、excel記事」，但仍是有很多「甩漏」。

而他覺得多ad hoc工作是自己多「甩漏」的原因，經常因此而偏離了原本的工作，令其大歎：「再咁落去好驚被炒……」

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

設定「犯錯時限」 調整好心態

面對新工作環境，需要一定時間適應、沉澱，打工仔無需給予自己過多壓力，應為自己訂立一個「學習期限」，接納自己在學習過程中出現失誤，於期限內盡情探索及發揮。 其實不論是職場新人還是老手，都無可避免會犯錯，最緊要別將犯錯與個人價值或能力掛勾，亦不應放大自己的失誤，因為過於糾結於錯誤之中，只會產生負面情緒，反而影響專注力，更容易出錯。

「人最大的敵人是自己」，別跟自己過不去，即使受到打擊，也應盡快振作、積極調整心態，重新定義「錯誤」，視錯誤為推動自己進步的養份，從失誤中學習，便能繼續前進，逐漸通往成功。