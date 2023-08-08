脫髮｜洗頭都有學問？！ 改掉10個洗頭壞習慣 遠離禿頭解決方法！

頭髮護理｜原來洗頭都有學問？！ 改掉10個洗頭壞習慣 遠離禿頭有辦法！

不少人都害怕脫髮，其實最簡單的護髮方法便是以正確的方式洗頭，以下為大家盤點10個洗頭壞習慣，改善壞習慣便可遠離禿頭和脫髮！

洗頭壞習慣｜洗頭過少／過於頻繁 不少人會因為掉髮問題嚴重而避免洗頭，但其實需要保持正常的洗頭頻率才可以清潔頭皮，從而減少掉髮問題。其實大部分頭髮都是在洗髮前就已經掉落，洗頭的時候只是順着滑下來，所以不用過分擔心，洗頭的時候只要手法溫柔，同時進行頭皮按摩以刺激頭皮即可改善掉髮狀況。而過於頻繁洗頭亦會對頭皮造成負擔，因此維持最多每天一次的頻率即可。 洗頭壞習慣｜不梳頭直接洗頭 大部份人洗頭的時候都會直接沖水，但其實在洗頭之前梳頭可以使黏附於頭皮上的污垢和灰塵浮面，洗頭的時候便可更輕易地洗淨頭皮和頭髮。而為避免傷到頭皮，建議選擇寬齒縫圓頭的梳子，令頭皮可以在梳頭時同時按摩。

洗頭壞習慣｜頭髮沒濕透就洗頭 洗頭前需要先將頭髮充分沾濕，然後再用手指加以按摩才可將頭皮上的使毛孔打開，讓頭皮裏的污垢可以在之後的步驟中被徹底洗淨。 洗頭壞習慣｜水溫過高 調查發現女性在洗澡或洗頭時的水溫都較男性高，而洗頭的時候水溫太高會傷害毛囊，破壞頭皮表面，容易引起乾燥或脫髮問題。而洗頭時的水溫亦不應該一成不變，一開始濕頭的時候水溫可以偏高，沖走泡沫的時候則可調低水溫。

洗頭壞習慣｜洗頭水直接上頭 如果將洗頭水直接到在頭髮上，磨擦起泡的過程中可能會令化學物質堆積在頭皮，而且長期磨擦還會損害頭皮，甚至會造成脫髮，因此應該將洗頭水先擠在手心，加水起泡後才放置在頭皮上。 洗頭壞習慣｜最後才使用護髮素 一般人洗頭的程序都是先用洗頭水，再用護髮素，但其實可以再沾濕頭髮後再髮尾塗抹一點護髮素，那麼進行洗頭的過程時就可更順滑，減少打結帶來的刺激，從而改善脫髮問題。不過切記不用過多，洗頭後再重複護髮步驟即可

洗頭壞習慣｜頭髮沒乾透就梳頭 吹頭前通常都要梳理頭髮，但如果在仍未乾透的情況下梳理，有機會傷到頭髮尚未閉合的角質層。 因此可以在洗頭髮之前先梳通頭髮，洗後簡單整理便用風筒吹乾或等到自然乾後再梳理。如果習慣先疏通頭髮，亦建議不要在吹頭時一直梳頭，以免增加掉髮的機會。 洗頭壞習慣｜吹頭髮時先吹髮絲 吹頭髮的順序亦十分重要，應該先吹乾髮根，再吹髮絲，令頭髮變得堅韌，不容易掉髮。而在吹髮絲的時候亦可加入髮尾油護理，以保護在風筒下受損的頭髮。

洗頭壞習慣｜頭髮沒乾就睡覺 頭髮沒吹乾就睡覺會增加磨擦機會，而多磨擦就容易造成掉髮，而且還會令頭髮變得乾燥，所以睡覺之前應該將頭髮吹乾，等到髮根、髮絲全部變乾後才睡覺。 洗頭壞習慣｜洗完頭馬上外出 由於頭髮受到的紫外線輻射量是臉部的兩倍以上，而紫外線會令毛鱗片變薄剝落，洗完頭馬上外出會容易導致斷髮、分叉等問題，建議洗頭後最好在室內逗留一段時間再外出。