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生活
2023-11-17 12:00:00

脫髮｜脫髮注意事項！防脫髮洗頭水+活髮產品推介

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脫髮｜脫髮注意事項！防脫髮洗頭水+活髮產品推介

脫髮｜脫髮注意事項！防脫髮洗頭水+活髮產品推介

香港人出名壓力大，加上家族遺傳、缺乏特定營養或荷爾蒙變化等，無論男女都容易出現脫髮問題。今次為大家介紹幾個防脫髮方法，以及防脫髮及生髮產品推介。

防脫髮｜適量進食生髮及防脫髮食物

坊間推薦的防脫髮食物包括富含蛋白質的食物（如雞肉、魚類、豆類）、維生素E（如牛油果、堅果、葵花籽）、維生素C（如橙子、草莓）、鐵質（如瘦肉、菠菜）、Omega-3脂肪酸（如鮭魚、亞麻籽）。另外，蕃薯中的β-胡蘿蔔素有效促進皮脂的產生，而β-胡蘿蔔素能被轉化為維他命A，維他命A可以加快頭髮的生長及防止頭皮毛囊的退化問題。

防脫髮｜適量進食生髮及防脫髮食物

防脫髮｜適量進食生髮及防脫髮食物

防脫髮｜正確洗頭方法

洗頭時應避免過度梳理和拉扯頭髮，以免造成頭髮斷裂和脫落，而洗頭的水亦應避免過冷或過熱，減少刺激頭皮及傷害毛囊，造成頭皮乾癢或損傷。洗頭時應以指腹輕揉按摩頭皮，因為指甲容易抓傷頭皮，造成肉眼難以看見的傷口，帶來潛在感染風險。另外，洗頭時不要直接將洗頭水倒在頭上，因為可能會造成毛囊堵塞，引起脫髮危機。所以，正確方法是先將洗頭水倒在手中戳揉，出泡後才塗抹在頭髮上，再用指腹輕揉洗淨。

防脫髮｜正確洗頭方法

防脫髮｜正確洗頭方法

防脫髮｜避免過度染燙和化學物質

減少對頭髮的過度染燙和使用含有大量化學物質的產品，選擇溫和且對頭髮較為友好的染髮產品，並定期到髮型屋修剪頭髮，同時護理頭皮及頭髮。

防脫髮｜避免過度染燙和化學物質

防脫髮｜避免過度染燙和化學物質

防脫髮產品｜TALIKA HAIR FORCE 防脫髮精華光學導入儀

來自法國的TALIKA至今已有75年歷史，提起品牌，不少女生都會記得其經典的王牌睫毛增長液。品牌早於20年前涉足光學美容，更在踏入75週年躋身美髮領域，首創HAIR FORCE防脫髮系列，延續其睫眉配方，結合2大專利及LED紅光，導入式深層滲透，刺激頭髮生長，強韌髮根，緩減脫髮。

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HAIR FORCE 防脫髮精華光學導入儀套裝 $1,399

HAIR FORCE 防脫髮精華光學導入儀套裝 $1,399

防脫髮精華光學導入儀套裝包括一支3重強韌防脫髮精華及一部光學髮導入儀，精華結合專利成分、王牌睫眉配方(5重植物複合物)及腺苷，針對改善3大脫髮原因，刺激頭髮生長，緩減脫髮。但單靠防脫髮精華效果未必理想，亦難滲透至髮根，配合光學導入儀，利用LED紅光、微震動、微擴散3大活髮技術，精準均匀地深層導入至髮根。

導入儀用法簡單，品牌更請來陳凱琳Grace Chan親自示範，只需直接將防脫髮精華注入導入儀，並於每個稀疏頭髮部位使用130秒即可，有效促進頭皮微循環及細胞代謝月有效激活毛囊活力，減少脫髮。

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TALIKA請來陳凱琳示範HAIR FORCE防脫髮精華光學導入儀。 TALIKA請來陳凱琳示範HAIR FORCE防脫髮精華光學導入儀。

防脫髮｜KLORANE金雞納及有機雪絨花防脫髮系列

法國純植物護髮品牌KLORANE的王牌金雞納及有機雪絨花防脫髮系列，包括防脫髮洗髮水及防脫育髮精華，採用3重專利植萃配方，蘊含金雞納及有機雪絨花成分，補充頭皮及毛囊所需營養，促進血液循環和新陳代謝，提升頭皮、毛囊與髮絲質素，增強頭髮韌度。

而防脫育髮精華更是為突發性和持續性脫髮人士而設，調節頭髮生長週期，促進血液循環，提升毛囊吸收營養能力，同時促進毛囊進入成長期，激活頭髮生長。

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KLORANE 金雞納及有機雪絨花防脫髮洗髮水 $185/400ml KLORANE 金雞納及有機雪絨花防脫育髮精華 $285/100ml

防脫髮｜RENÉ FURTERER 升級版再生防脫髮洗髮水 

法國頭皮及頭髮護理品牌RENÉ FURTERER，針對遺傳及持續性脫髮，特別升級王牌的TRIPHASIC 再生防脫髮洗髮水。採用公平交易的巴西人蔘，新加入有效促進頭皮微循環的白蔘、維他命原B5兩種強韌活髮成分，讓頭皮吸取充足養分，穩固髮根，更有助雙效激活微循環，延緩脫髮，令髮絲更濃密。

配合TRIPHASIC同系列的護髮素及精華，加強促進血液循環、強化毛囊、刺激頭髮增生。

TRIPHASIC 再生防脫髮精華 (持續性及遺傳性脫髮) $520(5.5ml x 8) RENÉ FURTERER TRIPHASIC 再生防脫髮洗髮水 $190/250ml RENÉ FURTERER早前更全線調整定價，讓用家可以更優惠更親民的價格買到護髮產品。

防脫髮｜EBC Lab 無矽防掉髮洗髮露系列

日本品牌EBC Lab針對為脫髮、髮線上移及稀疏髮量人士，其育髮成分「B5保濕精華 x 絲肽蛋白」，深層修護頭皮及髮根，孕育健康頭皮，令頭髮「生多啲甩少啲」。產品在日本製造，而且不含矽成分，防止殘留物阻塞毛孔，令頭部皮膚能吸收育髮成分，鞏固髮根，增加髮量。

結合高效防脫髮成分的EBC Lab無矽防掉髮洗髮露系列，除了含有保護細胞免受自由基侵害，強化髮絲韌度的B5保濕精華和絲肽蛋白；亦含有多款精華，包括增加VEGF頭髮再生因子的水解蠶絲，蘊藏豐富蛋白質，促進頭髮生長；而地黃、大豆及竹筍精華，則可以促進血液循環，賦活細胞，滋潤頭皮及髮絲，改善脫髮。

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EBC Lab清爽防掉髮無矽洗髮露 $129/290ml、EBC Lab修護防掉髮無矽洗髮露 $129/290ml

EBC Lab清爽防掉髮無矽洗髮露 $129/290ml、EBC Lab修護防掉髮無矽洗髮露 $129/290ml

防脫髮｜Leonor Greyl 更新活化精華素 $690/12VIALS X 5ML

採用95%天然配方的更生活化精華素，純素不含酒精，適合任何髮質使用。針對改善脫髮問題，當中特別加入具抗衰老、保濕激活頭皮功效的扁滸苔、山毛櫸，配合槐花能保護秀髮，再以細花含羞草激活毛囊，舒緩及加強保護，質感清爽輕盈的配方有效強化髮根，對抗及改善脫髮情況。

防脫髮｜Leonor Greyl 更新活化精華素 $690/12VIALS X 5ML

防脫髮｜Leonor Greyl 更新活化精華素 $690/12VIALS X 5ML

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