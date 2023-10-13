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自煮食譜
2023-10-13 07:00:00

魚香茄子食譜│港式大排檔名物 茄子不變色秘訣做法

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魚香茄子食譜│港式大排檔名物 茄子不變色秘訣做法

魚香茄子食譜│港式大排檔名物 茄子不變色秘訣做法

魚香茄子（英文︰Eggplant with Minced Pork）原本是川菜，雖然叫魚香，但其實醬汁沒有魚的成份，不過菜式在不同地區落地生根，便演變出具有自己地方特色的口味。港式魚香茄子跟傳統魚香茄子最大分別便是加了鹹魚，將鹹魚蒸熟拆肉再一起起鑊爆香，便會爆出香口風味。想茄子唔變色，要切好便放入鹽水中，煮之前才擠乾水，便不會變色，即睇如何製作魚香茄子。

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魚香茄子（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

魚香茄子材料

茄子1條、大葱半條、蒜頭2瓣、薑2片、鹹魚1小塊

豬肉碎100克、粟粉芡水少許、粟粉適量

魚香茄子醃料：

糖少許、鹽少許、胡椒粉少許、粟粉少許

魚香茄子醬汁

蠔油1湯匙、柱侯醬2茶匙、糖少許、黑醋1湯匙、辣豆瓣醬1湯匙

魚香茄子在街吃大約800-1000卡路里，在家製作少油少鹽或會更健康。（資料圖片）

魚香茄子在街吃大約800-1000卡路里，在家製作少油少鹽或會更健康。（資料圖片）

魚香茄子食譜│1. 茄子滾刀切小塊，放入盤中，加鹽浸水，煮之前擠水，放入保鮮袋中，加粟粉，搖勻。燒熱油，將茄子煎至變軟身盛起。 魚香茄子食譜│2.　鹹魚加少許薑絲同蒸10分鐘，拆肉。蒜頭、大葱和薑切碎。豬肉加醃料略醃。 魚香茄子食譜│3. 燒熱油，爆蒜頭、大葱和薑粒，加入鹹魚，發出香味後，再加入豬肉碎同炒，加醬汁，稍滾起，加水3湯匙水，加茄子煮至滾起，加適量粟粉芡水收汁。

魚香茄子做法

  1. 茄子滾刀切小塊，放入盤中，加鹽浸水，煮之前擠水，放入保鮮袋中，加粟粉，搖勻。燒熱油，將茄子煎至變軟身盛起。
  2. 鹹魚加少許薑絲同蒸10分鐘，拆肉。蒜頭、大葱和薑切碎。豬肉加醃料略醃。
  3. 燒熱油，爆蒜頭、大葱和薑粒，加入鹹魚，發出香味後，再加入豬肉碎同炒，加醬汁，稍滾起，加水3湯匙水，加茄子煮至滾起，加適量粟粉芡水收汁。

原文刊登於 Yahoo Food

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