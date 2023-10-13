魚香茄子食譜│港式大排檔名物 茄子不變色秘訣做法

魚香茄子（英文︰Eggplant with Minced Pork）原本是川菜，雖然叫魚香，但其實醬汁沒有魚的成份，不過菜式在不同地區落地生根，便演變出具有自己地方特色的口味。港式魚香茄子跟傳統魚香茄子最大分別便是加了鹹魚，將鹹魚蒸熟拆肉再一起起鑊爆香，便會爆出香口風味。想茄子唔變色，要切好便放入鹽水中，煮之前才擠乾水，便不會變色，即睇如何製作魚香茄子。