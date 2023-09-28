帶飯｜隔夜菜易有亞硝酸鹽？！整合5個帶飯注意事項 慳錢又健康！

近年不少人都選擇帶飯上班或上學，不但可以節省開支，還可以自由選擇餸菜種類及份量，比起外出食飯更加健康。以下就整合了5個帶飯的注意事項，讓大家可以食得慳錢又健康！

帶飯注意事項｜切忌食材未經煮熟 帶飯的餸菜一定要預先煮熟才放入飯盒，如果想着依靠微波爐或蒸焗爐的溫度煮熟，有機會在運送或冷藏過程中造成細菌滋生，因而出現肚痛、腸胃炎等問題。

帶飯注意事項｜盡量避免隔夜蔬菜 不少人通常都會將晚飯剩下的隔夜飯菜當作帶飯的餸菜，但其實隔夜蔬菜容易產生硝酸鹽，特別是菠菜、白蘿蔔、莧菜等屬硝酸鹽較高的蔬菜，其代謝物(例如亞硝酸鹽)會對健康造成不良影響。因此為了健康着想，建議最好早上另外花時間炒菜，而不要選出食用隔夜蔬菜。

帶飯注意事項｜注意密封冷藏 無論是隔夜飯菜或早上特意早起做飯，帶飯的餸菜都需要注意密封冷藏，特別是香港的天氣長時間處於潮濕炎熱的狀態，細菌、微生物等的生長繁殖速度快，如果餸菜未經密封冷藏，便會容易變壞。所以最好在通勤時將飯盒放入保溫袋或冰袋，到達學校或公司後便立刻冷藏，以抑制微生物的生長。