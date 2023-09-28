帶飯｜隔夜菜易有亞硝酸鹽？！整合5個帶飯注意事項 慳錢又健康！

近年不少人都選擇帶飯上班或上學，不但可以節省開支，還可以自由選擇餸菜種類及份量，比起外出食飯更加健康。以下就整合了5個帶飯的注意事項，讓大家可以食得慳錢又健康！
帶飯注意事項｜切忌食材未經煮熟
帶飯的餸菜一定要預先煮熟才放入飯盒，如果想着依靠微波爐或蒸焗爐的溫度煮熟，有機會在運送或冷藏過程中造成細菌滋生，因而出現肚痛、腸胃炎等問題。
帶飯注意事項｜盡量避免隔夜蔬菜
不少人通常都會將晚飯剩下的隔夜飯菜當作帶飯的餸菜，但其實隔夜蔬菜容易產生硝酸鹽，特別是菠菜、白蘿蔔、莧菜等屬硝酸鹽較高的蔬菜，其代謝物(例如亞硝酸鹽)會對健康造成不良影響。因此為了健康着想，建議最好早上另外花時間炒菜，而不要選出食用隔夜蔬菜。
帶飯注意事項｜注意密封冷藏
無論是隔夜飯菜或早上特意早起做飯，帶飯的餸菜都需要注意密封冷藏，特別是香港的天氣長時間處於潮濕炎熱的狀態，細菌、微生物等的生長繁殖速度快，如果餸菜未經密封冷藏，便會容易變壞。所以最好在通勤時將飯盒放入保溫袋或冰袋，到達學校或公司後便立刻冷藏，以抑制微生物的生長。
帶飯注意事項｜徹底加熱後食用
由於大部份帶飯的飯盒都經過長時間放在雪櫃冷藏，因此食用前需要徹底加熱後才可以食用，以保障食物安全。建議使用微波爐加熱的時候，盡量在加熱時間中段翻拌一下食物，以避免出現加熱不均勻的情況。
帶飯注意事項｜飯盒選擇
帶飯的飯盒屬於特別重要的保存容器，所以選擇時需要特別留神。由於需要放入微波爐加熱，因此盡量不要選擇塑膠飯盒，推薦使用玻璃、陶瓷或其他帶有「微波爐適用」字樣的飯盒。而飯盒必須帶有具密封功能的蓋子，以方便冷藏及阻隔細菌滋生。飯盒的容量則可以按自身的需求而設，若果正值減肥時期，建議可以用較細的飯盒來控制飯量。