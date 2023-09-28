熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-28 10:07:35

帶飯｜隔夜菜易有亞硝酸鹽？！整合5個帶飯注意事項 慳錢又健康！

分享：
帶飯｜隔夜菜易有亞硝酸鹽？！整合5個帶飯注意事項 慳錢又健康！

帶飯｜隔夜菜易有亞硝酸鹽？！整合5個帶飯注意事項 慳錢又健康！

近年不少人都選擇帶飯上班或上學，不但可以節省開支，還可以自由選擇餸菜種類及份量，比起外出食飯更加健康。以下就整合了5個帶飯的注意事項，讓大家可以食得慳錢又健康！

帶飯注意事項｜切忌食材未經煮熟

帶飯的餸菜一定要預先煮熟才放入飯盒，如果想着依靠微波爐或蒸焗爐的溫度煮熟，有機會在運送或冷藏過程中造成細菌滋生，因而出現肚痛、腸胃炎等問題。

Ad Block
近年不少人都選擇帶飯上班或上學食用。 雖然有不少料理可以通過微波爐製作，但不建議帶飯的時候食用。 建議所有食材都需預先徹底煮熟才放入微波爐加熱。

帶飯注意事項｜盡量避免隔夜蔬菜

不少人通常都會將晚飯剩下的隔夜飯菜當作帶飯的餸菜，但其實隔夜蔬菜容易產生硝酸鹽，特別是菠菜、白蘿蔔、莧菜等屬硝酸鹽較高的蔬菜，其代謝物(例如亞硝酸鹽)會對健康造成不良影響。因此為了健康着想，建議最好早上另外花時間炒菜，而不要選出食用隔夜蔬菜。

建議最好在早上才另外炒菜。 菠菜屬於硝酸鹽含量較高的蔬菜之一，帶飯的時候應盡量避免。 隔夜蔬菜容易產生影響健康的亞硝酸鹽。

帶飯注意事項｜注意密封冷藏

無論是隔夜飯菜或早上特意早起做飯，帶飯的餸菜都需要注意密封冷藏，特別是香港的天氣長時間處於潮濕炎熱的狀態，細菌、微生物等的生長繁殖速度快，如果餸菜未經密封冷藏，便會容易變壞。所以最好在通勤時將飯盒放入保溫袋或冰袋，到達學校或公司後便立刻冷藏，以抑制微生物的生長。

帶飯的餸菜需要以密封的食物盒包好。 無論室內溫度如何，均需要放入雪櫃保存。 待食用時再放入微波爐加熱即可。

帶飯注意事項｜徹底加熱後食用

由於大部份帶飯的飯盒都經過長時間放在雪櫃冷藏，因此食用前需要徹底加熱後才可以食用，以保障食物安全。建議使用微波爐加熱的時候，盡量在加熱時間中段翻拌一下食物，以避免出現加熱不均勻的情況。

加熱的時候容易出現受熱不均的情況。 建議中途打開微波爐，根據情況再作加熱。 盡量將需要加熱的食物放在同一個盒子中。

帶飯注意事項｜飯盒選擇

帶飯的飯盒屬於特別重要的保存容器，所以選擇時需要特別留神。由於需要放入微波爐加熱，因此盡量不要選擇塑膠飯盒，推薦使用玻璃、陶瓷或其他帶有「微波爐適用」字樣的飯盒。而飯盒必須帶有具密封功能的蓋子，以方便冷藏及阻隔細菌滋生。飯盒的容量則可以按自身的需求而設，若果正值減肥時期，建議可以用較細的飯盒來控制飯量。

家常菜食譜｜麻婆豆腐、台式滷肉飯、咖喱薯仔牛肉飯等 5款白飯小偷小菜 自己飯盒自己做！　
帶飯食譜｜雞翼、意粉、日式便當、咖哩雞、蝦等 開學零失敗午餐
吉野家食譜｜照燒雞肉飯、滑蛋豬扒丼飯等5款日式丼飯教學 適合帶飯
肉醬意粉食譜｜簡易懶人版肉醬意粉 10分鐘攪掂零難度！(有片)
帶飯食譜︱鮭魚紫菜便當 學生/返工帶飯必學(有片)
如使用微波爐加熱，便需要選擇帶有「微波爐適用」字樣的飯盒。 具有分隔的飯盒更方便擺放不同的飯餸。 需要選擇具有密封蓋子功能的飯盒，這樣才可以保障儲存時的安全。
Klook.com
帶飯｜飯盒及隔夜蔬菜注意事項（am730製圖） 帶飯｜飯盒及隔夜蔬菜注意事項（am730製圖） 帶飯｜飯盒及隔夜蔬菜注意事項（am730製圖） 帶飯｜飯盒及隔夜蔬菜注意事項（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受